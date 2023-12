Fiverr : tout ce qu’il faut savoir sur cette plateforme de freelance

Fiverr est l’une des plateformes les plus populaires pour trouver des freelances. Elle met en relation les clients qui cherchent à externaliser une partie de leur activité avec des professionnels disposés à offrir leur expertise.

Le domaine du freelance est devenu une option légitime pour de nombreux professionnels et pour les pourvoyeurs d’emplois. En effet, il leur permet aux premiers de mettre leur expertise au service de clients du monde entier et aux seconds d’avoir à disposition une main d’oeuvre flexible et qualifiée. C’est là qu’intervient une plateforme comme Fiverr. Celle-ci sert de point de rencontre entre les freelances et les entreprises. Découvrez un peu plus sur cette plateforme.

Fiverr : qu’est-ce que c’est ?

Fiverr est une plateforme en ligne qui permet aux employeurs et aux freelances de se connecter. Elle opère sur le marché depuis 2010. Son nom vient du fait que le prix initial de tous les services était fixé à seulement 5 dollars mais cette approche a été abandonnée en 2014.

En tant que site dédié aux services freelances, Fiverr met à disposition des entreprises des prestataires proposant leurs services à des coût compétitifs dans le monde entier. Son principe consiste à simplifier le processus d’embauche ou de recrutement en tant que freelance.

Disponible en 7 langues, Fiverr propose plus de 500 services numériques pour tous types de budgets, de délais et de secteurs d’activité. Parmi les services les plus populaires figurent le graphisme et le design, la programmation et la technologie, le marketing des réseaux sociaux, le data scientist, le SEO.

Fiverr fonctionne comme tous les autres sites d’emplois. Les freelances, également appelés « vendeurs », proposent leurs services sur le site. Quant aux « acheteurs », ils recherchent sur Fiverr un freelance approprié et qualifié pour faire leur travail.

Fiverr joue toutefois le rôle d’un « intermédiaire » dans cet échange. Il collecte et conserve l’argent versé par l’acheteur. Lorsque le vendeur exécute la commande de manière satisfaisante et livre le travail à l’acheteur, Fiverr lui verse l’argent. Ce dernier bénéficie d’une remise de 20 % en tant que plateforme qui a facilité l’échange entre l’acheteur et le vendeur.

La somme allouée pour chaque service est conservée pendant 2 semaines après que le vendeur a effectué et livré la commande. Cela permet de s’assurer qu’il n’y a pas d’annulation ou de contestation de la part de l’acheteur concernant le service fourni en raison d’une insatisfaction.

Gig ou concert

Les Gigs ou concerts représentent les services proposés par les vendeurs (freelances) sur Fiverr. Il peut s’agir de la conception d’un logo, du développement d’un logiciel, de la transcription, de la rédaction ou de l’embauche d’un assistant virtuel (AV). Bien que la plupart des contrats ne coûtent que 5 dollars, il y a généralement des frais supplémentaires pour des services additionnels et de meilleures qualités.

Combien coûte l’adhésion sur Fiverr ?

L’adhésion à Fiverr ne coûte rien, ni aux acheteurs ni aux vendeurs. Les entreprises peuvent également adhérer à Fiverr Business afin de rationaliser le processus de vérification des freelances et d’exploiter la plateforme pour gérer des projets spécifiques avec plusieurs membres de l’équipe. Ce service coûte 149 $ par an, mais il offre actuellement un essai gratuit d’un an.

Envie d’économiser sur le coût des services de freelance ? Vous pouvez utiliser le code promo FVRR10COUPON. Ce dernier permet de bénéficier de 10 % de réduction sur la première commande. Ce code sera disponible jusqu’à la fin de l’année 2023.

Fiverr : cette plateforme est-elle légitime ?

Fiverr fait partie des sites légitimes. En fait, il dispose d’un service clientèle qui apporte son aide en cas de problème et répond dans les 24 heures suivant l’envoi du ticket.

En outre, si un vendeur ne parvient pas à livrer une commande à temps, le délai de livraison peut être prolongé. Le client peut également obtenir un remboursement (partiel ou total) instantanément.

