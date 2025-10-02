OnePlus Pad 3 : la nouvelle rivale de l’iPad s’effondre de 42%, plus que 6 jours !

À peine sortie, la nouvelle OnePlus Pad 3 se positionne déjà comme une redoutable concurrente de l’iPad et offre une puissance phénoménale sous Android. Pour une durée très limitée, cette tablette surpuissante dotée d’un écran 3,4K 144Hz voit son prix s’effondrer, passant de 599 euros à seulement 345 euros sur AliExpress grâce à un code promo exclusif.

Vous cherchez une tablette capable de tout faire, aussi à l’aise pour faire tourner les jeux les plus gourmands que pour devenir votre meilleure alliée au travail ? Vous lorgnez sur la fluidité et la puissance des modèles premium, mais le prix des iPad et leur écosystème fermé vous freinent ? Imaginez une tablette Android sans compromis, dotée d’un écran géant ultra-fluide et d’une puissance monstre, le tout pour un prix défiant toute concurrence. C’est exactement la promesse de la toute nouvelle OnePlus Pad 3, et grâce à une offre de lancement exceptionnelle, ce rêve est enfin accessible.

Un écran 3,4K et une puissance monstre à prix cassé

À peine sortie, cette nouvelle pépite technologique bénéficie déjà d’une promotion spectaculaire qui la positionne comme le meilleur rapport performance-prix du moment. C’est le moment idéal pour s’équiper avec le top de la technologie sans se ruiner.

Initialement lancée au prix de 599€, la tablette voit son tarif s’effondrer à seulement 345€ grâce au code promo FRFS45. Ce qui représente une économie immédiate de 254€, soit une réduction exceptionnelle de 42%.

Pour ce tarif, vous accédez à une fiche technique phénoménale. Au cœur de la tablette, la surpuissante puce Snapdragon 8 Elite fait tourner n’importe quel jeu ou application avec une facilité déconcertante, tout en gérant le multitâche sans jamais ralentir.

L’immersion est totale grâce à son immense écran LCD de 13,2 pouces en définition 3,4K, dont le taux de rafraîchissement adaptatif à 144 Hz garantit une fluidité parfaite en toute situation. Pour couronner le tout, ses 8 haut-parleurs créent une véritable bulle sonore, que ce soit pour vos films, vos séries ou vos sessions de jeu.

OnePlus a pensé à tout, surtout à l’autonomie

OnePlus n’a pas fait les choses à moitié pour cette troisième génération. La marque prouve son savoir-faire en proposant un produit mature et pensé pour durer. La partie logicielle, animée par OxygenOS 15, est optimisée pour la productivité avec des outils malins comme la nouvelle barre latérale. L’autonomie a également fait un bond de géant grâce à une énorme batterie de 12 140 mAh (contre 9 510 mAh sur le modèle précédent), vous assurant jusqu’à 16 heures de lecture vidéo. Elle est de plus compatible avec la charge ultra-rapide SuperVooc 80 W. Notez que l’adaptateur secteur compatible est à acquérir séparément pour en profiter pleinement.

Attention : plus que 6 jours pour saisir cette offre !

Une telle offre sur un produit aussi récent est extrêmement rare et, par nature, temporaire. Cette réduction massive de 42% n’est possible que grâce au code promo FRFS45, valable sur AliExpress.

Cependant, ce code a une date d’expiration : il ne sera plus valide après le 7 octobre 2025. Il ne vous reste donc que quelques jours pour saisir cette opportunité unique. Attendre, c’est prendre le risque de voir le prix remonter à 599€ et de passer à côté de la meilleure affaire tablette de la rentrée.

Ne laissez pas passer votre chance de vous offrir une tablette premium, capable de rivaliser avec les meilleurs sans vous faire payer le prix fort. Pour transformer votre expérience de jeu, de travail et de divertissement, il n’y a pas un instant à perdre.

