Voici le premier écran 750Hz : même votre portefeuille va être choqué

La Chine franchit une nouvelle étape dans le gaming. HKC vient de lancer ANT257PF, premier moniteur à atteindre les 750 Hz. Cette prouesse technique impressionnante s’adresse principalement aux compétiteurs les plus exigeants.

La course aux fréquences de rafraîchissement vient d’atteindre un nouveau sommet. Après les écrans 600 Hz et 720 Hz, HKC présente le tout premier moniteur 750 Hz, un modèle baptisé ANT257PF sous sa marque Ant Esports. Destiné aux joueurs professionnels d’e-sport, il promet une fluidité inédite et des performances record. Mais son prix qui avoisine les 1 100 dollars et ses exigences matérielles extrêmes en font un produit réservé à une élite.

Une prouesse technologique signée HKC

L’ANT257PF arbore une dalle Fast TN de 24,5 pouces, ce qui privilégie la rapidité au détriment des angles de vision.

Par ailleurs, son écran affiche une définition Full HD (1920 x 1080). Il propose aussi un temps de réponse de 0,8 ms GtG (0,5 ms MPRT), une luminosité d’environ 400 nits et la certification HDR400.

L’écran intègre aussi une couverture colorimétrique qui peut atteindre 95 % du DCI-P3 et 99 % du sRGB. De quoi séduire les puristes de l’e-sport qui recherchent vitesse et précision.

Dans un premier temps, le moniteur sera proposé en Chine via une vente aux enchères sur JD Auction le 19 août, avec un prix fixé à 7 999 yuans, soit environ 1 115 dollars.

Rappelons que HKC avait déjà présenté cette innovation lors du Computex 2025, ce qui ouvre la voie à une future commercialisation mondiale.

Un record… mais pour qui ?

Avec ses 750 Hz, l’ANT257PF devient le nouvel étalon des écrans LCD, car il vient de dépasser les modèles à 600 Hz et même l’OLED 720 Hz lancé récemment par LG.

Pourtant, les jeux capables de tirer parti d’une telle fluidité sont encore rares. Il faut savoir qu’atteindre 750 images par seconde exige un PC équipé des meilleures cartes graphiques du marché.

De plus, il n’est réellement possible que sur certains titres compétitifs comme Counter-Strike 2, Valorant ou League of Legends.

Pour le joueur moyen, la différence entre 240 Hz, 360 Hz et 750 Hz est presque imperceptible à l’œil nu.

L’investissement colossal s’adresse donc surtout aux professionnels qui cherchent le moindre avantage dans des compétitions de haut niveau, où chaque milliseconde peut décider de la victoire.

Le choix de la connectique suscite déjà des critiques. L’écran ne propose qu’un DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI 2.1. Or, pour exploiter un affichage 1080p à 750 Hz sans compression, un DisplayPort 2.1 aurait été préférable.

Les tests indépendants à venir devront confirmer la qualité réelle de l’image, la clarté des mouvements et la gestion de l’input lag.

