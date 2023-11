1&1 IONOS : le leader européen du Cloud et de l’hébergement web

1&1 IONOS est le leader européen de l’hébergement web, mais aussi un fournisseur de services Cloud. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette entreprise et sur les différents services qu’elle propose.

Fondée en 1988, 1&1 Internet est une société d’hébergement Web. Elle fait partie du groupe allemand United Internet AG. Depuis 2018, suite à sa fusion avec le spécialiste des infrastructures Cloud ProfitBricks, elle porte le nom de 1&1 IONOS. Fin 2018, la firme revendique plus de 13 millions de clients et plus de 19 millions de domaines enregistrés. Il s’agit de l’hébergeur web numéro 1 en Europe.

ionos : son historique

En 1988, Ralph Dommermuth a fondé la société 1&1 à Montabour, en Allemagne. La même année, cette dernière est devenue la première société Internet à être cotée sur le marché allemand.

Au cours de l’année 2000, 1&1 a intégré le groupe United Internet AG. Ceci a marqué un grand changement pour la compagnie qui commence à se développer à l’international.

En fait, en juin de cette même année, 1&1 a mis sur le marché Français et Britannique ses premiers services d’hébergement. Ensuite, elle a commencé à offrir ses services en 2004 aux États-Unis. La société d’hébergement britannique a été acquise par United Internet en 2006. Le 20 août de la même année, 1&1 fait son entrée sur le marché espagnol en ouvrant une filiale à Madrid. En 2011, elle s’implante au Canada et en 2012 en Italie.

La fusion de 1&1 Internet de ProfitBricks en 2018 donne naissance à 1 & 1 IONOS. Deux ans plus tard, 1&1 IONOS devient IONOS by 1&1.

Il faut souligner que ce fournisseur a bénéficié depuis sa création du temps nécessaire pour la mise en place de ses infrastructures un peu partout dans le monde. Ses datacenters se répartissent dans 5 pays différents. Ainsi, la latence des sites qu’il héberge se trouve réduite.

À ce jour, IONOS by 1&1 déclare assurer l’hébergement de 13 millions de sites Internet.

1&1 IONOS : les services d’hébergement web

En tant que leader européen de l’hébergement web, 1&1 propose une large variété de services. Bien évidemment, la firme est principalement connue pour ses services d’hébergement de sites web et d’enregistrement de noms de domaines. Ce service d’hébergement se distingue notamment par sa fiabilité, sa vitesse et sa scalabilité. En effet, les utilisateurs peuvent facilement adapter les performances de RAM, mémoire PHP ou traitement parallèle pour s’adapter rapidement à l’augmentation de trafic.

A l’instar de Wix, 1&1 IONOS propose également un service de création de sites web et de boutiques en ligne. En fonction de leur activité, les utilisateurs peuvent choisir parmi différents templates de designs. L’interface » drag & drop » permet de créer son site web très facilement sans disposer de compétences techniques. Des fonctionnalités de marketing par email, de partage sur les réseaux sociaux et d’optimisation SEO sont également intégrées. La firme propose aussi son propre service d’email professionnel.

1&1 IONOS : les services Cloud

1&1 IONOS devient un spécialiste des services de cloud après sa fusion avec ProfitBricks. L’entreprise propose sa plateforme IONOS Cloud, qui permet aux utilisateurs de mettre en place un serveur cloud en moins d’une minute.

Les serveurs se composent de processeurs Intel Xeon et d’un stockage SAN SSD. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une grande variété de systèmes d’exploitation Linux ou Windows. De plus, ils ne déboursent que pour les ressources qu’ils utilisent. Quant aux performances, elles peuvent être ajustées en temps réel en fonction des besoins.

En complément, 1&1 propose une solution cloud d’entreprise IaaS (Infrastructure en tant que Service). Ce service se révèle idéal pour les tâches de calcul intensif et les applications de commerce électronique à fort trafic. Cet IaaS met l’accent sur la confidentialité et la sécurité des données, avec des sauvegardes redondantes dans les centres de données de 1&1 situés en Europe (dont la France). La facilité d’utilisation a également été mise en avant avec l‘interface glisser-déposer de Data Center Designer.

