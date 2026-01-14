Resident Evil : que va présenter Capcom dans son showcase du 15 janvier ?

Douze minutes. Pas une de plus. Capcom donne rendez-vous aux fans de Resident Evil le 15 janvier pour un showcase très attendu. Au programme ? Un gameplay inédit, des possibles révélations et des surprises bien gardées.

Le compte à rebours est lancé. Capcom tiendra son Showcase de Resident Evil le 15 janvier à 14h, heure du Pacifique. En France, les fans devront se caler devant l’écran tard dans la soirée. Le développeur de jeu a douze minutes pour captiver, surprendre et attiser l’excitation. Le cœur de la présentation sera consacré à Resident Evil Requiem, attendu le 27 février 2026.

Ce que réserve le Showcase du Resident Evil

D’abord, un gameplay plus généreux pour Requiem. En effet, la bande-annonce publiée récemment donne déjà le ton. Capcom promet du concret. On y aperçoit Leon S. Kennedy en vue à la troisième personne, tandis que Grace évolue en vue à la première personne. Ce sont deux approches, mais avec un même ADN.

Les similitudes avec les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 4 sautent aux yeux. Et ce n’est pas un hasard. Le système de parade devrait d’ailleurs faire son retour. Leon manie désormais une hache, capable de bloquer des attaques. Même face à une tronçonneuse.

Ce choix rappelle Resident Evil 4 Remake. Capcom semble miser sur un gameplay plus nerveux, sans trahir l’horreur. « La stratégie marketing a été étrange, mais nous avons enfin un aperçu des combats », glisse une analyse relayée par plusieurs médias spécialisés.

Autre attente forte lors du Showcase de Resident Evil, la démo jouable pourrait enfin être accessible à tous. Jusqu’ici, celle de Grace restait réservée aux visiteurs de la Gamescom et du Tokyo Game Show.

Les vidéos circulent déjà, mais Capcom pourrait surprendre tout le monde en la rendant accessible à tous. Une démo de Grace et Leon, diffusée à la fin du showcase, ferait aussi grimper l’excitation avant février.

Des surprises garanties

Capcom adore brouiller les pistes. L’annonce de Leon aux Game Awards en est la preuve. Le réalisateur Koshi Nakanishi affirmait même que Leon ne collait pas à l’horreur. Cette déclaration ressemblait surtout à un écran de fumée. Et si d’autres figures cultes suivaient ?

New Leon S. Kennedy shots from the Resident Evil Showcase teaser.#REBHFun pic.twitter.com/3pnwOGdt0w — How many days left til Resident Evil Requiem? (@RRESIDENTEVILL9) January 13, 2026

En plus, les rumeurs évoquent Sherry Birkin, déjà liée à Resident Evil 2 et 6. Mais le nom Claire Redfield revient avec insistance. Trop de personnages iconiques dans un seul jeu ? Peut-être. Mais difficile d’imaginer Leon revenir seul à Raccoon City. Capcom pourrait réserver ce type de révélation pour marquer les esprits, sans trop en dire sur l’intrigue.

Le portage PS4 est aussi une autre piste possible. Si Requiem tourne sur Nintendo Switch 2, une version PlayStation 4 semble techniquement possible. Resident Evil 4 Remake a déjà emprunté ce chemin. Et le parc installé reste énorme. Capcom ne laissera pas cette opportunité filer.

Enfin, impossible d’ignorer les murmures autour d’un remake de Resident Evil Code: Veronica. Il n’y a évidemment rien d’officiel, mais juste des indices. Le site du showcase évoque des jeux « non adaptés aux enfants », au pluriel. Simple communication ou vrai teasing ? Capcom maîtrise l’art du doute. Et avec seulement douze minutes, chaque image pourrait compter double.

