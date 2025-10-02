NordVPN -73 % : votre sécurité en ligne n’a jamais été aussi accessible

NordVPN - 73 %

Naviguer en toute tranquillité, protéger vos données et profiter pleinement d’Internet… C’est ce que vous offre NordVPN. Jusqu’au 15 octobre, bénéficiez de NordVPN à -73 %, une opportunité rare pour sécuriser votre vie numérique à prix réduit. Ne laissez pas passer cette chance.

Du 1er au 15 octobre inclus, NordVPN casse ses prix sur ses abonnements longue durée. Trois choix simples :

  • Basique : NordVPN à 3,09 €/mois pendant 27 mois (83,43 € au total).
  • Avancé : VPN + NordPass + Protection Pro à 3,99 €/mois (107,73 € au total).
  • Ultime : VPN + Pass + Prot Pro + NordLocker + Assurance cyber à 6,49 €/mois (175,23 € au total).

Avec un seul abonnement, vous protégez jusqu’à 10 appareils : smartphone, tablette, PC, Smart TV… Vos données restent chiffrées, vos connexions privées, et vos sessions streaming ou torrent fluides et sans restriction.

Pourquoi NordVPN domine le marché en 2025 ?

La cybersécurité n’est plus un luxe. Entre espionnage, fuites de données et restrictions géographiques, le meilleur VPN du marché répond avec un réseau mondial de plus de 8 000 serveurs dans 126 pays.

Et surtout, la fonctionnalité qui explose cette année : l’IP dédiée. En forte croissance (+ trois chiffres QoQ), elle permet d’avoir une adresse IP unique pour contourner les blocages, éviter les listes noires et garder une réputation irréprochable en ligne.

Mais ce n’est pas tout :

  • Protection Anti-menaces Pro™ : bloque pubs, malwares et traqueurs.
  • Surveillance Dark Web : soyez alerté en cas de fuite de vos identifiants.
  • Kill Switch & Double VPN : vos données restent inaccessibles, quoi qu’il arrive.
  • SmartPlay : profitez de vos films et séries en streaming sans frontières.

En résumé, NordVPN combine vitesse, sécurité et liberté d’accès au web.

Les extras qui changent tout : NordPass, NordLocker et l’assurance cyber

Un vrai bouclier numérique, ça ne s’arrête pas au VPN . Avec les formules Avancée et Ultime, vous accédez à des outils essentiels :

  • NordPass : fini les carnets remplis de mots de passe ou les identifiants oubliés au pire moment. Avec NordPass, tous vos codes sont gardés dans un coffre-fort chiffré, accessibles seulement par vous, où que vous soyez. Simple, pratique et surtout sûr.
  • NordLocker : vos fichiers sensibles – photos personnelles, contrats, papiers importants – sont protégés derrière un chiffrement de niveau militaire. Vous gardez la main sur vos données, personne d’autre n’y touche. C’est votre espace privé, inviolable.
  • Assurance cyber (incluse avec la formule Ultime) : un vrai filet de sécurité si les choses tournent mal. Disponible en France, en Europe et aux États-Unis, elle vous couvre en cas d’arnaque en ligne ou d’usurpation d’identité. Et si cela vous arrive, vous n’êtes pas seul : remboursement et accompagnement sont au rendez-vous
C’est une protection complète, pensée pour la vie de tous les jours : paiements en ligne, navigation sur Wi-Fi public, envoi de documents sensibles, jeux ou travail à distance.

Agissez avant qu’il ne soit trop tard

Cette promotion expire le 15 octobre à minuit. Après, les prix reviennent à la normale. Activez NordVPN à -73 % dès aujourd’hui et reprenez le contrôle de votre connexion, de vos données et de votre liberté en ligne.

