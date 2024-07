Classiq facilite la programmation quantique avec Qmod

Classiq, une entreprise innovante dans l'informatique quantique, annonce le lancement de Qmod. Ce nouveau langage promet de transformer la programmation quantique. Il rend cette technologie plus accessible et efficace. Il offre une méthode de modélisation performante et fonctionnelle pour la recherche avancée et les applications d'entreprise.

La programmation quantique rendue accessible

Qmod permet de décrire des algorithmes quantiques à un haut niveau d'abstraction. Il facilite la modélisation quantique avancée. Il intègre des structures conventionnelles des langages de programmation classiques. Qmod prend aussi en charge des concepts uniques à l'informatique quantique. Cette approche permet aux développeurs de se concentrer sur leurs objectifs fonctionnels. Le compilateur et le moteur de synthèse de Classiq gèrent les détails complexes. Ils prennent en compte le matériel nécessaire.

Heather West, PhD et Responsable de recherche en informatique quantique chez IDC, souligne : « Pour apporter une véritable valeur dans les domaines des affaires et des sciences, l'informatique quantique doit être utile et accessible aux scientifiques et ingénieurs qui souhaitent l'utiliser pour résoudre des problèmes concrets, ce qui n'est pas le cas actuellement. Aujourd'hui, programmer un ordinateur quantique se fait au niveau du matériel, ce qui rend la technologie accessible uniquement aux physiciens quantiques et autres spécialistes. Pour que l'informatique quantique soit largement adoptée et utilisée, il sera nécessaire de développer une programmation à un niveau d'abstraction plus élevé, surtout à mesure que nous parlons d'utilité quantique et d'applications à court terme. »

Les avantages uniques de Qmod

Qmod se distingue par sa nature déclarative. Il permet de définir les objectifs des algorithmes plutôt que la manière de les atteindre. Le compilateur et le moteur de synthèse de Classiq assurent une optimisation automatique. Ils tiennent compte du matériel et des contraintes.

Qmod offre aussi une flexibilité et une interopérabilité remarquables. Les descriptions de Qmod sont facilement traduisibles et compatibles avec divers formats et matériels. Cela permet une intégration fluide dans différents environnements.

Nir Minerbi, PDG et cofondateur de Classiq, déclare : « Alors que nous continuons à développer une infrastructure logicielle quantique complète, notre langage révolutionnaire Qmod permet aux experts en quantique de créer des programmes sophistiqués tout en accompagnant les développeurs sans expérience en quantique pour innover et résoudre des problèmes complexes dans divers secteurs industriels.»

Il ajoute :« En simplifiant les complexités de la programmation quantique, Qmod permet de créer et de déployer facilement des applications quantiques dynamiques. Dans certains cas, il peut utiliser seulement cinq lignes de code au lieu des 100 lignes traditionnelles. À l'instar de Java pour le web mondial ou de BASIC pour les PC, Qmod est conçu pour ouvrir les portes à des implémentations quantiques avancées. »

Une plateforme complète pour l'informatique quantique

La plateforme de Classiq assure une compilation transparente des algorithmes quantiques conçus avec Qmod. Elle supporte une vaste gamme de matériels et d'environnements de simulation. Elle facilite également une intégration fluide avec les systèmes HPC. Le moteur de synthèse de la plateforme s'adapte dynamiquement aux différentes configurations matérielles. Il permet des benchmarks rapides et garantit des implémentations optimales. Ces implémentations exploitent pleinement les ressources matérielles disponibles.

Avec Qmod, Classiq franchit une étape significative. Ils simplifient la programmation quantique et la rendent accessible. Classiq ouvre la voie à de nouvelles possibilités et innovations dans les technologies quantiques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

