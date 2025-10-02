OnlyFans, AI Girlfriend, beau-papa : les tendances du porno en 2025

Le porno européen de 2025 ne ressemble à rien de connu. À Amsterdam, la conférence Xbiz Adult Industry a rassemblé un millier de créateurs curieux et audacieux.

Amelia Gentleman, journaliste au Guardian, y était. Selon elle, l’ambiance était légère et drôle, loin de celle d’il y a dix ans. Le rôle d’OnlyFans a été au cœur des discussions. L’entreprise a révélé comment leur plateforme change la production et la consommation du porno.

OnlyFans et IA : l’industrie se réinvente à vitesse grand V

Voyez-vous, OnlyFans permet aux créateurs de gérer leurs contenus sans contraintes traditionnelles. Certains vont très loin dans la provocation, testant des formats plus osés que jamais.

Les profils présents à Amsterdam allaient de simples passionnés aux artistes aguerris. Mais tous sont attirés par la liberté d’expression et le lien direct avec le public. Les échanges ressemblaient à un mélange de brainstorming et de fête, avec une convivialité. Ce qui est assez surprenant.

La plateforme transforme également les revenus. Certains créateurs gagnent plus qu’avec les studios classiques et racontent leur quotidien sans filtre. Gentleman a même jugé qu’OnlyFans est un laboratoire où humour, narration et érotisme se rencontrent.

Les formats ne se limitent plus à des vidéos classiques. Les histoires, les personnages et même les interactions avec les abonnés prennent de l’importance. Le public, lui, découvre des contenus inattendus et engageants.

En parallèle, l’industrie s’interroge sur l’éthique et la légalité de ces pratiques. La surveillance des contenus reste complexe, et les créateurs naviguent entre règles de la plateforme et attentes du public.

Amelia Gentleman observe que ces débats rappellent les discussions sur la responsabilité dans le monde numérique classique. Seulement avec une dose d’audace supplémentaire.

Gentleman s’est aussi rendue à Prague pour explorer le marché des « AI Girlfriend ». Là aussi, les créateurs expérimentent des interactions avec des intelligences artificielles pour créer des expériences inédites.

Bien évidemment sur ce coup, les opinions divergent. Certains y voient un futur prometteur, d’autres restent méfiants face à ces nouvelles possibilités.

