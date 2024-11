Samsung Bixby reçoit une énorme MàJ : l’assistant peut-il revenir à l’ère de ChatGPT ?

Cela fait des années que l’assistant Bixby de Samsung a été écarté au second plan. Cela s’est intensifié en 2024, après le lancement de Gemini par Google et après la transformation de Siri d’Apple. Bixby n’a pas eu de nouvelle fonctionnalité pour rivaliser.

Néanmoins, il semble que les choses soient en train de se transformer. Pendant un événement de lancement en Chine pour les Galaxy W25 et W25 Flip, Samsung a aussi annoncé son « Bixby de nouvelle génération ».

Cette mise à jour de Bixby embarque de nouvelles fonctionnalités d’IA, dont divers devraient le mettre sur un pied d’égalité avec Gemini et Siri.

Quelles fonctionnalités promettent « le Bixby de nouvelle génération » ?

Tout d’abord, le nouveau Bixby promet d’être beaucoup plus efficace pour comprendre les questions complexes. Il sera aussi capable de « traiter des instructions multitâches contenues dans une seule phrase ».

Siri a aussi récemment fait des progrès pour comprendre les questions/commandes au moment de parler de façon plus naturelle. Aujourd’hui, c’est le cas de Bixby qui profite du même traitement.

Par ailleurs, ce nouveau Bixby sera capable de voir ce qui s’affiche sur l’écran de votre appareil mobile et l’utiliser pour mieux répondre à vos questions.

À titre d’exemple, il est possible de consulter ou d’envoyer un SMS concernant un restaurant et demander à Bixby de « naviguer ici » afin d’avoir des indications détaillées sur le lieu.

Samsung Bixby propose également un nouvel outil de traduction de sites Web, ainsi que la possibilité de générer des documents, des feuilles de calcul et des diaporamas après la réception d’une invite.

Enfin, il est doté d’une nouvelle interface utilisateur occupant tout l’écran. Cependant, on ne sait pas encore si elle pourra copier l’effet d’écran lumineux intégré avec le nouveau Siri. Je peux par ailleurs vous assurer qu’elle aura une nouvelle couche de peinture par rapport à l’ancienne version de Bixby.

Nouvelle génération de Bixby : pour quand ?

Ces nouvelles fonctionnalités de Bixby semblent être bien prometteuses, mais il y a un gros souci. La date de sortie de sa prochaine génération de Bixby n’a pas encore été annoncée en dehors des smartphones Galaxy W25 et W25 Flip exclusifs à la Chine.

Selon des spéculations, le nouveau Bixby arrivera aux États-Unis en même temps que la série Samsung Galaxy S25 au début de 2025. De plus, il est aussi possible que ce nouveau Bixby ne soit pas prêt pour un lancement plus large avant le Galaxy Z Fold 7 ainsi que le Flip 7 plus tard en 2025.

Tout ce que je peux affirmer, c’est quand cette nouvelle version sera lancée, elle sera très attendue. Avec Galaxi AI, Samsung a fait son entrée dans le monde de l’IA cette année. Mais l’on se demande si ces mises à jour seront suffisantes pour défier Siri et Gemini. D’ailleurs, je dois dire que Samsung est sur la bonne voie.

Et vous ? Quel est votre avis ? Vous pouvez le partager dans les commentaires !

