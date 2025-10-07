Vous êtes encore à la PS4 ? Elle va devenir beaucoup moins bien

Sony va progressivement retirer plusieurs services en ligne de la PS4 dès 2026. Les fonctionnalités héritées s’effacent et la console s’incline doucement devant la nouvelle génération.

Après douze années de succès, la PS4 montre ses limites techniques et de compatibilité. Sony choisit alors de supprimer plusieurs services en ligne encore actifs de la console. Cette décision concerne principalement les fonctionnalités héritées du PlayStation Network (PSN), absentes sur la PS5. Les changements toucheront uniquement les nouveaux jeux publiés sur PS4.

Six services en ligne PS4 suspendus

Sony suspendra six services en ligne de la PS4 à partir du printemps 2026. Les fonctionnalités concernées incluent les API du flux d’activité et des médias partagés.

Le stockage des petits titres (TSS) et le stockage des données utilisateur (TUS) connaîtront aussi la même sort. La gestion des profils et les filtres de mots disparaîtront également.

Autrement dit, les nouveaux jeux ne pourront plus exploiter ces fonctions sociales et de partage. Les titres déjà installés continueront toutefois de fonctionner avec les services en ligne de la PS4 encore disponibles. Les prochaines sorties devront, elles, s’adapter à ces restrictions.

Ces suppressions limiteront seulement la personnalisation des profils, le partage de contenus et la sauvegarde de certaines données.

Ce n’est pas la fin de la console

La suppression de certaines fonctionnalités ne signe pas la fin des services en ligne PS4. Le multijoueur et les services principaux du PSN restent accessibles pour tous les jeux existants.

Toutefois, la réduction progressive des options pourrait encourager une partie des joueurs à passer sur PlayStation 5. Sony a uniquement ciblé des éléments jugés secondaires.

L’API du flux d’activité, par exemple, servait à suivre les performances des amis et à partager les progrès dans les jeux. Les filtres de mots et la gestion des profils relevaient surtout de la modération et de la personnalisation des comptes : des fonctions utiles, mais non indispensables pour continuer à jouer.

Cette transition cherche davantage à alléger le réseau du PSN et à le rendre plus cohérent entre les différentes consoles. En supprimant ces anciens services, Sony prépare doucement le terrain pour les futures évolutions de son écosystème.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.