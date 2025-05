Tout savoir sur l’écosystème Samsung : SmartThings, Bixby, Galaxy…

Samsung s’efforce depuis plusieurs années de bâtir un écosystème numérique interconnecté dans lequel chaque appareil – qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette, d’une montre, d’un téléviseur, d’un réfrigérateur ou même d’un lave-linge – peut communiquer avec les autres.

De la cuisine au salon : l’intelligence distribuée selon Samsung

Samsung a su bâtir au fil des années l’un des écosystèmes technologiques les plus aboutis du marché. En intégrant smartphones, tablettes, montres connectées, écouteurs sans fil, téléviseurs et appareils électroménagers intelligents, la marque coréenne offre à ses clients un environnement parfaitement interconnecté.

Prenons un exemple concret : vous êtes en train de cuisiner et votre four intelligent préchauffe à la température souhaitée. Soudain, il détecte un problème technique et vous envoie aussitôt une notification sur votre smartphone Galaxy. Quelques instants plus tard, votre Galaxy Watch se met à vibrer pour attirer votre attention, au cas où vous n’auriez pas vu l’alerte sur votre téléphone.

Autre scénario : votre réfrigérateur Samsung intelligent détecte qu’il ne reste plus de lait. Il vous envoie aussitôt une notification sur votre smartphone, que vous soyez au bureau ou en déplacement. Résultat : vous pensez à faire le plein avant de rentrer. Un petit rappel pour un grand gain de confort.

Même chose lorsque votre machine à laver termine son cycle : une alerte s’affiche directement sur votre montre connectée. Plus besoin de rester à l’affût : vous savez exactement quand vider le tambour.

Et si quelqu’un sonne à votre porte ? Votre caméra de surveillance vous en informe instantanément, non seulement sur votre smartphone, mais aussi directement sur l’écran devotre téléviseur. Ainsi, où que vous soyez à la maison, vous pouvez voir qui se présente à votre porte, et agir en conséquence.

La domotique Samsung centralisée par SmartThings

Mais comment ces appareils communiquent-ils entre eux et comment vous permettent-ils d’en garder le contrôle ? Grâce à SmartThings, l’application qui orchestre l’ensemble de l’écosystème Samsung. Véritable hub intelligent, elle connecte et synchronise tous vos objets connectés — qu’ils soient signés Samsung ou issus d’autres marques compatibles.

Reprenons par exemple ce moment où votre four détecte un problème pendant que vous cuisinez. C’est grâce à SmartThings que cette alerte est relayée instantanément sur votre smartphone, puis sur votre montre. C’est aussi grâce à SmartThings que votre réfrigérateur peut vous envoyer une alerte.

Et l’application ne se contente pas de connecter vos appareils : elle apprend aussi de vos habitudes. Si vous éteignez la lumière à 23 heures tous les soirs, l’application peut vous suggérer cette routine ou même la mettre en œuvre automatiquement. Et si vous avez tendance à quitter la maison sans verrouiller la porte, elle peut vous envoyer un rappel personnalisé dès que vous en franchissez le seuil.

Avec la prise en charge de la norme Matter, Samsung a par ailleurs fait le choix de ne pas cloisonner son écosystème. Vous pouvez ainsi intégrer des objets connectés de différentes marques tout en restant dans l’environnement du fabricant coréen.

Et pour ceux qui aiment tout contrôler depuis leur téléviseur, SmartThings est intégrée nativement dans certains modèles. Vous pouvez ainsi commander l’éclairage, surveiller vos caméras ou ajuster la température sans bouger de votre canapé.

En somme, SmartThings est bien plus qu’une application : c’est le cerveau de votre maison intelligente.

Bixby, l’assistant vocal qui pilote votre maison connectée

Une fois votre écosystème centralisé dans SmartThings, il devient naturel de vouloir interagir avec lui de façon encore plus intuitive. C’est là qu’intervient Bixby, l’assistant vocal intelligent de Samsung.

Conçu pour comprendre des commandes complexes, Bixby est capable d’exécuter plusieurs actions en même temps, sur différents appareils. Dire « Bonne nuit » peut ainsi suffire à éteindre la lumière, baisser le chauffage, verrouiller les portes et envoyer un message à un proche.

Bixby a évolué pour mieux saisir le contexte. Il peut désormais enchaîner plusieurs questions sans perdre le fil. Par exemple, si vous lui demandez les prévisions météo du jour, puis enchaînez avec « Dois-je prendre un parapluie ? », il comprendra que les deux questions sont à l’évidence liées.

Grâce à sa capacité à comprendre le langage naturel, Bixby peut assister l’utilisateur dans de nombreuses tâches du quotidien : lancement d’applications, envoi de messages, prise de photos, réglage des paramètres, etc.

Bixby n’est pas un majordome ; plutôt un compagnon discret, efficace et de plus en plus pertinent grâce à l’intelligence artificielle.

