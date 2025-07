LisaGUI : essayez l’un des plus vieux ordis Apple avec cet émulateur

Curieux de découvrir un morceau d’histoire de l’informatique ? Avec LisaGUI, vous pouvez tester en ligne l’Apple Lisa, un ordinateur lancé en 1983.

Passionné d’histoire technologique ? Nostalgique de vieilles machines ? Ou simplement curieux ? Je vous assure que LisaGUI offre une expérience à vivre au moins une fois. C’est l’occasion de remonter le temps et de découvrir les débuts des interfaces graphiques. Celles qui ont posé les bases de tout ce qu’on connaît maintenant. Cette technologie est à la fois fascinante et instructive.

Un pionnier de l’informatique moderne

Les vrais amateurs d’informatique en ont sûrement déjà entendu parler. Certains ont même eu la chance de l’essayer à l’époque. Je fais référence à l’Apple Lisa, cet ordinateur sorti en 1983 qui a été révolutionnaire pour son temps. Moi, j’ai souvent rêvé de le tester.

Pourquoi ? Parce que c’était l’un des tout premiers à proposer une interface graphique. Plutôt que de taper des commandes, on pouvait cliquer avec une souris sur des icônes ou des menus. Bref, un peu comme sur nos ordinateurs d’aujourd’hui.

Malheureusement, l’Apple Lisa n’a pas vraiment rencontré le succès. Surtout à cause de son prix très élevé. Mais pas de doute, il a changé la façon dont on utilise un ordinateur. Pour ceux qui, comme moi, n’ont jamais eu la chance d’en tester un, un développeur a eu une super idée. Celle de recréer cette interface unique.

Grâce à JavaScript, il a reconstitué le Lisa Office System. Ce système d’exploitation avec fenêtres, icônes et menus qu’on pouvait manipuler comme en 1983. En plus, avec LisaGUI, plus besoin d’avoir un Apple Lisa sous la main. Il suffit d’ouvrir une simple page web pour se plonger dans cette interface vintage.

Avec LisaGUI, redécouvrez Apple Lisa

« Il s’agit d’une reconstitution complète de l’interface utilisateur en JavaScript ; tout s’affiche dans un unique élément canvas. Ce n’est pas un thème CSS, ni un émulateur porté en JavaScript. (…) Ainsi, chaque élément de l’interface – menus, fenêtres, contrôles, et même les polices de caractères – a été recréé à partir de zéro. » a déclaré le développeur sur HackerNews.

Mais LisaGUI n’est pas juste une copie de l’interface de l’Apple Lisa. Puisqu’on peut aussi y lancer quelques applications, dont un logiciel pour écrire ou même des jeux. Sachez qu’il est également tout à fait possible de créer et sauvegarder des documents. En plus, on peut gérer des disquettes virtuelles.

Pour rester fidèle à l’expérience originale, le développeur a aussi intégré toutes les limitations techniques de l’époque. Par exemple, il n’y a presque aucune option pour personnaliser l’interface. Si on veut éjecter une disquette virtuelle, il faut passer par les menus, comme avant.

À l’époque, les pixels du Apple Lisa n’étaient pas carrés, contrairement à ceux de nos écrans actuels. De ce fait, le développeur a dû retirer l’écran de LisaGUI, en le rendant 1,5 fois plus haut que large.

Normalement cela marche parfaitement sur la plupart des écrans modernes. Toutefois, si vous utilisez un écran avec une faible résolution, l’image peut paraître un peu déformée.

Alors oui, LisaGUI est basé sur une interface vieille de presque 40 ans. Il ne fonctionne donc pas très bien sur un téléphone. Ainsi, si vous voulez vraiment voir à quoi ressemblaient les ordinateurs d’autrefois, ouvrez-le sur un écran d’ordinateur. L’expérience vaut le détour !