Stockage objet S3

Le stockage objet S3 fait également partie des services proposés par 1&1. Ce dernier permet d’effectuer des sauvegardes et d’archiver des données. Là encore, les ressources sont évolutives, les utilisateurs ne paient que ce qu’ils consomment et les données sont stockées de manière redondante.

Serveurs dédiés et des serveurs virtuels

L’entreprise propose des serveurs dédiés et des serveurs virtuels. Les serveurs dédiés s’équipent de CPU et de disques durs Intel de dernière génération. Un pare-feu avancé filtre le trafic pour intercepter les attaques DDoS.

Les dernières technologies SIEM et IDS/IPS protègent les serveurs. Quant aux serveurs dédiés, ils peuvent être connectés à des serveurs virtuels pour profiter à la fois des avantages du cloud et des serveurs physiques.

Service de consulting

Afin d’accompagner ses clients dans leur transition vers le Cloud, 1&1 propose un service de consulting. Des experts peuvent conseiller les utilisateurs sur la manière de réduire leurs coûts informatiques de 20 % avec l’Enterprise Cloud. Ces derniers les aident à déterminer le type d’infrastructure le mieux adapté à leurs besoins.

Pourquoi est-ce important de choisir un bon hébergeur ?

Pour la bonne raison que pour le fonctionnement d’un site, le choix est vital et doit toujours être pris en compte lors de l’élaboration d’une tactique de référencement. TOP10 Stratégie, une agence SEO, recommande de ne choisir que des prestataires comme 1 & 1 IONOS, dont l’excellence du service est reconnue. En quelque sorte, l’hébergement constitue la base technique solide sur laquelle reposera la pérennité d’un référencement.

Par exemple, le temps de réponse et la qualité du réseau ont un impact important sur les performances d’un site. Si ces fondamentaux sont négligés, le site risque d’être lent et d’être pénalisé par les moteurs de recherche.

Il en va de même lors des pics de fréquentation. Un hébergement de qualité permet d’adapter les ressources en fonction de l’activité en temps réel, évitant ainsi les ralentissements. Dans le cas contraire, le site risque d’être déclassé dans les résultats de recherche.

Enfin, il faut savoir que Google n’apprécie pas particulièrement les temps morts. Un site inaccessible pendant plusieurs jours risque de ne plus être référencé. En d’autres termes, on risque de perdre des années de travail minutieux pour une erreur qui ne nous incombe pas. La fiabilité constitue donc peut-être la qualité la plus importante de 1 & 1 IONOS.

IONOS : les différents tarifs

Pour commencer la présentation des offres et prix IONOS, il faut savoir que ces tarifs sont valables pour une période limitée de 6 mois ou 1 an. Après ce délai, le prix de l’hébergement augmente parfois de 2 , 3 ou même 6 fois.

Hébergement web

Les forfaits d’hébergement Web comprennent des services partagés. Il s’agit des formules les moins chères du marché. Voici comment se répartissent les coûts de ses différents plans d’hébergement.

Le prix du plan Essential a été fixé à 2,40 euros par mois pour une période de 6 mois seulement. Quant au plan Pro, il coûte 1,20 euro par mois pendant un an. Après cela, il augmente de 9,60 euros par mois. Le plan Expert revient à 6 euros par mois, et après 6 mois, son prix peut passer à 12 euros par mois. Enfin, le plan Premium quant à lui est proposé à 8,40 euros par mois et passe à 15,60 euros par mois après 6 mois d’abonnement.

Hébergement WordPress

Les offres WordPress correspondent à des formules mutualisées optimisées pour les CMS. Contrairement à ces forfaits, il offre un stockage SSD.

De plus, il permet de cocher l’option « Managed » lors de la commande. Ce choix signifie que les équipes de IONOS vont s’occuper des mises à jour de WordPress et des plugins utilisés.

