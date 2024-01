Cyberpunk 2077 : un téléchargement gratuit est disponible, dépêchez-vous !

Une aventure palpitante à travers Night City. Telle est la promesse de Cyberpunk 2077. Mais le jeu a été un flop total à sa sortie. Toutefois, les développeurs ont corriger le tir. Ils ont conçu plusieurs mises à jour pour relancer Cyberpunk 2077. Et actuellement, les joueurs peuvent obtenir des goodies gratuits pour améliorer l’immersion.

Un jeu vidéo digne d’un GOTY. Avec les différentes modifications, Cyberpunk 2077 est capable de rafler ce titre. En effet, les joueurs ne connaîtront plus les bugs du lancement. De plus, ils peuvent s’aventurer dans une extension de la ville, avec la mise à jour « Phantom Liberty ». Et ce n’est pas tout. Vous aurez aussi plusieurs goodies si vous démarrez le jeu actuellement. Il suffit de passer par la case téléchargement.

Des goodies pour satisfaire les fans

Pour commencer, connectez-vous à votre compte Steam ou Epic Games. Lancez ensuite Cyberpunk 2077 pour obtenir vos goodies. Il ne sera plus qu’à vous diriger vers la section MyRewards. Après toutes ces étapes, vous devez passer par l’appartement de V. Faites-vous plaisir en collectant vos cadeaux.

Et toutes les attentes seront satisfaites avec cette approche. Les t-shirts, avec différents motifs, seront au rendez-vous. Galaxy, école du loup, licorne noire, troll en peluche, etc.

Les surprises ne s’arrêtent pas là. Si vous possédez le 3e opus de The Witcher, vous aurez aussi des goodies spécifiques. Portez avec fierté la veste de la Chasse Sauvage, l’antagoniste emblématique du jeu. Vous bénéficierez aussi d’un gilet Rarog ou d’un t-shirt Gwent.

Par ailleurs, les joueurs Xbox auront quelques privilèges avec ces bonus de CD Projekt. En effet, ils profiteront d’un fond d’écran dynamique. Cet arrière-plan représente V, avec un katana à la main. Les lumières de Night City, ainsi que les voitures volantes complètent le décor. Bien sûr, il sera possible d’ajuster les paramètres de cette image à partir de la section personnalisation.