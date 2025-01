Lenovo Legion Go S : voici le plus gros rival de la Nintendo Switch 2 (sous SteamOS)

Aujourd’hui, je vais vous parler des PC de jeu portables. Bon, à vrai dire, je serai focus sur un nouvel arrivant : le Lenovo Legion Go S. La Nintendo Switch 2 va avoir du fil à retordre.

Lenovo se lance dans une aventure ambitieuse. En mai, elle deviendra la première entreprise autre que Valve à commercialiser un PC de jeu portable fonctionnant sous SteamOS, le système d’exploitation du célèbre Steam Deck.

Sur le Lenovo Legion Go S, SteamOS remplacera Windows. Cette machine, proposée à partir de seulement 499 $, est l’une des options les plus abordables du marché, aux côtés du Steam Deck.

Je vous présente Lenovo Legion Go S

Lenovo Legion Go S, pesant 1,6 livre, est une version revisitée de l’ordinateur de poche de 8 pouces de Lenovo. L’entreprise s’est sûrement dit : “Allez, oublions les manettes détachables et la béquille du style Nintendo Switch et misons sur un design plus léger et classique, doté d’une poignée ergonomique particulièrement confortable.”

Pour info : Lenovo s’est associé à Valve pour développer ce petit bijou. Valve a, d’ailleurs, confirmé que Lenovo est son seul partenaire actuel pour un appareil sous SteamOS et qu’aucun autre modèle tiers n’est en préparation pour l’instant.

Côté écran, le Legion Go S se distingue avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Je suppose que ce caractéristique est hyper recherché pour obtenir une expérience fluide, même avec des jeux exigeants.

La résolution, quant à elle, passe à 1920 x 1200. Lenovo aussi introduit une puce exclusive, l’AMD Ryzen Z2 Go, conçue pour réduire la consommation d’énergie.

En gros, cette machine a résolu la plupart des critiques adressées à son prédécesseur. Elle ajoute des touches d’originalité, comme un éclairage RGB configurable autour des joysticks, une batterie légèrement plus grande (55 Wh), des gâchettes ajustables et un pavé tactile repensé. Tout cela, en conservant deux ports USB 4 indispensables.

Mais Lenovo n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier

Alors que la version SteamOS sera disponible en mai 2025, l’entreprise lancera dès janvier une version sous Windows au prix de 729,99 $. Ce modèle proposera 32 Go de RAM et 1 To de stockage, contre 16 Go et 512 Go pour la version SteamOS.

Bon, soyons clairs : le modèle SteamOS n’est pas encore tout à fait dans les starting-blocks. Selon les co-concepteurs de Valve, Lawrence Yang et Pierre-Loup Griffais, leur collaboration avec Lenovo est encore récente.

Et entre le pavé tactile, le gyroscope et les réglages de l’éclairage RGB ou du TDP, il reste encore quelques cases à cocher avant d’être prêt.

Mais visiblement, Lenovo souhaite satisfaire les joueurs en quête d’écosystèmes différenciés : une plateforme optimisée pour le jeu pur d’un côté, et une polyvalence accrue de l’autre. La société fait preuve d’une stratégie remarquable.

Cependant, comme l’a dit Alex Zhu, le chef de produit Legion Go, SteamOS est encore un test pour Lenovo et qu’ils vont surveiller les retours avant de décider des prochaines étapes.

Bref, en parlant de prochaine étape, il paraît que la société prépare déjà un Legion Go 2 plus grand, avec des contrôleurs détachables et un écran OLED de 8,8 pouces. Des prototypes de cette nouvelle version ont d’ailleurs fait sensation au CES.

Alors, comment trouvez-vous ce nouvel arrivant ? La Nintendo Switch 2 est-elle meilleure ? À vous la parole dans les commentaires !

