Attention : Cyberpunk 2077 2.0 va vous forcer à changer de PC

Une nouvelle mise à jour de Cyberpunk 2077 2.0 sera bientôt à la portée des gamers. Mais elle sera particulièrement gourmande.

Cyberpunk 2077 2.0 est un des jeux en vogue en ce moment. Les développeurs ont su corriger les nombreux bugs pour redonner une hype à cette merveille. Les possibilités sont alors innombrables pour améliorer l’immersion du joueur. Mais ce privilège a un petit inconvénient. Désormais, le nouveau Patch demandera une configuration considérable. Certains gamers devraient même changer de PC pour profiter de cette mise à jour.

Un patch et de nouvelles activités à la clé

Les joueurs peuvent voir Night City sous un autre angle, avec l’extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 2.0. Cette mise à jour donnera accès à de nouvelles missions. L’objectif est de fidéliser les joueurs, et d’en attirer de nouveaux.

Des acteurs talentueux seront des protagonistes principaux dans ce patch. Keanu Reeves sera toujours au rendez-vous avez son personnage « Johnny Silverhand ». Idris Elba rejoint le cast, en interprétant Solomon Reed. Les missions seront une mélange d’infiltration, de fusillades, d’aventures, avec une histoire palpitante. L’arbre de compétence est encore disponible, et les joueurs auront accès à de nouvelles armes tout au long du jeu.

Les développeurs ont publié un petit aperçu de ce patch sur les réseaux sociaux. Plusieurs détails ont été dévoilés. Toutefois, les informations concernant les configurations recommandées restent assez floues.

Le patch Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 2.0, une des mises à jour les plus exigeants de 2023

Un des développeurs les plus importants du jeu s’est exprimé sur ce point. Il a mentionné que Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 2;0 exploite jusqu’à 90 % de de votre processeur.

En tout, un modèle à 8 cœurs est le minimum requis pour avoir une bonne fluidité durant les parties. Certains joueurs devraient upgrader leur PC afin de jouer à ce jeu.

Toutefois, les développeurs recommandent quelques logiciels pour tester la performance de votre PC. Les joueurs peuvent alors utiliser des benchmarks, comme Cinebench. C’est le plus rapide dans sa catégorie, et le plus facile à manipuler. Cet outil mesurera surtout la vitesse du processeur, et de la performance du système de refroidissement.

Par ailleurs, les utilisateurs de processeurs Ryzen peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, la nouvelle mise à jour de Cyberpunk 2077 2.0 ne nécessite plus de mods spécifiques. Il suffit d’évaluer la performance de votre PC avant de se lancer.

Et pour profiter d’une immersion totale, les gamers devraient opter pour la configuration SMT à 8 cœurs. Cependant, il sera toujours possible d’ajuster les paramètres tout au long du jeu.

Ainsi, les processeurs Ryzen série 7000X3D sont les plus recommandés pour répondre aux exigences de Phantom Liberty. En plus d’une fluidité optimale, le rendu 3D sera aussi amélioré.

Le patch Cyberpunk 2077 2.0 Phantom Liberty sera à la portée des joueurs à partir du 26 septembre 2023. Toutefois, cette date pourrait changer, en fonction des ajustements des développeurs. Mais ces derniers font le nécessaire pour respecter ce rendez-vous avec les fans.