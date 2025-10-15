Signal : la messagerie peut-elle vraiment contrer les cyberattaques quantiques ?

Signal vient de franchir une étape importante dans la sécurité numérique. En intégrant un chiffrement post-quantique, la messagerie préférée des geeks et des défenseurs de la vie privée se prépare à un futur où les ordinateurs quantiques pourraient pulvériser nos algorithmes de protection actuels.

La plupart des applications se contentent d’ajouter des emojis ou des modes sombres. Signal, elle, travaille sur le vrai nerf de la guerre : la cryptographie. Son objectif est de rendre ses messages indéchiffrables, même pour les machines les plus puissantes de demain.

Grâce à sa nouvelle architecture baptisée PQXDH, la plateforme met en place une double couche de sécurité capable de résister aux attaques quantiques. Cet exploit d’ingénierie discret place Signal un cran au-dessus des autres messageries dans la course à la sécurité post-quantique.

Le combo magique de Signal : classique + quantique-proof

On aurait pu passer à côté sans s’en rendre compte, mais Signal a discrètement déployé l’une des plus grosses évolutions de son histoire. Il s’agit d’une protection post-quantique. Ainsi, la messagerie chiffrée veut se préparer dès maintenant à l’ère où les ordinateurs quantiques pourraient casser les systèmes de cryptage classiques en quelques minutes.

Aujourd’hui, même les pirates les plus doués ne peuvent pas casser le chiffrement de Signal. Mais les chercheurs ne connaissent que les algorithmes. Il faut donc réinventer la cryptographie avant qu’il ne soit trop tard.

Pour anticiper ce futur, Signal a intégré un système hybride baptisé PQXDH (Post-Quantum Extended Diffie-Hellman). Ce protocole combine deux couches dont le chiffrement classique (celui déjà éprouvé par Signal). Il y a aussi un nouvel algorithme post-quantique appelé CRYSTALS-Kyber, conçu pour résister aux attaques d’un ordinateur quantique.

C’est comme si Signal utilisait deux cadenas différents, l’un ancien, mais solide, l’autre dernier cri, impossible à crocheter avec les outils du futur.

In 2023, Signal was the first mainstream messenger to enable post-quantum cryptography. We’re still ahead of the (elliptical) curve, implementing a new hybrid PQ ratchet ensuring Forward Secrecy & Post-Compromise Security even in a post-quantum world. https://t.co/uDkXP1Ard0 — Signal (@signalapp) October 2, 2025

Une transition technique sans compromis

Ce que je trouve le plus fou, c’est que l’équipe de Signal a réussi cette transition sans ralentir l’application. Et aussi sans explosion de la consommation mémoire et sans changer une ligne du code visible côté utilisateur.

Il fallait que égalament le chiffrement post-quantique fonctionne dans des conditions réelles. Sur des téléphones lents, des connexions bancales et des millions de messages simultanés. Les ingénieurs de Signal ont donc réécrit leur protocole de clé, testé chaque version et publié leur code en open source, pour que tout le monde puisse vérifier la solidité du système.

Ce que fait Signal aujourd’hui, c’est ce que toutes les plateformes de messagerie devront faire demain. Les experts appellent ça le quantum hardening, une sorte de blindage préventif avant la tempête.

Alors, est-ce que Signal peut vraiment contrer les cyberattaques quantiques ? Ma réponse est pas totalement puisque personne ne le peut encore. Mais si un futur ordinateur de Schrödinger décidait d’espionner nos discussions, Signal serait probablement la première ligne de défense.