Par ailleurs, Fiverr dispose également d’un certificat SSL pour protéger les informations personnelles et de facturation des utilisateurs. Le site offre également un moyen facile de trouver des freelances compétents. Il permet également de voir leur notation, leur niveau et de lire les avis émis par d’autres acheteurs.

Avantages de Fiverr

Si Fiverr permet d’obtenir beaucoup de travail et de gagner pas mal d’argent, cette plateforme offre d’autres avantages notables. Découvrez-les.

Liberté

L’un des avantages les plus intéressants est que vous pouvez choisir quand, comment et avec qui vous travaillez. Nul ne vous imposera quoi que ce soit. Vous pouvez travailler quand vous voulez et autant que vous voulez, mais vous devez faire attention à respecter le délai de livraison du travail effectué.

Paiement sécurisé

Tous les clients doivent verser de l’argent avant qu’un vendeur ne commence à travailler, ce qui constitue un grand avantage de Fiverr. Vous n’avez pas à vous soucier de savoir si le client va vous payer ou non. Dès que vous aurez terminé le travail et que vous l’aurez livré au client, vous recevrez votre argent.

Méthodes de retrait

Une fois que les gains ont été versés, vous pouvez demander un retrait sur votre compte Paypal, bancaire ou votre compte Payoneer. Le fait de disposer de plusieurs options de retrait est une bonne chose, car il est toujours utile d’avoir des choix. De plus, si vous vivez dans un pays où l’une des options de retrait n’est pas disponible, vous pouvez utiliser les autres.

Inconvénients de l’utilisation de Fiverr

Faible revenu en raison de la commission élevée de Fiverr

Comme mentionné précédemment, Fiverr prélève une commission, y compris les pourboires, sur vos gains pour l’utilisation de ses plateformes. Si le concert vous rapporte cinq dollars, Fiverr en retire un dollar. Cela représente 20 % de vos gains, ce qui est beaucoup trop élevé, d’autant plus qu’ils facturent également le client pour lequel vous allez travailler.

Peut être difficile pour les débutants

Les débutants en tant que freelance sur Fiverr peuvent avoir du mal à obtenir leurs premiers contrats. Il y a beaucoup de freelances sur Fiverr, ce qui signifie que vous êtes en concurrence avec des milliers d’autres vendeurs ou freelances.

L’algorithme de Fiverr fait remonter les freelances qui ont de bonnes critiques dans leurs moteurs de recherche lorsque les clients recherchent des freelances. Il est donc difficile pour les débutants de décrocher des contrats, car la plupart des clients ne veulent pas prendre de risques avec vous alors qu’ils peuvent tout simplement engager un autre freelance qui a déjà fait ses preuves.

À la merci de Fiverr

Un autre inconvénient de Fiverr est que vous êtes essentiellement à la merci de la plateforme. Elle a des politiques strictes que vous devez respecter. Ces politiques incluent l’interdiction de contacter des personnes en dehors de Fiverr. Par conséquent, vous ne pouvez pas construire une liste de clients réguliers ou d’acheteurs comme votre réseau en dehors de la plateforme, car ils peuvent désactiver votre compte.

Le processus d’inscription à Fiverr est très simple et direct, surtout pour les acheteurs. Il faut utiliser le profil Facebook, le profil Google ou l’adresse e-mail pour s’inscrire. Ensuite, il faut créer un nom d’utilisateur, sans oublier que celui-ci ne pourra plus être modifié à l’avenir. Une fois que le compte est activé, le visiteur peut utiliser Fiverr et toutes ses fonctionnalités.

La procédure est un peu différente pour ceux qui veulent devenir vendeurs sur Fiverr. Ces derniers doivent en fait passer un peu plus de temps à configurer son profil et à ajouter des contrats pour pouvoir commencer à gagner de l’argent.

Fiverr : comment les entreprises peuvent tirer profit de cet espace ?

Fiverr a simplifié l’achat de contrats. Il suffit de fournir toutes les informations nécessaires et, en quelques jours (parfois moins), la commande est livrée. Mais comment éviter les mauvaises expériences sur ce site ?

