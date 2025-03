Ces nouveaux écrans Dell vont transformer votre espace de travail !

Dell Technologies a lancé sa nouvelle gamme de moniteurs, les Dell Pro Plus et Dell Plus, qui visent à offrir une solution tout-en-un pour les utilisateurs professionnels et les consommateurs en quête d’un affichage de haute qualité. Ces écrans sont conçus pour répondre aux exigences de performance, de confort visuel et de flexibilité. Ils restent également accessibles à différents budgets.

Une gamme pensée pour la productivité et le divertissement

Dell entend se positionner comme un acteur incontournable sur le marché des moniteurs avec cette nouvelle ligne qui se distingue par sa polyvalence. Les modèles sont adaptés à une utilisation professionnelle aussi bien qu’au divertissement. Ces écrans se distinguent par leurs capacités techniques. Ils proposent notamment des résolutions améliorées, des taux de rafraîchissement ultra-rapides et une connectivité optimisée. Cette évolution répond à une demande croissante des consommateurs pour des écrans plus grands et mieux adaptés aux environnements de travail modernes.

Un rapport mené par Forrester pour Dell révèle des bénéfices impressionnants pour la productivité, avec un gain de 59 % dans l’efficacité des utilisateurs. Ces écrans augmentent également la collaboration grâce à un affichage amélioré, cela facilite l’interaction avec les outils d’IA générative. Une étude qui met en lumière l’importance de tels dispositifs dans l’environnement professionnel actuel, notamment pour les travailleurs à distance ou ceux ayant des besoins multi-tâches.

Des écrans adaptés à tous les profils d’utilisateurs

Parmi les modèles phares, on trouve le Dell Pro 14 Plus, un moniteur portable de 14 pouces, parfait pour les professionnels en déplacement. Son design compact et sa connectivité USB-C — qui permet de transmettre la vidéo, les données et jusqu’à 65 W de charge — le rendent idéal pour une utilisation nomade. Avec un pied inclinable et un format flexible, il s’adapte à tous les types de configuration.

Les modèles P3425WE, P3225QE et P2725QE viennent renforcer l’offre avec des moniteurs plus grands. Ils vont de 27 à 34 pouces et sont dotés de résolutions WQHD et 4K. Ces écrans sont équipés de la technologie ComfortView Plus et de la certification TUV Eye Comfort. Ils garantissent un confort visuel optimal, même après de longues heures d’utilisation. Leur connectivité étendue via USB-C et Ethernet permet une utilisation sans faille, même dans des environnements multi-OS.

Une solution complète pour les entreprises

L’un des ajouts les plus notables de cette gamme est l’application Dell Display and Peripheral Manager (DDPM). Cette solution logicielle permet aux utilisateurs et aux administrateurs informatiques de gérer facilement tous les périphériques Dell. Cela améliore ainsi l’efficacité au travail. La fonctionnalité Easy Arrange permet de partitionner l’écran pour mieux organiser les fenêtres et Easy Arrange Memory mémorise les configurations d’écran. Ces outils visent à simplifier la gestion des espaces de travail et offrir une personnalisation accrue.

Les moniteurs PC Dell Pro 75 Plus 4K et Dell Plus (S3425DW et S2725QC) marquent un tournant pour les espaces de collaboration, grâce à leurs technologies tactiles et leurs haut-parleurs puissants. Ce dernier modèle, notamment, est conçu pour les environnements de conférence et les salles de réunion. Il dispose de fonctionnalités de gestion à distance via Crestron XiO Cloud.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.