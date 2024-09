Le 1er ordinateur ADN est presque prêt ! Il va stocker vos données pour des millénaires

Fascinant (…) Le 1er ordinateur ADN de l'histoire est sur le point de voir le jour ! Grâce à une technologie de pointe, la machine pourra conserver des données dans l'ADN, et ce, pour des millénaires. Plus impressionnant encore, ce système ne se contente pas de stocker des informations : il peut aussi les traiter.

Bon à savoir sur les systèmes de stockage de données basés sur l'ADN

Savez-vous que votre petit doigt pourrait contenir plus de données que n'importe quel disque dur ? Votre corps est composé de milliards de cellules et chacune d'elle détient environ 800 Mo d'informations… Depuis des années, des chercheurs veulent s'en servir pour créer des systèmes de stockage de données inédits basés sur l'ADN. Dommage, ce dernier est fragile et difficile à manipuler, ce qui pose problème.

Diverses études ont été menées pour tenter de trouver une solution et en ce moment, les scientifiques sont sur la bonne voie. Voilà pourquoi le 1er ordinateur ADN est bientôt prêt. Il s'agit d'une machine capable de stocker d'énormes quantités de données durant des millénaires. Autre avantage qui fera son charme : sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Impressionnant non ?

Dendricoloïdes : une des solutions

Selon une étude, un polymère souple appelé dendricoloïde pourrait résoudre ce problème. Ce dernier agit comme un échafaudage pour l'ADN. Il suffit de le déshydrater pour un stockage à long terme et de le réhydrater pour récupérer les données.

« Nous avons développé des structures polymères nommées dendricolloïdes », explique Orlin Velev, co-auteur de l'étude. « Ces structures débutent à l'échelle microscopique, puis se ramifient hiérarchiquement, formant un réseau de fibres nanométriques. Cette morphologie crée une large surface, permettant de déposer l'ADN sur les nanofibres. Cela préserve la densité élevée de données, qui rend l'ADN idéal pour le stockage. »

D'autres découvertes qui nous avance vers l'arrivée du 1er ordinateur ADN

Selon les études menées, contrairement aux anciennes méthodes, cette technique permet de mieux protéger l'ADN. Le dendricoloïde peut subir plus de 170 cycles de déshydratation et réhydratation, contre seulement 60 cycles avec l'ADN nu. Résultat ? Une capacité de stockage de 10 pétaoctets par cm3 exploitable, soit 10 millions de gigaoctets dans un espace de la taille d'un morceau de sucre !

Ce n'est pas tout ! Grâce à aux polymères, l'ADN a une espérance de vie de 6 000 ans s'il est conservé à une température de 4 °C et de 2 millions d'années à -18 °C. Il a aussi été démontré que ce nouveau type d'ordinateur est en mesure de traiter des données complexes. Et ce, sans besoin d'intelligence artificielle, mais seulement à l'aide d'enzymes.

Kevin Lin, auteur principal de l'étude, a également découvert d'autres choses ! Apparemment, il est possible de lire et de copier les informations stockées sur l'ADN sans l'endommager. Même à plusieurs reprises… On peut même supprimer des séquences d'ADN et les remplacer par de nouvelles données sur la même surface. Comme effacer et réécrire des fichiers sur un disque dur.

