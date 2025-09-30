Apple iPad 11 (2025) : la tablette avec puce A16 tombe à 342 € sur Amazon

Dernières heures pour saisir le nouvel iPad à un prix inédit ! À l’occasion de la fin des French Days, Amazon propose une offre éclair sur le très récent iPad 11 pouces (2025). Grâce à une double remise, cette tablette surpuissante dotée de la puce A16 Bionic et d’un écran Liquid Retina s’effondre à seulement 342,99 €.

Alors que s’équiper d’une tablette performante et durable rimait souvent avec un budget conséquent, Apple prend le marché à contre-pied et rend le premium enfin accessible. Le nouvel iPad 11 pouces (2025) n’est pas seulement une prouesse technique ; il est surtout une révolution tarifaire, proposé dès son lancement à moins de 350 €. Cette décision audacieuse en fait instantanément le meilleur rapport qualité-prix du marché, s’adressant aussi bien aux étudiants et créatifs qu’aux familles qui cherchent l’outil de divertissement ultime, sans faire de compromis.

Un outil pour toutes vos journées

Notes de cours, visios pro, retouche photo rapide, jeux mobiles ou Netflix dans le train : cet iPad joue sur tous les tableaux.

Avec son écran 11 pouces True Tone, lumineux et contrasté, le confort visuel est total, même en extérieur.

Compatible avec l’Apple Pencil, il se transforme aussi en carnet de croquis ou bloc-notes numérique, parfait pour les créatifs et les étudiants.

Puissance et polyvalence avec la puce A16

La nouvelle puce A16 Bionic propulse l’iPad 2025 au niveau des modèles premium. Orchestrez vos tâches avec une aisance déconcertante. Qu’il s’agisse de naviguer entre plusieurs applications, de lancer un jeu puissant ou de rejoindre un appel, tout s’exécute dans une harmonie parfaitement fluide.

Ajoutez à cela une journée entière d’autonomie et une recharge USB-C rapide, et vous obtenez une tablette prête à vous suivre partout.

Côté photo, Apple équipe son iPad de deux capteurs 12 Mpx avec Center Stage, idéals pour les appels vidéo comme pour capturer des souvenirs nets et colorés. De quoi remplacer un appareil photo d’appoint lors de vos déplacements.

Une réduction impressionnante : l’iPad 11 (2025) tombe à 342 €

Lancé à 409,99 €, l’iPad chute à seulement 342,99 € grâce à une remise immédiate couplée à 25 € de réduction au panier, sans oublier le code promo AMZ10. Résultat : une économie de près de 67 € (-16 %), un prix rarement vu pour une tablette Apple de dernière génération. À ce tarif, il devient plus intéressant que bien des alternatives Android du même segment.

Apple et Amazon, un duo rassurant

Apple reste une valeur sûre : design durable, mises à jour logicielles régulières et un écosystème parfaitement intégré. Côté vendeur, Amazon assure une livraison rapide, le retour facile et la garantie constructeur, autant de gages de tranquillité pour votre achat.

Foncez avant la fin du stock

L’Apple iPad 11 (2025) est parfait pour les étudiants, les créatifs, les pros et même ceux qui veulent juste une tablette fiable pour le quotidien. Mais à ce prix-là, les stocks ne dureront pas longtemps.

