Ubuntu : tout savoir sur le système d’exploitation gratuit

Ubuntu est un système d'exploitation basé sur Debian GNU/ Linux. En fait, c'est un terme Sud-Africaine qui signifie « humanité pour les autres ». Ou bien du groupe de mots Nguni Bantu qui veut dire « je suis ce que je suis à cause de qui nous sommes tous ».

Il s'agit d'un système d'exploitation gratuit et open source développé par Canonical Ltd. Ce dernier est disponible sur 3 éditions : Desktop, Server et Core. En fait, Ubuntu peut être utilisé sur les ordinateurs personnels, les plateformes serveur ou Cloud, les robots, etc. Ce système d'exploitation prend en charge de nombreuses architectures, à savoir l'IA-32, x86-64, ARM64, ARMhf, ppc64le et s390x. De plus, Ubuntu est disponible dans plus de 55 langues différentes.

C'est quoi Ubuntu ? Quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser ce système d'exploitation ? Quels sont les divers appareils compatibles avec ce dernier ? Quels sont les distributeurs populaires d'Ubuntu ? Tour d'horizon !

Ubuntu : c'est quoi ?

Ubuntu est un distributeur Linux open source basé sur Debian. Le développement de ce système d'exploitation est dirigé par Canonical. Il s'agit d'une société basée au Royaume-Uni qui a été fondée par Mark Shuttleworth.

La version principale de Ubuntu utilise une interface utilisateur graphique appelée GNOME (GNU Network Object model Environment) et un ensemble d'applications de bureau pour Linux. En fait, cette dernière est assez similaire à l'interface de bureau Windows. Par conséquent, Ubuntu est un système d'exploitation stable pour un utilisateur moyen, tout en mettant fortement l'accent sur la facilité d'utilisation.

Bien que GNOME soit la version principale, il existe de nombreuses autres distributions disponibles. Ceux-ci incluent, Ubuntu Server Edition, Ubuntu Studio, Edubuntu, Kubuntu, Xubuntu et JeOS.

Ubuntu : une petite histoire

Ubuntu a été présenté pour la première fois le 8 juillet 2004 par Mark Shuttleworth et sa société Canonical Ltd. En fait, le projet a été trouvé par quelques programmeurs qui ont été déçus du fonctionnement du distributeur Debian GNU/ Linux.

Quatre ans après avoir créé un groupe multidisciplinaire, les programmeurs ont reçu un financement venant de l'entrepreneur sud-africain Mark Shuttleworth. Ce dernier a vendu avec succès une société de sécurité Internet à VeriSign.

En fait, Mark Shuttleworth a examiné le projet avec sympathie et a décidé d'y prendre part pour développer Ubuntu.

Les avantages d'Ubuntu

Un système d'exploitation gratuit

Ubuntu est un système d'exploitation open source et gratuit. En d'autres termes, contrairement à Microsoft Windows et au macOS d'Apple, tout le monde peut l'utiliser sans avoir à payer des licences logicielles ou d'acheter des appareils exclusifs.

De plus, obtenir une copie est très simple. En effet, vous pouvez visiter le site Web d'Ubuntu et télécharger directement le système d'exploitation. Toutefois, vous aurez besoin d'un CD ou d'une clé USB pour l'enregistrer. Une fois que vous avez copié le système d'exploitation sur le lecteur ou le CD, vous pouvez démarrer votre ordinateur à l'aide d'Ubuntu.

En plus de cela, Ubuntu n'écrase pas le système d'exploitation natif de votre ordinateur. Par conséquent, si vous êtes un fidèle utilisateur de Windows ou un passionné de Mac OS X, vous pouvez les avoir côte à côte.

Fonctionne dans une gamme d'appareils ou de plates-formes informatiques

Ubuntu peut être installé sur de nombreux appareils, y compris les ordinateurs Windows et les Mac. En plus de cela, il fonctionne également sur des serveurs réseau, des appareils, des robots IoT et des machines virtuelles.

