Razer dévoile Project Ava : l’IA qui va faire de vous un pro des jeux vidéo !

Chut… Vous entendez ça ? C’est Razer qui bouscule encore l’univers des jeux vidéo avec un projet qui fait déjà tourner les têtes. Project Ava, c’est le nom de leur nouvelle création : une IA capable de vous transformer en un véritable champion des jeux vidéo.

Razer, connu pour ses claviers lumineux et ses souris ultra-précises, entre dans une nouvelle dimension avec Project Ava. C’est une sorte de copilote numérique qui analyse en temps réel vos parties pour vous guider.

En gros, l’IA prend des milliers de photos de votre écran et les scrute à la vitesse de l’éclair. Pendant que vous êtes en pleine bataille dans League of Legends, Ava vous murmure quelles compétences utiliser et quels objets acheter.

Vous affrontez un boss coriace dans Black Myth: Wukong ? Elle anticipe ses attaques, vous guide à chaque mouvement genre : « Esquivez quand sa lame devient orange », « Attention à ses mouvements dès que vous perdez 20 % de santé » ou encore « Préparez-vous, il va disparaître... »

Les possibilités sont infinies : identifier la meilleure stratégie, choisir des équipements adaptés ou même prédire les mouvements adverses dans des jeux compétitifs.

Bon, j’admets, c’est de la triche mais avouez que c’est quand ingénieux, non ?

Appelez-le coach personnel ou copilote numérique, c’est vous qui voyez

Lors d’une démonstration en direct sur League of Legends, Ava a montré des capacités impressionnantes. Grâce à une analyse minutieuse des mini-cartes et des API du jeu, elle a aidé à planifier des stratégies en recommandant des sorts, des objets, et même des contres face aux ennemis.

Mais le prototype présenté souffrait encore de quelques secondes de décalage. Un problème qui, en pleine compétition, risque de coûter cher à un joueur. Cela dit, l’idée n’est pas de complètement dépendre d’AVA. C’est plutôt qu’elle reste à disposition quand vous avez besoin d’aide.

Et après les parties, Ava endosse un rôle de coach. Elle analyse vos performances, crée des rediffusions et fournit des conseils détaillés pour corriger vos erreurs. Une bonne façon de vous entraîner à devenir un pro.

J’ai toutefois jugé important de vous informer que pendant les démonstrations, l’IA interrompait parfois le son du jeu en donnant ses instructions. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus plaisant, surtout dans des parties immersives où chaque détail sonore compte.

Razer prévoit un bel avenir pour son Project Ava

Ehh oui, Razer ne cache pas ses ambitions en ce qui concerne Ava. L’entreprise investit actuellement dans une équipe dédiée au développement de l’IA et prévoit de dévoiler davantage de fonctionnalités lors de la Game Developers Conference (GDC) en mars.

Parmi les idées en cours de développement, Razer imagine Ava comme un outil polyvalent. Elle pourrait automatiser la configuration des PC, organiser des raids complexes dans les jeux multijoueurs, ou même servir de compagnon autonome dans vos sessions gaming.

Côté technique, la société mise sur un algorithme en instance de brevet pour optimiser les suggestions de l’IA. Elle travaille également sur un matériel propriétaire, pensé pour booster les performances d’Ava.

Quoique, la concurrence se fait déjà sentir. Plusieurs entreprises explorent des IA similaires pour le gaming, notamment pour des jeux comme League of Legends. Razer devra donc se démarquer, que ce soit par la qualité de son IA ou par un service cloud plus performant.

Malgré ces défis, l’enthousiasme de la marque est palpable. David Ng, directeur marketing de Razer, a souligné que l’entreprise ne compte pas attendre de retours avant de lancer une version bêta.

Pour Razer, Ava représente une nouvelle opportunité commerciale pour l’industrie. Mais évidemment, une innovation pareille soulève des questions.

Comment Razer a-t-il entraîné son IA ? L’entreprise s’est-elle inspirée des guides rédigés par des créateurs de contenu sans leur accord ni rémunération ? Que des questions…

Espérons que Razer nous donne plus d’informations !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.