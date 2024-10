Nvidia RTX 5070 : un lancement au CES 2025 ? Les stats se dévoilent !

Sentez-vous cette excitation dans l’air ? C’est celle des rumeurs sur la prochaine bête de Nvidia, la RTX 5070. Avec des spécifications qui font grincer des dents (12 Go de VRAM, vraiment ?), ce GPU semble déjà diviser la communauté des gamers et des passionnés de tech. Le CES 2025 pourrait bien être le théâtre d’un lancement fracassant. L’article vous décrypte tout ça !

Le monde des cartes graphiques est en perpétuel mouvement, et Nvidia sait comment jouer ses cartes. Alors que les yeux sont rivés sur le CES 2025, les rumeurs affluent sur le lancement d’une nouvelle génération de GPU, notamment la Nvidia RTX 5070. D’un côté, nous avons l’excitation des spécifications qui commencent à fuiter. De l’autre, une grogne est déjà palpable dans la communauté des joueurs sur PC à cause du VRAM.

Alors, la Nvidia RTX 5070 est-elle vraiment dans la course ?

Nvidia ne fait jamais les choses à moitié, et on dirait bien que le CES 2025 ne va pas déroger à cette règle. Les rumeurs circulent déjà à propos de ces nouvelles cartes graphiques Blackwell, avec une petite surprise en plus. Jusqu’à présent, nous pensions que Nvidia allait directement lancer ses RTX 5080 et 5090. Le géant des puces a laissé la 5070 dans l’ombre pour plus tard. Mais voilà, les bruits qui courent changent de direction et soudainement, la RTX 5070 apparaît au tableau, avec quelques détails croustillants.

Wccftech, souvent à l’affût, a fait le buzz en révélant que cette GPU utiliserait une puce GB205, un bus mémoire de 192 bits. C’est un beau paquet de données, même si cela reste en deçà de la RTX 5080 et ses 1024 Go/s de bande passante. La RTX 5070, elle, plafonnerait à 672 Go/s.

Un bon coup de boost… et un bon coup sur la facture d’électricité

Le hic avec cette RTX 5070, c’est que la facture grimpe aussi. Nous parlons de 250 W contre les 200 W de la 4070, ce qui, pour ceux qui s’intéressent à la consommation de leur setup, pourrait commencer à peser. Et si nous nous fions aux rumeurs des insiders comme Harukaze5719 et Kopite7kimi sur X, ces 250 W sont bien réels. Tout comme les 6 400 cœurs supposés.

Donc, tout cela nous amène à la grande question : quand est-ce que nous pourrons jeter dessus ? Eh bien, il semblerait que Nvidia prépare le grand dévoilement de la RTX 5070, 5080 et 5090 ensemble au CES 2025. Mais la date de mise en vente pourrait varier. Les gros morceaux (5090 et 5080) pourraient débarquer rapidement après l’événement, tandis que la 5070 risque de se faire un peu désirer. D’autant plus que son apparition dans les rumeurs a été plutôt soudaine.

Ainsi, l’annonce de la RTX 5070 a déclenché bien des débats. Pas mal de gens crient déjà à l’arnaque, estimant que 12 Go de VRAM, c’est trop peu. Certains affirment même que cette 5070 n’est qu’une RTX 5060 déguisée avec un numéro plus élevé et un prix encore plus corsé.

Si Nvidia jouait bien ses cartes, il pourrait y avoir une bonne surprise en termes de rapport performance/prix. Le gros problème, c’est que Nvidia est rarement associé à des coûts « raisonnables », surtout pour ses modèles haut de gamme. D’après d’autres leaks la fourchette de prix pour la RTX 5070 sera entre 657 à 767 euros.

Certains espèrent même qu’AMD avec sa RDNA 4 mettra un peu la pression sur Nvidia. Mais il est peu probable que celle-ci vienne vraiment rivaliser avec les Blackwell. Les cartes de Nvidia risquent donc de dominer le marché sans véritable compétition.

Et la VRAM dans tout ça ?

Un autre sujet de mécontentement, c’est la configuration en VRAM. 12 Go pour la 5070 (en GDDR7, évidemment, mais pas la plus rapide), 16 Go pour la 5080 ? Cela semble un peu maigre pour des cartes censées tenir le coup sur la durée. Beaucoup se demandent si Nvidia ne garde pas des versions « Super » ou « Ti » dans sa manche pour plus tard. Histoire de faire payer encore plus cher pour des performances que les joueurs considèrent comme standard.

Cette RTX 5070 est donc à la fois excitante et source de frustrations. Nous ne pouvons pas encore juger, car tout repose sur des rumeurs. Ce qui est certain, c’est que Nvidia prépare quelque chose de gros, avec peut-être des « technologies d’IA de nouvelle génération » pour en mettre plein la vue au CES 2025. Cela pourrait être un véritable game changer, surtout si DLSS 4 vient compenser certaines limites matérielles.

Bref, attendons de voir ce que Nvidia nous réserve réellement, rendez-vous au CES 2025 !

Alors, coup de marketing ou innovation ? La RTX 5070 vous semble-t-elle être une bonne affaire, ou pensez-vous que Nvidia pourrait faire mieux ? Sera-t-elle sur votre liste d’achats si vous montez un nouveau setup en 2025 ? Dites-nous tout en commentaires !

