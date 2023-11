Binance : Tout ce que vous devez savoir sur la plateforme

Binance est une plateforme d’échanges de cryptomonnaies qui utilise son propre jeton numérique : le Binance Coin ou BNB. Aujourd’hui, la plateforme réunit des investisseurs des quatre coins du globe pour échanger des centaines de cryptomonnaies malgré les mesures réglementaires qu’elle a subi en 2021.

Binance a été créé à Hong Kong en 2017. La plateforme est aussi épanouie que les plateformes d’origine occidentale. Ces derniers temps, elle a traversé divers périples qui lui ont valu des mesures réglementaires, notamment aux USA. Malgré tout, Binance reste dans la course avec sa propre monnaie numérique, le Binance Coin ou BNB. Dans ce dossier, on va découvrir ensemble ce qu’est vraiment Binance, les services que la plateforme met à la disposition de ses utilisateurs. Nous allons également consacrer quelques lignes pour apporter une lumière sur le BNB.

Binance ou Binance Exchange, mais c’est quoi exactement ?

Il s’agit d’une plateforme d’échanges de cryptomonnaies qui a été créée à Hong Kong en 2017. Cependant, en 2018, la société s’est déplacée pour élire un nouveau siège à Malte. Les traders ont forcément entendu ce que c’est en tant que plateforme de ventes et d’achats de cryptos. Binance est surtout plus connue pour le trading d’altcoins.

Aujourd’hui, on y trouve plus de 500 cryptomonnaies et jetons virtuels avec lesquels effectuer du trading crypto-to-crypto tels que le bitcoin, le dogecoin. A noter qu’avec son propre jeton, Binance offre un large éventail de services. Le Binance Coin étant basé sur la technologie blockchain.

Ce qui offre une sécurité assurée pour les opérations au sein de la plateforme. Par exemple, les traders qui l’utilisent peuvent stocker des fonds électroniques dans leur portefeuille. A part cela, Binance accompagne ses clients afin de leur permettre de gagner des intérêts ou de réaliser des transactions au moyen des cryptomonnaies.

Binance Exchange : origine et avantages

Le terme « Binance » vient de la combinaison de deux mots : bitcoin et finance. Comme le bitcoin est la première monnaie créée en se basant sur la technologie blockchain, il est entièrement sécurisé. C’est pourquoi le terme « binance » renvoie à la sécurité et à la sûreté à la fois des cryptos et des services proposés par la plateforme.

La sécurité suscite une architecture multi-niveaux et multi-clusters, tout en offrant un débit élevé de traitement, autour de 1,4 million de commandes traitées par seconde. Cette forte capacité de traitement est, en quelque sorte, l’une des raisons pour laquelle Binance arrive aujourd’hui au stade où l’on peut y échanger plus de 500 cryptomonnaies, en plus des jetons BNB.

Il existe bon nombre de type de trading comme le trading des matières premières, de crypto, etc. Le trading crypto-to-crypto est celui qu’on rencontre souvent chez Binance. Il s’agit du trading entre deux paires de cryptomonnaies au sein de la plateforme. Cette dernière fournit des transactions à frais souvent réduits.

La réduction concerne notamment les transactions dont le paiement se fait à l’aide du jeton spécifique à la plateforme, le BNB. C’est l’un des principaux avantages qu’on tire de Binance en tant que plateforme d’échanges de crypromonnaies.

En tant que plateforme d’échanges de cryptos, Binance permet de négocier et de coter. Nombreux sont les investisseurs et les traders qui l’utilisent pour effectuer des échanges et des investissements divers. En même temps, elle propose des services de collecte de fonds et de retrait de cryptomonnaies. En outre, Binance propose à ses clients des offres initiales de pièces de monnaies qui permettent de lever des fonds afin de lancer leurs propres jetons.

Toutefois, avant même de commencer à trader sur la plateforme, tout utilisateur est tenu de remplir les exigences KYC requises. Après avoir créé un compte de trading, Binance fournit un portefeuille public à tout trader que celui-ci doit alimenter pour pouvoir démarrer le trading.

L’atout majeur de Binance repose également sur la gratuité des dépôts de cryptomonnaie et des fonds. Par contre, elle facture toutes les transactions. Les frais étant calculés en fonction du montant ainsi que de la cryptomonnaie.

En plus, depuis 2021, les dépôts sur Binance ne sont plus autorisés en dehors des dollars américains si l’utilisateur compte l’effectuer via SWIFT. Ce type de dépôt offre un avantage non négligeable du fait qu’il permet d’effectuer directement des achats d’un certain nombre de cryptos par le biais d’une carte de crédit ou de débit. En revanche, 12 autres monnaies fiduciaires peuvent servir pour effectuer des dépôts, l’euro y compris.

Les différents ordres qu’on rencontre sur la plateforme

Quant à l’échange, on distingue trois types d’ordres commerciaux chez Binance Exchange les ordres :

à cours limité ,

, au marché,

stop limit.

