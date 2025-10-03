Vente Flash Fnac : La Surface Pro 12 et son clavier offert perdent 350€, le pack premium devient accessible !

L’hybride premium de Microsoft, la Surface Pro 12, profite d’une offre exceptionnelle à la Fnac. Le pack complet incluant le clavier bénéficie de 350€ de remise immédiate, le rendant enfin abordable.

Vous êtes constamment en déplacement, jonglant entre les réunions, les transports et le télétravail ? Vous rêvez d’un appareil qui combine la puissance d’un ordinateur portable et la flexibilité d’une tablette, sans faire de compromis sur l’élégance et l’autonomie ? Microsoft a conçu la solution parfaite pour les professionnels exigeants. La Surface Pro 12 est cet hybride ultra-fin qui vous suit partout. Et aujourd’hui, grâce à une offre exceptionnelle de la Fnac, l’expérience premium complète devient enfin abordable.

Une offre complète à un prix imbattable

Pour une durée limitée, la Fnac ne se contente pas de baisser le prix de la Surface Pro 12 : elle inclut dans ce pack le clavier Signature, un accessoire indispensable pour transformer votre tablette en une véritable station de travail. C’est le moment idéal pour s’équiper.

Profitez d’une offre exceptionnelle sur le pack complet : au lieu de 1 149,99€, il est à vous pour seulement 799,99€, vous permettant de réaliser une économie immédiate de 350€ avec le clavier offert !

Pour ce tarif, vous accédez à un concentré de technologie pensé pour la productivité. Son processeur Snapdragon X Plus, épaulé par 16 Go de RAM, assure une fluidité parfaite pour le multitâche, la bureautique et la navigation web.

L’expérience est sublimée par son écran tactile IPS de 12 pouces à 90 Hz, qui offre un confort visuel optimal, le tout sous un environnement Windows 11 pur et sans fioritures.

Une conception premium, pensée pour durer

La force de la Surface Pro 12 réside dans sa qualité de fabrication irréprochable. Avec moins de 8 mm d’épaisseur et un poids plume de 686 g, elle se glisse dans n’importe quel sac.

Son atout majeur est son silence absolu, grâce à un refroidissement passif qui vous permet de travailler en toute discrétion. L’autonomie n’est pas en reste : vous pouvez compter sur 13 à 14 heures d’utilisation, soit une journée de travail complète loin d’une prise. Pour une transparence totale, notez que le chargeur officiel n’est pas fourni dans la boîte.

Attention, une offre aussi complète est rarement disponible !

Un rabais de 350 € sur un produit Microsoft premium est déjà une excellente nouvelle, mais lorsque le clavier (d’une valeur de plus de 150 €) est inclus, l’offre devient exceptionnelle. Ces ventes flash à la Fnac sont souvent liées à des stocks limités. Ne tardez pas, car cette opportunité de vous équiper d’un outil de travail aussi polyvalent et performant à moins de 800 € ne se représentera pas de sitôt.

Ne laissez pas passer votre chance de redéfinir votre mobilité et votre productivité. Cet ensemble est l’investissement parfait pour allier performance, design et autonomie, à un tarif jamais vu.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.