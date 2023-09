Notre univers est-il un gigantesque ordinateur quantique ?

Un physicien et informaticien américain soutient que notre univers est par essence un ordinateur quantique géant. Il ajoute que tout ce qui se passe dans notre univers est le résultat d’un programme informatique.

L’hypothèse selon laquelle notre univers est un gigantesque ordinateur quantique a été avancée par Edward Fredkin. Ce physicien et informaticien américain récemment décédé (13 juin 2023) est un intellectuel autodidacte.

"Discover the fascinating theory that suggests our universe could be the creation of a quantum computer. Nature contributor, David Chandler, explores Prof. Edward Fredkin's pioneering work in computer science and physics. Read more about it here: https://t.co/dgUS62kin0"