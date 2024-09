Location de tablette de courte durée : Pourquoi choisir SmartRental ?

SmartRental propose une offre clé en main pour la location d’une tablette de courte durée. Il facilite la digitalisation de vos projets et minimise vos dépenses, tout en vous offrant une grande flexibilité.

En optant pour la location de tablette à court terme avec SmartRental, vous faites le choix de la simplicité et de l’efficacité. Vous profitez des dernières technologies sans avoir à investir dans des appareils coûteux. Que ce soit pour un salon, un congrès ou un point de vente, vous ajustez facilement le nombre de tablettes selon vos besoins, sans vous compliquer la vie. SmartRental s’occupe de tout : livraison, installation et support technique, vous permettant de vous concentrer sur l’essentiel. Et en cas de problème, leur équipe est là pour vous accompagner avec un service de maintenance réactif et sur mesure.

La location de tablette pour divers usages professionnels

La location de tablette est une solution efficace qui s’adapte à de nombreux besoins professionnels, qu’il s’agisse d’équiper des équipes temporairement ou de simplifier l’organisation d’événements. Lors d’une investigation sur le terrain, par exemple, un tel accessoire facilite grandement le travail des enquêteurs. Ces derniers peuvent collecter et sauvegarder des données en temps réel grâce à des appareils équipés de connexions Wi-Fi. Cela permet une organisation fluide et une gestion simplifiée des informations.

Dans le secteur de l’événementiel et des salons professionnels, les tablettes sont devenues des alliées indispensables pour prendre des commandes ou gérer les ventes. Plutôt que d’investir dans des équipements coûteux pour des événements temporaires, la location offre une alternative économique. Elle garantit également l’accès à des appareils performants et adaptés pendant une courte durée. Les domaines de la formation et des élections ne sont pas en reste. Digitaliser des examens ou des processus électoraux grâce à la location d’une tablette permet d’organiser des sessions de grande envergure. De plus, cela assure un suivi instantané et précis des résultats. Ainsi, la location de tablette répond à des besoins variés et contribue à la réussite d’événements professionnels diversifiés.

Les prestations de SmartRental en matière de location de tablette

SmartRental offre des solutions de location de tablettes sur mesure, parfaitement adaptées aux besoins de ses clients. Que ce soit pour des iPad ou des tablettes Android, l’équipe se charge de tout : installation d’applications, paramétrages spécifiques et réglages de sécurité. Ainsi, les appareils sont prêts à l’emploi dès leur réception. Des options de gestion à distance via des outils de Mobile Device Management (MDM) sont également proposées. Elles permettent aux utilisateurs de contrôler facilement leurs tablettes tout au long de l’événement. De plus, SmartRental propose des forfaits 4G/5G pour une connexion mobile immédiate. L’entreprise assure également des livraisons rapides, même sur plusieurs sites en Europe.

Les atouts de SmartRental

SmartRental, c’est avant tout plus de dix ans d’expérience dans la location de matériel informatique. Depuis sa création en 2011, l’entreprise a relevé de nombreux défis, ce qui lui a permis d’acquérir une expertise solide. Avec un parc de plus de 15 000 appareils, elle garantit à ses clients une disponibilité unique et une large gamme d’équipements. Elle fournit notamment des tablettes, des ordinateurs portables et des iPad.

Avec SmartRental, vous pouvez aussi compter sur une infrastructure moderne de 1 500 m², avec des ateliers de maintenance et des espaces de stockage sécurisés. Cela lui permet de gérer de grandes commandes en un temps record et de livrer partout en Europe. De plus, l’entreprise peut s’adapter aux spécificités de chaque projet, que ce soit pour des événements, des formations ou des tournées terrain.Un autre aspect qui fait la force de SmartRental est son équipe de 27 collaborateurs passionnés. Disponibles et à l’écoute, ils accompagnent leurs clients à chaque étape, depuis le choix des appareils jusqu’à leur installation sur site. La satisfaction client est leur priorité. Chaque année, ce sont plus de 3 000 clients qui leur font confiance pour mener à bien leurs projets.