Avec Binance, c’est le trader qui fixe le prix limite des ordres à cours limité. Pour les ordres au marché, ils sont immédiatement exécutés au meilleur prix offert par le marché disponible. Quant aux ordres stop limit, ils doivent atteindre un niveau spécifié pour être valides.

D’autres ordres sont disponibles pour les dérivés cryptographiques, particulièrement les contrats à terme. On distingue :

les ordres stop market,

les ordres d’arrêt de suivi,

les commandes postales uniquement,

les ordres limités TP.SL.

Les autres services proposés

Bien que l’échange de cryptomonnaies soit le principal service offert par la plateforme, Binance propose également d’autres services comme l’épargne, la carte VISA, etc.

Binance Earn

Binance Earn est un plan d’épargne qui permet aux utilisateurs de générer des intérêts en déposant des stablecoins. L’intérêt varie selon la cryptomonnaie en question ainsi qu’à la durée de l’épargne. De ce fait, le service propose de nombreuses options qui offrent des taux d’intérêts propres pour chaque crypto.

Binance Smart Pool

Avec Binance, même les mineurs peuvent déjà commencer à optimiser leur revenu. On parle ici de Binance Smart Pool où ceux-ci peuvent opter pour plusieurs cryptomonnaies pour le mining. Ce qui a pour but d’accroître leur revenu avant même qu’ils aient atteint la majorité.

Binance Visa Card

Les cryptomonnaies ne sont pas toujours acceptées dans les transactions courantes (achats de biens et services), bien qu’on rencontre de plus en plus de plateformes marchandes qui les autorisent. Pour résoudre ce blocage, Binance offre à ses utilisateurs la possibilité de convertir leur cryptomonnaie en monnaie courante avant d’effectuer les transactions au moyen de la carte visa.

Binance Labs

Avec son incubateur de technologie blockchain, Binance Labs, la plateforme aide les équipes qui se concentrent sur les projets de cryptomonnaie. Il s’agit de financer ces équipes afin qu’elles puissent développer leurs projets au stade pré-ICO, de les conseiller et de les accompagner au moment du lancement du projet.

LaunchPad

En plus de financer les projets liés à la blockchain, Binance dispose aussi d’un site Web appelé LaunchPad. Ce dernier a pour fonction d’héberger ces types de projets. Ajouté à cela, LaunchPad peut également héberger des nouvelles interfaces API et des API émergentes.

Binance Charity

C’est une branche de la plateforme destinée uniquement aux donations diverses. Les membres peuvent ainsi y verser des fonds, que ce soit en cryptomonnaie ou e Binance Coin, pour aider les défavorisés.

Zoom sur Binance Coin ou BNB

Comme Bina ce dispose de son propre jeton numérique, on va apporter une lumière sur celui-ci dans cette dernière partie du dossier.

Qu’est-ce que le Binance Coin ou BNB ?

En effet, Binance Coin a été lancé en juillet 2017 par l’intermédiaire d’une ICO. Au début, il fonctionnait sur la blockchain Ethereum. Pendant ce temps, le BNB est présenté sous forme de jetons ERC20. Son cours est évolutif, donc dépend de la volatilité du marché.

On peut utiliser le BNB pour bien de choses. On peut, par exemple, acheter ou vendre des actifs numériques basés sur LaunchPad avec ce jeton natif de la plateforme. Effectuer des transactions via le BNB permet de réduire les frais. De là, on peut souligner la grande utilité de Binance Coin sur la plateforme.

Pourquoi Binance l’a créé ?

Comme on l’a dit précédemment, le BNB permet de réduire les frais de transaction pour toutes les opérations sur la plateforme. Ce qui signifie qu’il a pour but de faciliter les opérations des traders. Ils n’ont pas à payer un frais élevé à chaque transaction.

En outre, Binance Coin fournit un stock de monnaie avec lequel les utilisateurs peuvent payer leur frais de transaction, bien qu’en partie. De leur côté, les investisseurs peuvent facilement réaliser des profits avec le temps. En effet, les cryptos peuvent augmenter de valeur au fil du temps.

Y a-t-il d’autres utilisations de ce jeton sur la plateforme ?

Binance Coin est surtout utilisé pour réduire les frais de transaction au sein de la plateforme. Cependant, le temps a permis à ses créateurs de trouver d’autres utilisations pour ce jeton numérique. Aujourd’hui, on recense plus d’une centaine de manières d’utiliser Binance Coin.

Il existe déjà des sites marchands et des boutiques et d’autres établissements commerciaux qui acceptent le BNB tout comme ils acceptent le Bitcoin ou l’Ethereum. Ce qui donne aux clients de Binance la possibilité d’acheter des biens et services, et même des plats au resto. Sinon, on peut verser en toute facilité des fonds en BNB directement sur Binance Charity pour alimenter les programmes d’œuvres caritatives.