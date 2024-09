Choisir un moniteur PC : Sur quels critères se baser ?

Lorsqu'il s'agit de choisir un ordinateur, l'unité centrale n'est que la moitié de l'équation. Souvent sous-estimé, le moniteur PC joue pourtant un rôle clé dans votre expérience quotidienne, qu'il s'agisse de confort ou de performance.

Un cinéphile, un gamer et un utilisateur de bureautique n'auront pas les mêmes attentes pour leur écran. Face à la diversité d'options disponibles aujourd'hui, il est important de savoir sur quels critères se baser pour faire le bon choix. Les possibilités vont des moniteurs PC grand format aux modèles dotés de technologies spécifiques. Ce guide vous accompagnera pas à pas pour trouver la surface d'affichage idéale, que vous envisagiez de remplacer un écran PC devenu trop petit ou obsolète, ou simplement d'améliorer votre configuration actuelle. À titre d'introduction, il faut tenir compte de la taille, de la résolution, de la technologie de la dalle et de l'ergonomie.

L'usage de votre futur moniteur PC

Pour trouver votre moniteur PC idéal, vous devez penser à l'usage que vous en ferez au quotidien. Si vous êtes passionné de jeux vidéo, vous aurez besoin d'un écran d'ordinateur réactif avec une haute fréquence de rafraîchissement et un temps de réponse rapide. Une définition élevée comme le QHD ou l'Ultra HD est également nécessaire pour une expérience d'utilisation fluide et immersive. Pour les amateurs de films, des couleurs éclatantes et des noirs profonds en 4K seront essentiels pour plonger au cœur de l'action.

En revanche, si vous utilisez votre ordinateur principalement pour la bureautique, un écran de grande taille sera votre allié pour jongler facilement entre plusieurs fenêtres. Et pour les graphistes, un large espace colorimétrique fera toute la différence. Ainsi, en comprenant précisément vos besoins, vous pourrez orienter votre choix vers un modèle qui vous offrira la meilleure expérience possible.

La taille du moniteur PC

La taille du moniteur PC est un facteur déterminant pour le confort visuel. Elle doit être choisie en fonction de l'espace disponible sur votre bureau ainsi que de l'utilisation prévue. Exprimée en pouces, elle correspond à la diagonale de la dalle et varie généralement de 21 à plus de 34 pouces. Plus l'écran est grand, plus il est immersif, ce qui est idéal pour les jeux ou le multitâche. Par exemple, cette sélection de moniteurs PC LG 32 pouces pourrait parfaitement convenir pour répondre à un besoin de surface d'affichage large. De plus, elle est plus abordable et énergétiquement plus efficace.

Cependant, il est essentiel de considérer la distance à laquelle vous vous asseyez. En effet, un moniteur PC trop grand, trop près de vous, peut fatiguer vos yeux rapidement. Un bon socle, qui permet de régler la hauteur et l'inclinaison, est aussi important pour ajuster l'écran à votre posture. Il est également utile pour éviter les douleurs après de longues heures devant l'ordinateur.

La définition d'écran

La définition d'écran désigne la clarté et la précision de ce que vous voyez. Aujourd'hui, un moniteur PC Full HD (1920 x 1080 pixels) est souvent suffisant pour les tâches courantes, comme la bureautique ou les jeux occasionnels. Cependant, si vous cherchez une image encore plus nette et détaillée, vous pouvez monter en gamme avec un écran QHD (2560 x 1440 pixels) ou UHD (3840 x 2160 pixels). C'est parfait pour regarder des films en haute qualité ou pour travailler sur des images où chaque détail compte.

Toutefois, gardez en tête qu'une définition élevée nécessite une carte graphique puissante pour suivre le rythme, surtout si vous lancez des jeux ou des applications graphiquement exigeants. De plus, plus l'écran PC est grand, plus la définition doit être élevée pour éviter que l'image ne perde en finesse. Il faut toujours assurer une fluidité optimale des images, que vous soyez un amateur de multimédia ou un professionnel de la conception visuelle.

La fluidité en Hz et le temps de réponse

La fluidité d'un moniteur PC, mesurée en Hertz (Hz), détermine le nombre d'images qu'il peut afficher par seconde. Pour la plupart des usages, une fréquence de 60 Hz est généralement suffisante. Cependant, si vous êtes un gamer, vous voudrez probablement un écran PC plus réactif, avec une fréquence de 120 Hz ou 144 Hz, pour une expérience de jeu plus fluide et immersive. Cette réactivité est essentielle pour mieux gérer les mouvements rapides sans flous.

Cependant, pour en profiter pleinement, n'oubliez pas de vérifier que votre carte graphique est capable de suivre cette cadence. Le temps de réponse, exprimé en millisecondes (ms), est également crucial. Un temps de réponse inférieur à 5 ms est recommandé pour éviter les effets de rémanence. Ces traînées d'image peuvent gâcher l'expérience visuelle, surtout lors de jeux rapides ou de visionnage de vidéos.

La technologie de la dalle

La technologie de la dalle de votre moniteur PC influence fortement la qualité d'image que vous allez obtenir. Si vous êtes un joueur passionné, une dalle TN (Twisted Nematic) pourrait être votre meilleur choix. En effet, elle offre un temps de réponse ultra-rapide, parfait pour les jeux dynamiques. Cependant, elle présente des angles de vision limités et des couleurs moins précises.

Les dalles IPS (In-Plane Switching), en revanche, excellent dans la fidélité des couleurs et les angles de vision. Elles sont parfaites pour les graphistes et les professionnels de la retouche photo ou du montage vidéo. Les dalles VA (Vertical Alignment), quant à elles, constituent un bon compromis, offrant des noirs profonds et des contrastes élevés. Elles sont donc excellentes pour le visionnage de films. Enfin, les dalles OLED, bien que plus fragiles et coûteuses, sont imbattables en termes de qualité d'image. Elles proposent des contrastes impressionnants et des couleurs éclatantes, idéales pour une expérience visuelle exceptionnelle.

La connectique du moniteur PC

La connectique de votre moniteur PC est un élément clé pour tirer le meilleur parti de votre équipement. Les anciennes prises VGA et DVI, bien que toujours présentes sur certains écrans PC, tendent à disparaître. Elles sont de plus en plus remplacées par le HDMI, qui est devenu la norme pour les connexions numériques. Le HDMI 1.4 suffit pour le Full HD. Cependant, le HDMI 2.0 permet de profiter de l'Ultra HD à 60 Hz.

Si vous cherchez une solution encore plus performante, le DisplayPort est l'option la plus polyvalente. Il est capable de gérer l'Ultra HD à haute fréquence sans problème. De nombreux moniteurs PC présentent également des ports USB, des prises audio et parfois même une webcam intégrée. Ils facilitent ainsi la connexion de plusieurs appareils simultanément, comme un PC, une console de jeu, ou un lecteur Blu-ray.

