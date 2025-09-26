Samsung Galaxy S25 Plus : Boulanger pète les plombs et dézingue le prix pour les French Days

Boulanger frappe un grand coup pour les French Days en sacrifiant le prix du dernier smartphone de Samsung. Avec plus de 420 € de remise immédiate, il s’affiche à 749 €, le rendant enfin accessible au plus grand nombre.

Dans le calendrier des chasseurs de bonnes affaires, les French Days sont cochés en rouge. Cette édition de rentrée confirme la règle avec une offensive majeure sur l’un des produits les plus désirés du moment : le Samsung Galaxy S25 Plus. Normalement affiché à 1 172 €, ce concentré de technologie bénéficie d’une promotion exceptionnelle chez Boulanger qui, via le code 200S25, le rend disponible à 749 €. Pour un modèle de cette envergure, une telle décote si peu de temps après sa sortie est un événement en soi, signalant le moment idéal pour craquer.

Un compagnon taillé pour tout faire

Le Galaxy S25 Plus est pensé pour ceux qui veulent un smartphone équilibré. Il est plus endurant que le modèle classique, mais sans l’excès tarifaire de l’Ultra.

Avec sa batterie de 4 900 mAh et sa charge rapide 45 W, il suit sans peine vos journées chargées : emails le matin, streaming sur le trajet, photos en soirée. Quelques minutes de recharge suffisent pour repartir.

Côté performances, il embarque le dernier Snapdragon gravé en 4 nm, épaulé par 12 Go de RAM. Ce qui lui confère fluidité totale en multitâche, jeux AAA sans ralentissement et montage vidéo qui tourne sans broncher.

Les 256 Go de stockage permettent d’installer tout ce dont vous avez besoin sans se soucier d’un manque de place.

Un écran AMOLED qui en met plein la vue

Avec sa dalle AMOLED LTPO de 6,7 pouces, le S25 Plus séduit dès le premier regard. Taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, luminosité record qui reste lisible en plein soleil, noirs profonds…

Tout est calibré pour rendre films, séries et jeux spectaculaires. Même face à l’iPhone 16 Plus, il se défend fièrement.

Si certains profils affichent des couleurs un peu vives, l’ensemble reste bluffant pour un smartphone de ce prix. Ajoutez à cela One UI 8 et ses sept ans de mises à jour garantis, et vous avez un appareil conçu pour durer.

Une réduction impressionnante : le Galaxy S25 Plus tombe à 749 €

Lancé à 1 172 €, le Samsung Galaxy S25 Plus tombe aujourd’hui à 749 € chez Boulanger avec le code 200S25, soit une économie de 423 € (–36 %). D’ailleurs, c’est un tarif qui le rend plus attractif que bien des modèles “Plus” concurrents et qui flirte même avec le terrain des Ultra, sans l’excès budgétaire.

Samsung et Boulanger : un duo rassurant

Samsung n’a plus à prouver la fiabilité de ses smartphones premium. Avec une telle remise, le S25 Plus reste couvert par la garantie constructeur et profite d’une livraison rapide et sécurisée chez Boulanger, un marchand reconnu en France. De quoi acheter l’esprit tranquille.

Pour qui est ce bon plan ?

Le Galaxy S25 Plus est idéal pour les pros qui enchaînent les journées mobiles, les gamers qui veulent de la puissance brute et les amateurs de photo/vidéo qui cherchent un écran sublime. Mais attention : à ce prix, les stocks ne tiendront pas longtemps.