Il convient d’abord de noter que les services de haute qualité qui coûtent 5 $ sont très rares sur Fiverr. Il arrive cependant qu’un débutant vend ses services à un prix bas pour améliorer son classement et obtenir des avis de clients. Mais son prix finira par augmenter. Dans d’autres cas, le vendeur se trouve dans un pays du tiers-monde où 5 dollars représentent beaucoup d’argent.

Mais, ces types de contrats peuvent nuire à l’image de l’entreprise. De fait, les conseils peuvent être utiles pour mener à bien l’achat d’un contrat.

Passer du temps à examiner les offres

Cela consiste à identifier 5 à 15 vendeurs qui répondent aux besoins de l’acheteur. Ensuite, il faut déterminer la qualité des contrats en lisant les avis. Mais au lieu de lire tous les commentaires 5 étoiles, il vaut mieux faire défiler la page et chercher les commentaires négatifs.

Il ne faut pas se laisser tromper par le classement « Vendeur de niveau 1 ». Cela ne garantit pas la qualité du service, mais indique simplement que le vendeur a réalisé un certain nombre de missions. Il est nettement préférable de travailler avec des vendeurs qui ont une bonne réputation.

L’avantage de Fiverr est qu’il permet aux acheteurs et aux vendeurs de s’envoyer des messages avant de passer commande. Même en ayant trouvé le service adéquat, il ne faut pas se précipiter sur le bouton de commande.

Près du profil du vendeur, il y a un bouton « Contactez-moi » qui offre la possibilité d’entrer en contact avec le candidat. Cette dernière permet de connaître la réponse du vendeur et d’en apprendre un peu plus sur lui.

Utiliser une phrase secret

En publiant une demande, il est conseillé d’ajouter un mot secret dans la description du projet. Ce dernier doit être mentionné par les fournisseurs lorsqu’ils soumettent une offre en réponse à votre demande.

Le nombre de commandes qui lui manquent va être surprenant. Cela aide à éliminer ceux qui n’ont pas vraiment lu la demande et à choisir les plus motivés.

Effectuer un essai avant de demander un projet plus important

Pour un projet important (d’une valeur supérieure à 100 euros), il faut parfois commander un petit essai pour évaluer la qualité d’un fournisseur. De cette façon, il est plus facile de mener à bien le projet sans risque de mauvaises surprises.

Jusqu’à la fin de l’année 2022, vous pouvez utiliser le code promo 10FIVERRFR sur Fiverr. Ce dernier permet de bénéficier de 10 % de réduction sur la première commande.

Fiverr : la plateforme adaptée au freelance

Il est important de se rappeler qu’il existe principalement trois types d’acheteurs dans l’écosystème Fiverr, notamment :

Acheteurs individuels

Ce sont les gens ordinaires qui dépensent pour des concerts qui les aident dans leur vie familiale, professionnelle ou professionnelle. Pour les cibler, il faut créer des concerts comme : » Je vais écrire un article promotionnel pour votre site web » ou « Je vais concevoir un logo pour votre entreprise »

Acheteurs pour le plaisir

Ces derniers achètent généralement des spectacles pour se divertir ou s’amuser. Cela ne les dérange pas de dépenser 5$ pour une vidéo drôle pour un ami ou un spectacle d’astrologie pour un enterrement de vie de garçon. Pour ce genre de service, il suffit de proposer des annonces drôles et inhabituelles.

Des entreprises

Il s’agit généralement d’acheteurs à long terme. En outre, ces acheteurs peuvent commander de nombreux concerts. Mais le plus intéressant, c’est que ces organisations ont un solide cercle social. Ainsi, s’ils sont impressionnés par le service proposé, ils peuvent le partager avec leurs clients. Cela peut aider à obtenir davantage de commandes.

La principale raison pour laquelle les acheteurs et les vendeurs se font escroquer sur Fiverr est qu’ils ne prêtent pas attention aux signaux d’alarme. Ils font aveuglément confiance aux autres, s’attendant à être traités de manière honnête et équitable. Voici quelques conseils pour les aider à éviter ces arnaqueurs.

