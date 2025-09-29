Équipez-vous de cette Smart TV Xiaomi pour moins de 140 € durant les French Days

À la recherche d’une Smart TV efficace sans vous ruiner ? Ne cherchez plus. Pendant les French Days, Amazon vous permet d’obtenir la Xiaomi TV F32 (32 pouces) pour seulement 139 €. Une économie de 40 € facile à obtenir avec le simple code AMZ10.

Oubliez les TV à plus de 500 €. Pendant les French Days, Amazon pulvérise le prix de la Smart TV Xiaomi F32, la rendant encore plus accessible que lors du Prime Day. Pour moins de 150 €, offrez-vous ce téléviseur connecté, compact et ultra-pratique.

Une télé d’appoint idéale au quotidien

Avec sa diagonale de 32 pouces (81 cm), la Xiaomi TV F32 se destine parfaitement à une chambre, une cuisine ou un bureau.

Certes, pas de 4K ici, mais une dalle HD soutenue par les formats HDR10 et HLG, qui assurent une image équilibrée et des détails convaincants.

La partie sonore est confiée à deux haut-parleurs de 8 W, compatibles Dolby Audio et DTS-HD. Pour plus de punch, une barre de son pourra venir compléter l’expérience.

Côté affichage, la dalle LCD LED propose de jolies couleurs, un contraste correct et de larges angles de vision de 178°, parfaits pour regarder un film ou un match sans contrainte de placement.

Connectique et fonctionnalités modernes

Malgré son prix plancher, cette Xiaomi TV F32 coche toutes les cases d’un modèle actuel. On retrouve deux ports HDMI 2.1 eARC et un port USB sur ce modèle.

La TV est aussi équipée d’une sortie jack 3,5 mm et d’un port Ethernet RJ45. La connectivité sans fil est aussi complète : Wi-Fi, Bluetooth, compatibilité Apple AirPlay et Miracast pour diffuser facilement les contenus depuis smartphone ou PC.

Son vrai plus reste son intégration de Fire TV : toutes vos applis de streaming (Netflix, Disney+, Prime Video…) sont accessibles immédiatement.

De plus, Alexa est intégré pour piloter la télé ou la maison connectée à la voix via la télécommande Bluetooth 360°.

Une réduction exceptionnelle : la Xiaomi TV F32 tombe à 139 €

Lancée à 179 €, la Xiaomi TV F32 profite ici d’un rabais de 40 €, soit –22 %. Pour 139 €, difficile de trouver un téléviseur connecté aussi complet, surtout avec Fire TV et Alexa intégrés. À ce tarif, elle se place comme l’une des meilleures affaires des French Days sur le segment entrée de gamme.

Un choix sûr avec Xiaomi et Amazon

Xiaomi est reconnu pour proposer des produits abordables mais fiables, et ses téléviseurs n’échappent pas à la règle. De son côté, Amazon inclut la livraison gratuite et rapide, un retour sous 30 jours et la garantie constructeur 2 ans. Une combinaison rassurante qui limite les risques.

À saisir avant la fin des French Days

Parfaite comme TV d’appoint ou comme premier écran connecté, la Xiaomi TV F32 à 139 € est une offre rare. Mais attention, le code promo AMZ10 est réservé aux 300 000 premiers clients et l’offre se termine le 30 septembre à 23h59.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.