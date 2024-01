Ce nouveau CPU AMD foudroie la plupart des cartes graphiques

Le Ryzen 8700G impressionne ceux qui ont pu le tester. Avec ce nouveau processeur AMD, pas besoin de carte graphique pour atteindre des performances élevées.

AMD vient de lancer ses nouveaux APU Ryzen 8000G, dont le Ryzen 8700G est le processeur phare. Les premiers tests montrent que le nouveau CPU délivre des performances de jeu époustouflantes. Cela sans besoin d’une carte graphique avec pourtant des jeux assez récents.

Quand la marque américaine a annoncé ses nouveaux processeurs, elle avait avancé des chiffres prometteurs. Des valeurs comme plus de 60 fps dans Cyberpunk 2077 avec le Ryzen 8700G étaient notamment évoquées. Mais les spécialistes restaient sceptiques quant à ces promesses.

Maintenant que les testeurs ont pu mettre la main sur les nouvelles puces AMD, c’est confirmé que celles-ci offrent réellement le type de performance revendiqué.

Un puissant GPU intégré pour le Ryzen 8700G

Le Ryzen 8700G est évidemment le CPU le plus haut de gamme de la nouvelle série. Comme le Ryzen 7 7700 et le Ryzen 7 7800X3D, la puce possède 8 cœurs et 16 threads. En revanche, elle n’embarque pas un GPU intégré (iGPU) basique, contrairement à ses deux prédécesseurs.

En raison de leur conception basique, les Ryzen 7 7700 et Ryzen 7 7800X3D ne servent que pour le traitement vidéo de base et les jeux peu gourmands en ressources. AMD a doté son nouveau processeur d’un iGPU nettement plus puissant.

Précisons que le GPU intégré du 8700G possède 12 unités de calcul RDNA 3. Cela est bien plus que les 2 unités de calcul RDNA 2 du iGPU du 7700.

Quelles configurations pour des performances de jeu satisfaisantes ?

L’équipe de Hardware Unboxed a passé en revue le nouveau CPU AMD avec plusieurs jeux récents. Dans le test, on découvre que le processeur permet d’atteindre en moyenne 49 fps dans Baldur’s Gate 3. À noter que ce chiffre s’est obtenu avec une configuration en 1080p et des paramètres de détail faibles.

À titre de comparaison, la puce Ryzen 7 5700G n’offre pas des performances similaires dans les mêmes conditions. Le jeu culmine à seulement 20 fps.

Avec des jeux moins exigeants graphiquement, les performances sont encore plus convaincantes. Dans Counter-Strike 2, on peut aller jusqu’à 119 fps en moyenne et un minimum de 1 % à 70 fps en 1080p avec des détails moyens.

C’est à peu près la même chose avec Fortnite. Le jeu atteint un étonnant 132 fps avec un minimum de 1 % à 114 fps. Tout cela s’obtient en 1080p avec des paramètres graphiques bas. Dans la plupart des autres tests, le nouveau processeur tombe rarement en dessous de 40 fps en moyenne. Notons que d’autres sites confirment également ces chiffres.

Faire des économies sur la carte graphique

Il y a toujours eu de l’enthousiasme pour les capacités des iGPU haut de gamme, mais c’est réellement la première fois qu’un processeur tient ses promesses. Le Ryzen 8700G va permettre à beaucoup de joueurs avec un budget limité de monter un PC gaming basé sur un CPU très performant.

Si vous disposez d’une machine bon marché et d’un moniteur 1080p, ce nouveau processeur fournira toute la puissance dont vous avez besoin. La puce démarre à 329 dollars sur le marché. Ensuite, il ne vous sera plus nécessaire d’investir dans une carte graphique très coûteuse pour booster les performances de jeu.