Pour les clients

Il est recommandé de ne jamais traiter en dehors de la plateforme, surtout s’il s’agit d’un nouveau partenaire. En effet, certains freelances vous demanderont de traiter en dehors de la plateforme pour éviter de payer la commission de Fiverr. Cependant, l’entreprise indique clairement dans ses directives qu’elle ne protège pas les paiements effectués en dehors de la plateforme.

En outre, il arrive que le vendeur tente de vous tromper en livrant votre commande sans la terminer. Après trois jours, la commande peut être considérée comme terminée, et le freelance peut donc recevoir son paiement. Pour éviter ce désagrément, examinez les commandes dans les trois jours suivant leur livraison et vérifiez leur qualité et leur exhaustivité.

Pour tirer le meilleur parti de votre investissement, il convient de faire des recherches approfondies sur le freelance. Ainsi, lisez leurs avis et voyez comment ils se présentent dans leur profil.

Pour les freelances

Les vendeurs ne doivent jamais traiter en dehors de la plateforme. Cette pratique présente un danger pour les acheteurs, car ils risquent de perdre de l’argent. Il en va de même pour les vendeurs, qui courent le risque de perdre leur compte.

Bien sûr, le compte d’un acheteur peut être résilié s’il viole les conditions d’utilisation de Fiverr, mais il peut simplement en créer un nouveau en quelques minutes. Toutefois, les freelances doivent construire leurs profils avec de bonnes critiques et des concerts à classer.

En outre, les freelances doivent être transparents et honnêtes dans leurs offres. Pour ce faire, décrivez vos compétences en détail et optimisez votre profil pour les clients idéaux.

Que vendre sur Fiverr ?

Sur Fiverr, les talents et les compétences se vendent cher. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez vérifier quels sont les services les plus demandés sur Fiverr. Ensuite, vous pouvez créer une annonce pour proposer vos services à petit prix. Une fois que vous aurez obtenu de bonnes critiques, vous pourrez augmenter vos prix.

Vous constatez que vous ne pouvez offrir aucun des services populaires sur Fiverr ? Il vous faut alors acquérir de nouvelles compétences, peut-être, en référencement, marketing ou de conception.

Outre ces domaines, vous devriez envisager de créer des offres dans la catégorie vidéo (conception de vidéos, conception de logos vidéo, introductions et présentations vidéo). La demande étant toujours élevée, si vous êtes bon dans ce domaine, vous recevrez beaucoup de commandes.

Rendre le profil plus intéressant pour les vendeurs Fiverr

Pour ce faire, il faut mettre à jour le contenu du profil en y ajoutant tout ce qui vous concerne. Cela peut inclure la rédaction d’une excellente bio. Consultez les profils des meilleurs vendeurs pour voir comment ils se présentent. Avec une présentation soignée, vous avez plus de chances de recevoir des commandes pour vos prestations.

Créer des concerts uniques

Le titre est l’un des aspects les plus essentiels des services proposés. Dans ce cas, il faut réfléchir à ce que les acheteurs recherchent. Par la suite, il faut écrire des titres accrocheurs indiquant ce que vous pouvez offrir. Les descriptions doivent être courtes, mais élaborées et précises.

Fiverr recommande d’ajouter une vidéo. Il s’agit d’un facteur très important pour attirer les acheteurs. En fait, les vidéos augmentent l’engagement jusqu’à 40 %.

Conversation avec les acheteurs

Il est important de se rappeler que si les acheteurs sont satisfaits de la qualité du service, ils peuvent revenir avec d’autres commandes ou vous recommander. De fait, il faut entretenir des relations positives avec les acheteurs et faire en sorte que la conversation soit constructive.

Quel type de contrats faut-il éviter de vendre sur Fiverr ?

Il ne faut pas proposer des travaux qui demandent des jours de travail. En fait, ces derniers risquent de générer des critiques et des avis négatifs émanant d’acheteurs qui n’ont pas été satisfaits de la qualité du travail fourni.