VPS

IONOS fournit également des VPS. Il s’agit de ressources d’hébergement dédiées permettant notamment de bénéficier d’un espace d’administration géré par Plesk. Il se décline en 5 forfaits différents allant de 1,20 euro par mois à 14,40 euros par mois.

Serveur dédié

Cet hébergement dédié répondra aux besoins des professionnels. Il est proposé en quatre formules notamment :

Le plan X4i au tarif de 40 euros par mois après 6 mois d’engagement.

La formule L-16 qui coûte 60 euros par mois après 3 mois.

La formule XL-32 dont le prix est de 80 € par mois.

Et la XL-64 à 100 € par mois.

IONOS Video Chat : un outil de vidéo-conférence gratuit

À l’ère du COVID-19, les outils de collaboration à distance connaissent un véritable engouement. En effet, ils permettent de continuer à collaborer à distance en période d’enfermement. Des plateformes telles que Zoom ou Slack ont ainsi connu une croissance fulgurante en 2020.

Dans ce contexte, en octobre 2020, IONOS a lancé son propre service gratuit de vidéoconférence : Video Chat. L’objectif de l’hébergeur consiste à faciliter la connexion de ses clients avec leurs collègues et partenaires du monde entier.

En un seul clic, les utilisateurs peuvent créer et rejoindre une réunion, ou réserver une salle de réunion virtuelle. Pas besoin de créer un compte.

De plus, cet outil fonctionne directement sur un navigateur web. Il permet d’inviter des participants en un seul clic. À cet effet, un maximum de 24 personnes peut se joindre à la réunion. Parmi les principales fonctionnalités figurent le partage d’écran, le chat en direct et la possibilité de couper le son des utilisateurs.

De plus, la sécurité est assurée, puisque chaque salle de réunion virtuelle peut être protégée par un mot de passe. En outre, l’entreprise ne stocke aucune donnée personnelle sur les participants.

Toutes les données transmises par le service sont protégées par un cryptage TLS. Enfin, le service étant hébergé exclusivement sur des serveurs Ionos en Allemagne, il respecte la réglementation RGPD. Pour développer cet outil, Ionos a conclu un partenariat avec STARFACE, un développeur de systèmes VoIP. La solution de chat vidéo est disponible en version bêta jusqu’à la fin de l’année 2020.

NextCloud, la nouvelle offre d’hébergement lancée par IONOS

IONOS compte parmi les hébergements qui proposent NextCloud. Mais à la différence des autres, celui-ci est infogéré. En d’autres termes, cela signifie que IONOS s’occupe également de l’installation, de la maintenance et des mises à jour de NextCloud. Les utilisateurs sont donc également responsables de la mise à jour des applications NextCloud qu’ils ont eux-mêmes installées.

L’investissement de l’entreprise se traduit par son statut de partenaire NextCloud Platinum. Celle-ci propose une offre Managed Nextcloud disponible dans la plupart des pays européens francophones. En particulier, la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

Les principaux avantages de l’offre Nextcloud infogérée par IONOS résident dans l’inclusion d’un domaine et d’un certificat SSL. L’interface utilisateur se retrouve unifiée, avec des possibilités de personnaliser le Nextcloud avec l’URL de votre choix et de votre logo. On retrouve aussi des applications mobiles pour iOS, iPad et Android.

La solution comprend aussi Nextcloud Groupware, qui est muni d’un calendrier d’équipe et de carnets d’adresses, ainsi qu’un webmail et un tableau Kanban. L’offre est disponible à partir de 6 euros par mois avec 500 Go et 5 utilisateurs simultanés. Mais elle peut atteindre 9 à 20 euros, selon les besoins des entreprises.

Pour ce faire, il faut se connecter à IONOS afin de choisir le contrat approprié. Dans la rubrique Domaines, il faut sélectionner l’option Gestion des certificats SSL. Ensuite, il faut cliquer sur le certificat SSL à configurer.

Par la suite, il faut entrer le domaine dans le champ de saisie auquel il faut attribuer le certificat. En outre, il faut cocher la case pour accepter les modalités d’utilisation. Après cette étape, il faut appuyer sur Configurer le certificat.

