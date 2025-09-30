La surpuissante RTX 5070 Ti voit son prix chuter de 110€ pour les French Days, c’est le moment de craquer !

Vous rêvez de la performance ultime pour vos jeux PC, mais le prix des cartes très haut de gamme vous freine ? Vous cherchez le compromis parfait entre puissance brute et budget maîtrisé pour anéantir vos adversaires en 4K ?

Imaginez lancer les derniers jeux avec des graphismes poussés au maximum, une fluidité parfaite et des effets de lumière saisissants, sans avoir à vider votre compte en banque. C’est précisément la promesse de la nouvelle GeForce RTX 5070 Ti, et pour le dernier jour des French Days, elle devient enfin accessible.

Une offre exceptionnelle à ne pas manquer !

Considérée comme la nouvelle reine du gaming en 1440p et une porte d’entrée solide vers la 4K, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti voit son prix s’effondrer.

C’est le moment ou jamais de mettre à jour votre configuration, car son prix conseillé de 889€ s’effondre à seulement 779,99€ pour les French Days. Cela vous fait ainsi profiter d’un bénéfice d’une économie immédiate de 109€ !

Pour ce tarif, vous accédez à une puissance phénoménale grâce à ses 16 Go de mémoire GDDR7 ultra-rapide et son architecture de pointe.

De ce fait, vous profiterez non seulement des performances de haut vol pour jouer sans concession en 1440p à haut rafraîchissement et goûter à une expérience 4K fluide et immersive.

De plus, elle offre des graphismes ultra-réalistes grâce au ray tracing pour des reflets et des lumières à couper le souffle.

Le véritable tour de force réside dans sa puissance démultipliée par l’IA avec le DLSS 4 et la révolutionnaire Multi-Frame Generation, le nombre d’images par seconde explose, même avec toutes les options graphiques activées !

Propulsée par l‘architecture Blackwell et équipée de 16 Go de mémoire GDDR7 ultra-véloce (896 Go/s), elle est conçue pour exceller. Concrètement, elle est plus de 18% plus performante en rastérisation 4K que la déjà très solide RTX 4070 Ti Super.

Un choix recommandé par les experts

Ce n’est pas pour rien que nous recommandons ce modèle « les yeux fermés ». Vendu et expédié par Amazon, vous bénéficiez d’un service client irréprochable et d’une livraison rapide. La version proposée ici est un modèle custom de Gigabyte, réputé pour son système de refroidissement efficace à trois ventilateurs qui garantit des performances stables même lors de longues sessions de jeu.

Attention : Dernier jour pour profiter de l’offre !

Cette promotion est exclusivement réservée aux French Days et se termine ce soir. Avec plus de 100 euros de réduction sur une carte graphique aussi récente et performante, les stocks descendent à vue d’œil. Ne laissez pas passer cette opportunité unique de vous équiper avec le meilleur du jeu vidéo.

N’attendez pas la rupture de stock !

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour sécuriser votre GeForce RTX 5070 Ti avant qu’il ne soit trop tard. N’oubliez pas d’utiliser le code AMZ10 pour bénéficier du tarif final.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.