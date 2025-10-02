NordVPN -73 % : votre sécurité en ligne n’a jamais été aussi accessible

Naviguer en toute tranquillité, protéger vos données et profiter pleinement d’Internet… C’est ce que vous offre NordVPN. Jusqu’au 15 octobre, bénéficiez de NordVPN à -73 %, une opportunité rare pour sécuriser votre vie numérique à prix réduit. Ne laissez pas passer cette chance.
Du 1er au 15 octobre inclus, NordVPN casse ses prix sur ses abonnements longue durée. Trois choix simples :
- Basique : NordVPN à 3,09 €/mois pendant 27 mois (83,43 € au total).
- Avancé : VPN + NordPass + Protection Pro à 3,99 €/mois (107,73 € au total).
- Ultime : VPN + Pass + Prot Pro + NordLocker + Assurance cyber à 6,49 €/mois (175,23 € au total).
Avec un seul abonnement, vous protégez jusqu’à 10 appareils : smartphone, tablette, PC, Smart TV… Vos données restent chiffrées, vos connexions privées, et vos sessions streaming ou torrent fluides et sans restriction.
Pourquoi NordVPN domine le marché en 2025 ?
La cybersécurité n’est plus un luxe. Entre espionnage, fuites de données et restrictions géographiques, le meilleur VPN du marché répond avec un réseau mondial de plus de 8 000 serveurs dans 126 pays.
Et surtout, la fonctionnalité qui explose cette année : l’IP dédiée. En forte croissance (+ trois chiffres QoQ), elle permet d’avoir une adresse IP unique pour contourner les blocages, éviter les listes noires et garder une réputation irréprochable en ligne.
Mais ce n’est pas tout :
- Protection Anti-menaces Pro™ : bloque pubs, malwares et traqueurs.
- Surveillance Dark Web : soyez alerté en cas de fuite de vos identifiants.
- Kill Switch & Double VPN : vos données restent inaccessibles, quoi qu’il arrive.
- SmartPlay : profitez de vos films et séries en streaming sans frontières.
En résumé, NordVPN combine vitesse, sécurité et liberté d’accès au web.
Les extras qui changent tout : NordPass, NordLocker et l’assurance cyber
Un vrai bouclier numérique, ça ne s’arrête pas au VPN . Avec les formules Avancée et Ultime, vous accédez à des outils essentiels :
- NordPass : fini les carnets remplis de mots de passe ou les identifiants oubliés au pire moment. Avec NordPass, tous vos codes sont gardés dans un coffre-fort chiffré, accessibles seulement par vous, où que vous soyez. Simple, pratique et surtout sûr.
- NordLocker : vos fichiers sensibles – photos personnelles, contrats, papiers importants – sont protégés derrière un chiffrement de niveau militaire. Vous gardez la main sur vos données, personne d’autre n’y touche. C’est votre espace privé, inviolable.
- Assurance cyber (incluse avec la formule Ultime) : un vrai filet de sécurité si les choses tournent mal. Disponible en France, en Europe et aux États-Unis, elle vous couvre en cas d’arnaque en ligne ou d’usurpation d’identité. Et si cela vous arrive, vous n’êtes pas seul : remboursement et accompagnement sont au rendez-vous
C’est une protection complète, pensée pour la vie de tous les jours : paiements en ligne, navigation sur Wi-Fi public, envoi de documents sensibles, jeux ou travail à distance.
Agissez avant qu’il ne soit trop tard
Cette promotion expire le 15 octobre à minuit. Après, les prix reviennent à la normale. Activez NordVPN à -73 % dès aujourd’hui et reprenez le contrôle de votre connexion, de vos données et de votre liberté en ligne.
Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR !
- Partager l'article :