Actuellement, de nombreux fournisseurs de services Cloud utilisent ce système d'exploitation car il prend en charge OpenStack. De plus, les développeurs d'appareils IoT et de robotique l'utilisent également pour expérimenter de nouvelles idées et déployer de nouveaux produits et solutions.

Un système d'exploitation complet pour l'informatique de bureau

Ubuntu est un système d'exploitation complet qui peut rivaliser avec Windows et macOS. Pour commencer, l'édition Desktop est livrée avec des applications de productivité bureautique de LibreOffice.

L'App Store comprend une sélection importante d'applications populaires telles que Mozilla Firefox, Chromium, Google Chrome, Opera, Slack, Skype, VLC Player et Spotify. Vous pouvez également trouver des applications pour les développeurs de logiciels tels que Sublime Text, GitKraken et PHP Storm, ainsi que les éditeurs d'images et de vidéos tels que GIMP et Shotcut.

Convivial avec un haut degré de personnalisation

Toute personne ayant des connaissances de base en informatique peut facilement installer Ubuntu et configurer l'ensemble de son système. De plus, Canonical Ltd. a considérablement amélioré l'interface utilisateur de ce dernier. Ainsi, il est plus convivial que Windows et macOS.

Configuration matérielle ou système minimal

L'Ubuntu par défaut ne nécessite pas de configuration système compliquée comme les dernières versions de Windows et macOS. Toutefois, les configurations matérielles recommandées sont un processeur d'au moins 700 MHz, 512 Mo de RAM et 5 Go d'espace de stockage.

De plus, il convient de noter que le système d'exploitation peut fonctionner directement à partir d'un support de stockage externe tel qu'un disque SSD ou une clé USB, ainsi que des DVD.

Support continu des développeurs et de la communauté

Étant un système d'exploitation open source, il existe une communauté vaste et active qui est prête à corriger les bugs, à introduire de nouvelles mises à jour, etc. Dans ce contexte, la société Canonical Ltd publie une mise à jour du système tous les six mois et fournit des versions de support à long terme tous les deux ans.

Ainsi, les utilisateurs peuvent bénéficier de nouvelles fonctionnalités provenant des développeurs de la communauté et de la société. Vous pouvez également obtenir une assistance payante (assurance juridique, correctifs de sécurité, formation et bien plus encore).

Les limites du système d'exploitation Ubuntu

Fonctionnalités limitées

L'un des inconvénients majeurs d'Ubuntu est le choix limité d'applications. Bien que le système d'exploitation ainsi que de nombreuses applications soient gratuits, leurs homologues sous Windows et macOS sont considérablement meilleurs. De plus, la plupart des professionnels préfèrent développer pour Microsoft Corporation et Apple Inc. car ces derniers ont des bases d'utilisateurs plus larges.

Des titres de jeux limités

Ubuntu n'est certainement pas un système d'exploitation pour les amateurs de jeux. En effet, la plupart des jeux disponibles ne sont pas impressionnants. En d'autres termes, il manque de gameplay avancé et d'expérience graphique immersive.

Problèmes de compatibilité logicielle et matérielle

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de pilotes ou de compatibilité entre le système d'exploitation et les spécifications matérielles de leurs ordinateurs. D'autres ont également rencontré des problèmes avec leurs cartes son préexistantes.

Il existe de meilleures alternatives au système d'exploitation Linux

Les utilisateurs de Linux stipulent que Ubuntu n'est pas le meilleur distributeur existant. Certains disent même que le système d'exploitation Debian offre une meilleure personnalisation et une expérience plus stable. De plus, ce dernier fonctionne mieux sous une configuration matérielle légère.

Problèmes concernant la commercialisation par rapport à l'open source

La société Canonical semble s'éloigner un peu plus de l'identité open source du système d'exploitation à chaque mise à jour. En fait, au lieu de travailler avec la communauté open source, cette dernière travaille seule la plupart du temps, perdant ainsi l'avantage de recevoir des contributions gratuites de nombreux développeurs.