À noter que l’authentification du candidat indispensable à la certification se fait automatiquement par DNS. À cet effet, le système crée un sous-domaine provisoire. Dans le cas où le domaine concerné ne se trouve pas dans le même contrat ou bien qu’il ne soit pas configuré avec un serveur du nom IONOS il est nécessaire de procéder à un processus d’authentification active.

À ce titre, GeoTrust va envoyer un courriel à l’adresse électronique du hostmaster du domaine. Il faut valider la requête de certificat via le lien fourni dans l’email. Une fois la demande confirmée, GeoTrust produit un certificat et l’envoie par courriel.

Il faut maintenant cliquer sur le bouton Télécharger la clé privée et sauvegarder la clé sur l’ordinateur. À noter que le certificat SSL ne peut être utilisé qu’avec la clé privée. Par mesure de sécurité, ni GeoTrust ni IONOS ne la conservent.

Dès que la procédure d’installation a été effectuée, il suffit alors d’installer le certificat SSL sur le serveur.

Le système de tickets

Ouvrir un ticket constitue le premier moyen, et le plus courant pour joindre les supports de IONOS. Cette formule porte sur les aspects commerciaux et techniques.

Pour ce faire, il faut simplement accéder à l’espace de travail IONOS by 1&1. Il est nécessaire de créer un ticket depuis la section support.

Par cette méthode, la réactivité et la qualité du traitement des demandes sont satisfaisantes. Le système est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Chat en direct

Cette méthode peut se faire à partir de l’espace privé. En outre, il est possible de procéder via la page d’accueil de la plateforme en appuyant sur le bouton « Live chat » situé à droite de l’écran.

Une fenêtre va s’ouvrir pour engager une discussion instantanée en cliquant sur « Start Chat ». Cette opération prend quelques temps en fonction des conseillers disponibles lors de la requête. Toutefois, ce service est davantage axé sur les problèmes commerciaux.

Assistance téléphonique

IONOS met à disposition une ligne téléphonique accessible à partir de l’identifiant et d’un code PIN spécifique. Par conséquent, il suffit d’appeler pour être mis en contact avec le support client. Il est également possible de faire une requête pour être rappelé par un technicien dans les plus brefs délais afin d’éviter de devoir attendre au téléphone.

Outre les moyens mentionnés ci-dessus, IONOS met également un certain nombre de documents à disposition. Celle-ci donne accès à une base de données approfondie (FAQ) ainsi qu’à un grand nombre d’articles portant sur différents thèmes liés à la gamme IONOS.

IONOS Cloud Cubes cherche à accroître la flexibilité et à simplifier le déploiement

IONOS a dévoilé un serveur privé virtuel (VPS). Ce VPS se compose de cœurs virtuels (vCPU), de mémoire et de stockage NVMe à connexion directe pour une réponse rapide des applications. Appelé IONOS Cloud Cubes, il permet aux utilisateurs d’obtenir une flexibilité maximale pour de multiples charges de travail. En outre, ils offrent une évolutivité à la demande et rentable.

IONOS Cloud Cubes a été créé pour simplifier le développement de projets. Il offre la possibilité de fusionner les environnements de test avec les ressources de production pour mettre en œuvre les modifications du système. En outre, les sauvegardes régulières et la récupération du système au niveau de l’entreprise permettent de faire face aux situations les plus exigeantes.

Le cube IONOS Cloud peut être intégré entièrement dans l’offre IONOS Cloud. Cela signifie que la nouvelle capacité de calcul se conjugue désormais avec tous les services IONOS Cloud, tels que Compute Engine. Il fonctionne par défaut avec un volume NVMe connecté, qui peut être étendu avec un stockage en bloc réseau HDD ou SSD selon les besoins.

Par conséquent, les utilisateurs ont la possibilité de les automatiser facilement via les outils de gestion de la configuration de IONOS Cloud. Les cubes IONOS Cloud sont disponibles en six configurations différentes et facturées en fonction de la consommation.