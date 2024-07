Kipu Quantum acquiert PlanQK pour révolutionner l’informatique quantique

Kipu Quantum, leader mondial des logiciels quantiques, a annoncé l'acquisition de PlanQK, plateforme allemande d'applications quantiques développée par Anaqor AG. Cette acquisition stratégique vise à accélérer le développement de solutions quantiques pertinentes pour divers secteurs industriels. L'intégration de PlanQK à Kipu Quantum facilitera l'accès à l'informatique quantique pour des entreprises de toutes tailles.

Une acquisition stratégique

Le 11 juillet 2024, à Karlsruhe, en Allemagne, Kipu Quantum a révélé l'acquisition de PlanQK. La plateforme, largement reconnue dans le secteur, compte plus de 100 organisations partenaires. Cela inclut des leaders comme BASF, DB Systel GmbH, T-LABS et TRUMPF. Par conséquent, cette acquisition permet à Kipu Quantum d'intégrer des experts de PlanQK dans son équipe pour renforcer ainsi ses capacités en informatique quantique.

Objectif : une commercialisation accélérée

PlanQK rend l'informatique quantique accessible à un large éventail de secteurs. Parmi ces secteurs, citons entre autres l'industrie pharmaceutique, chimique, logistique et financière. Cette acquisition permettra à Kipu Quantum de commercialiser plus rapidement ses algorithmes spécifiques aux applications et matériels. Il va alors les proposer sous forme de services via la plateforme PlanQK.

Un pas vers l'avantage quantique

Daniel Volz, CEO de Kipu Quantum, a déclaré : « Les algorithmes fortement comprimés de Kipu Quantum permettent d'utiliser les processeurs quantiques actuels dans différents secteurs pour résoudre des problèmes à l'échelle industrielle sans devoir attendre une décennie pour disposer d'ordinateurs quantiques puissants. » L'acquisition de PlanQK facilitera l'intégration de solutions quantiques dans les processus existants des entreprises.

Une plateforme ouverte et collaborative

Michael Falkenthal, architecte en chef de PlanQK, a ajouté : « En combinant notre connaissance approfondie du domaine et nos atouts avec Kipu Quantum, nous voulons offrir une valeur ajoutée incomparable et permettre l'accès aux capacités de calcul quantique plus tôt que prévu. » PlanQK restera une plateforme ouverte et pilotée par la communauté. Cela vient soutenir les innovateurs quantiques grâce à des partenariats et des initiatives de recherche.

Unir les forces pour un futur quantique

Enrique Solano, cofondateur et directeur visionnaire de Kipu Quantum, a souligné : « Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe de pointe de PlanQK et sommes ravis de renforcer encore nos capacités grâce à cette association. » Cette intégration vise à démontrer l'avantage quantique d'ici 2026 pour rendre l'informatique quantique efficace et utilisable rapidement.

Soutien et perspectives futures

Alexandra Beckstein, CEO de QAI Ventures, a commenté : « Nous sommes toIItalement convaincus de l'acquisition stratégique de la plateforme PlanQK. Cette étape confirme l'engagement de Kipu dans l'ère de l'informatique quantique efficace et positionne l'entreprise comme un pionnier dans ce domaine. » QAI Ventures continuera de soutenir Kipu Quantum dans ses efforts pour fournir des solutions quantiques efficaces.

L'acquisition de PlanQK par Kipu Quantum marque un tournant majeur dans l'industrie de l'informatique quantique. Cette alliance stratégique promet d'accélérer le développement et la commercialisation de solutions quantiques pour ouvrir la voie à une nouvelle ère d'innovation et d'efficacité pour les entreprises du monde entier.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

