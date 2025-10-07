Prime Day : le casque Beats Studio Pro est à -50% sur Amazon

Malgré quelques défauts, le casque Beats Studio Pro a de sérieux arguments : une réduction de bruit efficace et une autonomie monstre. Il devient surtout une excellente affaire grâce au Prime Day, qui fait chuter son prix de 399 euros à seulement 195 euros sur Amazon.

Le casque Beats Studio Pro est un modèle très complet qui justifie son attrait par plusieurs points forts. Il offre une bonne réduction de bruit active et une autonomie généreuse pour de longues sessions d’écoute. Sa compatibilité parfaite avec iPhone et Android, ainsi que sa connexion filaire USB-C confirment sa grande polyvalence. Bien qu’il ait reçu la note de 6/10 lors de notre test en raison de quelques compromis, il devient une affaire bien plus recommandable lorsqu’il est proposé à moitié prix, comme c’est le cas pendant le Prime Day d’Amazon.

Un casque polyvalent qui ne choisit pas son camp

Le premier avantage notable du Beats Studio Pro est son format circum-aural, dont les coussinets englobent les oreilles pour un meilleur confort et une isolation passive de qualité. Malgré son design élégant et relativement compact, il pèse 260 g et peut exercer une légère pression sur le haut du crâne après plusieurs heures, un détail à prendre en compte. La finition mêlant plastique et métal brossé lui confère une allure à la fois moderne et sobre.

Là où le Studio Pro se distingue, c’est sur sa connectivité. Appartenant à Apple, il s’intègre parfaitement à l’écosystème iOS sans application dédiée. Cependant, il n’oublie pas les utilisateurs Android, qui peuvent télécharger une application pour accéder aux mêmes fonctionnalités, comme la gestion de la réduction de bruit.

En plus d’une connexion Bluetooth stable, il offre une prise jack et, surtout, un port USB-C. Ce dernier permet non seulement de le recharger, mais aussi d’écouter de la musique en qualité non compressée. Le seul bémol, regrettable, est que l’utilisation de l’USB-C pour l’audio désactive la réduction de bruit active.

Une bonne isolation et une endurance de marathonien

La réduction de bruit active, savoir-faire historique de Beats, se montre ici très efficace, notamment sur les fréquences médiums. Elle atténue très bien les voix dans un open space, par exemple. Si elle n’atteint pas le niveau d’excellence des ténors du marché comme Bose ou Sony sur les bruits très graves ou aigus, elle reste performante pour un usage quotidien. Le mode Transparence, quant à lui, est naturel et bien calibré.

Côté son, les transducteurs de 40 mm mettent l’accent sur les médiums, offrant un son clair et détaillé, idéal pour les voix. Ce parti-pris se fait cependant au détriment des basses fréquences, qui peuvent manquer d’impact. L’absence d’égaliseur dans l’application est dommageable pour corriger ce trait.

Les utilisateurs Apple se consoleront avec la compatibilité Audio Spatial et le suivi dynamique de la tête. Enfin, le point fort incontestable de ce casque est son autonomie : lors de notre test, il a tenu 30 heures avec la réduction de bruit activée. Il se recharge complètement en 1h45.

