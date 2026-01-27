Xiaomi 15T Pro 512 Go à prix fracassé : –38 % chez AliExpress

Lancé à près de 1 000 € en septembre 2025, le Xiaomi 15T Pro devient aujourd’hui beaucoup plus accessible. Grâce à une offre discrète repérée chez AliExpress, la version 512 Go tombe à 562 € au lieu de 903 €, soit 341 € d’économie (-38 %). Une rare opportunité de s’offrir un smartphone premium sans exploser son budget.

Les smartphones haut de gamme dépassent désormais très souvent la barre symbolique des 1 000 €, rendant l’accès au “meilleur de la tech” de plus en plus élitiste. Xiaomi fait figure d’exception avec sa gamme T, pensée pour offrir une expérience flagship à un tarif plus contenu. Et avec cette promotion, le Xiaomi 15T Pro devient clairement l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Un smartphone pensé pour tout faire

Au quotidien, le Xiaomi 15T Pro brille par sa polyvalence. Que ce soit pour le gaming, le streaming, la photo ou le multitâche intensif, il répond présent sans compromis. Son immense écran AMOLED de 6,83 pouces affiche une définition ultra-fine, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité impressionnante de 3 200 nits. Résultat : une lisibilité parfaite, même en plein soleil, et une fluidité exemplaire.

Certifié IP68, il résiste à l’eau et à la poussière, ce qui le rend aussi à l’aise en vacances qu’au quotidien. La compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, couplée aux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, transforme chaque film ou série en vraie séance cinéma.

Une réduction impressionnante : le Xiaomi 15T Pro à 562 €

Affiché à 903 € hors promotion, le Xiaomi 15T Pro passe à 562 € avec les codes FSFR25 ou FRFS25. Une baisse nette de 341 €, rarement vue sur un modèle aussi récent. À titre de comparaison, beaucoup de smartphones concurrents à ce niveau de prestations restent au-dessus des 800 €.

Performances, autonomie et photo au sommet

Sous le capot, le processeur MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5X assure une réactivité de tous les instants. Le stockage 512 Go permet de voir venir large, sans jamais compter. Côté autonomie, la batterie de 5 500 mAh tient facilement plus d’une journée et demie, avec une recharge filaire 90W et sans fil 50W ultra rapides.

La photo n’est pas en reste grâce au partenariat avec Leica : capteur principal 50 Mpx Summilux, téléobjectif périscopique 5x et ultra grand-angle efficace. Les clichés sont détaillés, naturels et maîtrisés, même de nuit.

Un achat rassurant et sans mauvaise surprise

Vendu par AliExpress, le smartphone est expédié depuis la France, TVA incluse, avec livraison rapide, garantie constructeur 2 ans, retour gratuit sous 15 jours et paiement en 4 fois sans frais via PayPal.

Il est temps d’acheter le Xiaomi 15T Pro !

Le Xiaomi 15T Pro est idéal pour les utilisateurs exigeants, gamers, amateurs de photo ou de multimédia, qui veulent du très haut niveau sans payer le prix fort. À ce tarif, l’offre est clairement temporaire.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.