Il y avait également un problème concernant son affiliation avec Amazon. En fait, Canonical a essayé de tirer profit du marketing d'affiliation en incluant des liens Amazon et des emplacements d'annonces préférentiels dans l'interface utilisateur, en particulier via l'interface Unity. La société a depuis supprimé cette affiliation des versions les plus récentes d'Ubuntu.

Les distributions Ubuntu populaires

Il existe 5 distributeurs Ubuntu très populaires, à savoir : Linux Mint, LXDE OS, Zorin OS, Elementary OS et Pop!_OS.

Distributeur Ubuntu : Linux Mint

Il possède un environnement de bureau ludique et à faible consommation de mémoire ;

Des guides d'installation et de dépannage sont disponibles ;

Une mise à jour, une sauvegarde, une restauration et d'autres choix de réparation sont disponibles en un clic ;

Les thèmes et les widgets sont configurables depuis les paramètres ;

Le Timeshift intégré facilite grandement la maintenance et la restauration du système ;

Une mise à jour automatique est disponible.

Distributeur Ubuntu : LXDE OS

Ce distributeur Ubuntu peut redonner vie à vos vieux ordinateurs ou appareils ;

Interface utilisateur conviviale, simple et optimisée ;

Facile à installer ;

Cohérence du thème, un large menu de fonds d'écran et plus d'ajouts ;

Ensemble robuste de logiciels préinstallés.

Distributeur Ubuntu : Zorin OS

Système d'exploitation rapide, puissant, sécurisé et respectueux de la confidentialité ;

La communication ordinateur-serveur est toujours cryptée ;

Possibilité d'y accéder à distance pour installer en toute sécurité des logiciels sur tous vos appareils.

Distributeur Ubuntu : Elementary OS

Un système d'exploitation adapté pour les débutants ;

Interface utilisateur attrayante et intuitive ;

Une mise à jour régulière ;

Les applications préinstallées sont suffisantes pour une utilisation régulière, tout en préservant la confidentialité.

La sécurité peut être améliorée en limitant l'accès à certains sites Web, applications et la durée d'utilisation du système.

Distributeur Ubuntu : Pop!_OS

Un système d'exploitation pour les utilisateurs avancés ;

Open source sécurisé et fiable ;

Ne collecte pas les données des configurations utilisateur ;

Organisation simple de l'espace de travail et navigation rapide.

Les principales différences entre Ubuntu et Windows

Windows est un logiciel fermé qui n'est pas gratuit et nécessite une licence valide et authentifiée pour l'utiliser. Pour le support, il dépend de Microsoft. Étant donné qu'il offre une sécurité comparable à celle d'Ubuntu, Microsoft est utilisé par les utilisateurs ordinaires et les joueurs. Windows permet une utilisation très facile par rapport à Ubuntu. Il dispose d'un assistant visuel comme Cortana.

Quant à Ubuntu, il s'agit d'un logiciel libre, donc gratuit et ne nécessitant pas de licence pour l'utiliser. Pour le support, il dépend de la communauté ouverte via internet. Comme il offre plus de sécurité et de rapidité, il bénéficie de l'appui de la communauté des développeurs et des testeurs. Ubuntu n'est pas facile à apprendre et à démarrer par rapport à Windows, car il fonctionne principalement avec des commandes. Il ne dispose pas d'un assistant visuel comme Windows.

Windows et Ubuntu ont tous deux leurs propres avantages et inconvénients et leur propre communauté d'utilisateurs. La communauté des développeurs et des testeurs aime utiliser Ubuntu. Quant aux utilisateurs généraux et à la communauté des joueurs, ils préfèrent utiliser Windows. Ce dernier est est facile à apprendre et à utiliser tandis qu'Ubuntu présente un peu plus de difficultés, mais meilleur pour de nombreuses raisons.

Source : blog.cloudware.bg