Galaxy, l’écosystème mobile au cœur de l’expérience Samsung

Derrière chaque commande vocale interprétée par Bixby et chaque notification envoyée via SmartThings, se trouve un appareil physique : smartphone, montre, tablette ou paire d’écouteurs. Ensemble, ces terminaux forment le pilier central de l’univers connecté de Samsung.

Grâce à l’interface commune One UI, ces appareils communiquent entre eux naturellement. Une telle intégration repose sur un compte Samsung unique, assurant une synchronisation automatique des données et des préférences utilisateur sur l’ensemble des appareils.

Au cœur de cet écosystème mobile se trouvent les smartphones Galaxy S, Z et A. Grâce à leur intégration poussée avec l’application SmartThings, ils se muent en véritables télécommandes universelles. Depuis son Galaxy, il est ainsi possible de piloter en toute simplicité sa maison connectée : domotique, électroménager, sécurité, divertissement, etc.

Les tablettes Galaxy Tab ne se contentent pas d’offrir un écran plus grand : elles ouvrent de nouvelles perspectives de productivité et de créativité. Grâce à la fonction Continuité d’applications, il est possible, par exemple, de reprendre sur une tablette une tâche commencée sur un smartphone — sans perte de contenu. Vous pouvez ainsi tirer le meilleur parti de chaque appareil en fonction de vos besoins du moment : mobilité avec le smartphone, et productivité et confort avec la tablette.

Les Galaxy Watch ajoutent une dimension clé à cet écosystème : la santé. Elles mesurent en temps réel des données corporelles comme la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil ou encore l’activité physique, puis les synchronisent avec votre smartphone. Toutes ces informations sont centralisées dans Samsung Health, une plateforme dédiée à un suivi personnalisé et intelligent de votre bien-être.

Samsung étend son écosystème à l’électroménager connecté

Samsung ne se contente pas d’ajouter des capteurs et des connexions à ses appareils : il cherche à créer un réseau cohérent où chaque machine peut interagir avec les autres.

Grâce à l’application SmartThings, réfrigérateurs, lave-linge et autres électroménagers ne fonctionnent plus de manière isolée. Ils communiquent entre eux, mais aussi avec les smartphones, tablettes et téléviseurs des utilisateurs. Un échange continu de données qui permet d’optimiser leur fonctionnement, d’automatiser certaines tâches et, surtout, de gagner en efficacité au quotidien.

Le réfrigérateur Family Hub en est un excellent exemple. Doté d’un écran tactile, il intègre surtout une caméra et un système d’analyse intelligente. Il suffit d’y placer des aliments pour qu’il les reconnaisse automatiquement. Il suit leur durée de conservation, envoie des alertes lorsque certains produits approchent de leur date de péremption, et suggère des recettes en fonction des ingrédients disponibles.

Rien de magique là-dedans : simplement un système de reconnaissance d’image performant, associé à une base de données alimentaire. L’ensemble est connecté à une application mobile, ce qui permet de consulter à distance le contenu du réfrigérateur avant de faire ses courses. Ou encore de recevoir une alerte si la porte est restée ouverte trop longtemps.

Dans la buanderie, Samsung mise également sur l’intelligence embarquée. Le lave-linge Bespoke AI analyse la charge de linge, le type de textiles et même le niveau de saleté des vêtements. Il ajuste ensuite automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d’eau. À la clé : un lavage plus efficace et plus économe en ressources.

Un mode supplémentaire de lavage, baptisé AI Energy, permet par ailleurs de programmer les cycles pendant les heures creuses, lorsque la consommation électrique est la moins coûteuse. Un atout non négligeable à l’heure où la maîtrise de la facture énergétique devient une priorité.

Services et logiciels : l’ossature discrète de l’écosystème Samsung

Samsung n’est pas seulement une marque d’appareils physiques. Derrière ses téléphones, tablettes et objets connectés se cache un ensemble de services et d’applications qui donnent vie à son écosystème.

Samsung Cloud, par exemple, permet de sauvegarder automatiquement données personnelles — photos, contacts, réglages d’application. L’intérêt ? Ne jamais perdre ses contenus en changeant d’appareil ou en cas de panne.

Samsung Wallet centralise cartes bancaires, titres de transport, cartes de fidélité et clés dématérialisées dans une seule application. Plus pratique encore, votre smartphone peut déverrouiller votre porte d’entrée équipée de SmartThings.

Avec Samsung DeX, votre Galaxy se transforme en station de travail complète. Connectez-le à un écran externe et vous obtenez un environnement bureautique avec gestion des fenêtres et support clavier-souris.

Enfin, la Galaxy Store propose applications, jeux, thèmes et fonds d’écran adaptés aux appareils Samsung. C’est moins vaste que Google Play, mais elle met en avant des contenus optimisés pour les écrans des terminaux Galaxy.

