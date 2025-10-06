Decathlon casse le prix du Stilus E-Touring : –500 € sur ce VTT électrique capable de 130 km d’autonomie

Decathlon fait chuter le prix de son VTT électrique Stilus E-Touring avec cadre fermé : 2 999,99 € au lieu de 3 499,99 €. Une belle économie de 500 € pour un vélo à la fois puissant, endurant et confortable, capable d’enchaîner jusqu’à 130 km d’autonomie sur routes ou chemins forestiers.

Les vélos électriques ne se limitent plus aux trajets urbains. Avec le Stilus E-Touring, Decathlon s’adresse à ceux qui aiment sortir des sentiers battus, explorer la nature ou avaler les kilomètres sur terrain mixte. Ce modèle mise sur une grande autonomie de 130 km, de quoi envisager des randonnées entières sans se soucier de la batterie. Le cadre fermé, plus rigide, améliore la stabilité et la précision de conduite, surtout sur les sentiers accidentés. En revanche, il demande un peu plus d’effort à l’enjambement — un petit compromis pour un confort de route nettement supérieur.

Confort et puissance au rendez-vous

Le Stilus E-Touring version 2024 adopte une fourche suspendue SR Suntour XCM32 ATB avec 100 mm de débattement, qui absorbe efficacement les chocs des chemins irréguliers. Couplée à ses grandes roues de 29 pouces, elle assure une tenue de route exemplaire, que ce soit sur bitume ou en forêt.

Côté assistance électrique, le moteur central affiche un couple de 85 Nm, parfait pour gravir des pentes soutenues sans transpirer. La transmission Microshift à 10 vitesses offre des relances fluides et un pédalage naturel. Par ailleurs, les freins hydrauliques Clarks M2 à disques de 180 mm garantissent un arrêt sûr, même sur terrain humide.

Une autonomie taillée pour les longues sorties

Avec sa batterie de 750 Wh, le Stilus E-Touring peut parcourir jusqu’à 130 km en terrain plat, un peu moins en relief vallonné. C’est largement suffisant pour une journée complète d’aventure ou plusieurs trajets quotidiens sans recharge. Decathlon a également pensé au côté pratique : porte-bagage arrière (jusqu’à 40 kg), garde-boue, éclairages avant/arrière et béquille intégrée complètent l’équipement.

Une réduction généreuse : le Stilus E-Touring à 2 999,99 €

Affiché à 3 499,99 € à sa sortie, le Stilus E-Touring avec cadre fermé est actuellement en promotion à 2 999,99 € sur le site officiel Decathlon. Une économie de 500 €, soit près de 14 % de remise, pour un modèle robuste et complet. À ce tarif, il rivalise sans peine avec les grandes marques de VTT électriques plus onéreuses, tout en conservant le sérieux et la fiabilité Decathlon.

Un choix sûr pour les amateurs de plein air

Marque reconnue pour son excellent rapport qualité/prix et la garantie de 2 ans, Decathlon livre ici un modèle abouti et fiable. La livraison et le service après-vente sont assurés directement par l’enseigne, un vrai plus pour rouler serein.

C’est le moment d’acheter !

Le Stilus E-Touring s’adresse aux cyclistes qui veulent un VTT électrique puissant, stable et confortable, sans se ruiner. Parfait pour les escapades en forêt, les trajets vallonnés ou les longues balades du week-end, il combine autonomie, puissance et confort dans un ensemble cohérent et accessible. Alors, foncez avant que l’offre ne se termine !

