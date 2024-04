Informatique quantique : découvrez où est la France dans le top des pays

Les États-Unis sont les leaders incontestés de l'informatique quantique. La Chine les suit de près dans cette course acharnée. Mais où se situe la France dans toute cette histoire ? Elle n'est pas très loin derrière, et vise une place de référence parmi ces géants de la technologie.

Créer des superordinateurs capables d'effectuer des calculs complexes en quelques secondes. Les États-Unis se focalisent entièrement sur ce projet. Les spécialistes américains envisagent aussi de créer des systèmes de décryptage, de Machine Learning, etc. Avec leur lancée, ils sont actuellement les leaders de l'informatique quantique. Mais la Chine, ainsi que la France ont des atouts considérables pour les détrôner.

La Chine, l'IA et l'informatique quantique

Afin de concurrencer les États-Unis, la Chine mise sur son initiative AI-Plus. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance en matière de haute technologie. Le secteur de l'informatique quantique sera le plus sollicité. Mais le pays vise aussi à développer son domaine de Big Data dans la même lancée.

« Nous exploiterons pleinement les forces du nouveau système de mobilisation des ressources à l'échelle nationale pour accroître la capacité d'innovation de la Chine dans tous les domaines », expliquent les spécialistes chinois.

L'autosuffisance technologique est la seule issue pour la Chine. En effet, elle doit trouver une alternative pour contourner les restrictions commerciales américaines. Depuis quelques mois, la Chine ne pouvait plus acheter des puces et des composants informatiques par l'intermédiaire des États-Unis.

Afin d'atteindre cet objectif, le pays va développer ses capacités d'innovation nationale. Le gouvernement va mobiliser les ressources nécessaires pour ce projet. La Chine va alors former ses propres scientifiques pour améliorer ses ordinateurs quantiques. Elle envisage de les booster avec des IA performantes. Cette stratégie pourrait bien étendre la capacité du pays dans ce domaine.

Et la France dans toute cette histoire ?

Le gouvernement français a déjà une approche efficace pour détrôner les États-Unis dans le monde de l'informatique quantique. Le programme à long terme PROQCIMA vise à concevoir des supercalculateurs qui atteindront la barre de 2048 qubits d'ici 2035.

#France2030 | 3 ans après le lancement de la stratégie nationale des technologies quantiques, le programme #PROQCIMA est lancé ! 🖥

Il vise à disposer de 2 prototypes d'ordinateurs quantiques universels de conception française à horizon 2032.

👉 https://t.co/WAOFR2f3PC https://t.co/F1SeHfBz9l — Ministère Enseignement supérieur et Recherche (@sup_recherche) March 6, 2024

Le projet sera un tremplin pour créer deux prototypes d'ordinateurs quantiques. Le premier aura 128 qubits logiques. C'est déjà une performance exceptionnelle, en considérant les innovations des autres pays. Mais la France ne compte pas s'arrêter là. Elle a aussi l'intention d'imaginer un autre modèle, à 2048 qubits.

Afin de maximiser les chances de réussite, la France va faire appel à plusieurs entreprises high-tech. Il y aura alors une compétition entre les talents les plus prometteurs. Cependant, les spécialistes français vont d'abord se focaliser sur une phase d'analyse. Cette étape est nécessaire pour évaluer les avancées actuelles dans le domaine de l'informatique quantique. Il y aura ensuite un concours, qui mettra en compétition les 5 entreprises les plus prometteuses. On peut citer C12, Pasqal, Quandela, Alice & Bob, Quobly.

Aux termes de 8 ans de concours, les jurys vont choisir les deux programmes les plus performants. Ces derniers seront les clés pour le développement de l'informatique quantique en France.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.