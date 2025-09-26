Hades 2 : le guide complet pour bien débuter

Les enfers s’ouvrent à nouveau. Hades 2 arrive enfin en version finale, prêt à vous happer dans une aventure mythologique nerveuse, pleine de défis et de surprises. Supergiant Games sort le grand jeu et offre la conclusion attendue de l’histoire de Mélinoé, princesse des ténèbres.

Plébiscité dès son accès anticipé, Hades 2 s’impose comme l’un des titres majeurs de 2025. Avec la mise à jour 1.0, le roguelite dévoile enfin tout son potentiel. Une narration riche, un gameplay affûté et des nouveautés qui renouvellent l’expérience sans la dénaturer. Pour les joueurs qui veulent se lancer dans l’aventure de Mélinoé, ce guide vous donne les clés pour bien commencer.

Quand et où jouer à Hades 2 ?

C’est officiel ! Hades 2 sort en version finale ce jeudi 25 septembre 2025 à 18 heures (heure de Paris). Après un an et demi d’accès anticipé, Supergiant Games livre enfin la mise à jour 1.0 de son roguelite infernal, avec une vraie fin et tout le contenu prévu.

La sortie est mondiale et simultanée, donc chacun pourra plonger dans les enfers au même moment. Le jeu est disponible sur PC (Windows et macOS) via Steam et l’Epic Games Store.

Côté consoles, Hades 2 débarque sur la Switch et la Switch 2, avec une mise à jour gratuite si vous possédez déjà la version précédente. Et bonne nouvelle ! Le jeu devrait arriver plus tard sur PlayStation et Xbox, même si ce n’est pas encore daté.

La mise à jour Switch 2 permet de profiter du jeu à 120 images par seconde, contre 60 sur la première console. Et cerise sur le gâteau ! Vos sauvegardes suivent le mouvement grâce aux cross-saves. Impossible de perdre votre progression, même si vous changez de plateforme.

Quelles nouveautés découvrir ?

Dans Hades 2 de nouveaux dieux se joignent à la partie, avec leurs bénédictions et leurs dialogues savoureux. De nouveaux symboles viennent pimenter vos choix dans les donjons, et vous pourrez même apprivoiser des animaux de compagnie.

Par ailleurs, l’artisanat et les arcanes ajoutent une profondeur inédite. Vous fabriquez, vous expérimentez, et vous vous adaptez sans cesse. Le tout en suivant Mélinoé, sœur de Zagreus, dans sa quête de vérité.

Depuis l’early access lancé en mai 2024, Hades 2 a connu un sacré chemin. Onze patchs au total ont amélioré le jeu, dont trois grosses mises à jour de contenu : The Olympic Update, The Warsong Update et The Unseen Update. À chaque fois, de nouveaux boss, ajustements de gameplay et morceaux d’histoire sont venus étoffer l’aventure.

Et ne vous inquiétez pas. Même si Hades 2 est une suite directe, il n’est pas obligatoire d’avoir terminé l’aventure de Zagreus pour comprendre l’histoire. Bien sûr, ceux qui ont joué au premier apprécieront encore plus les clins d’œil, mais Mélinoé offre un point d’entrée accessible à tous.

Je me souviens qu’en 2020, Hades avait raté le titre de meilleur jeu de l’année face à The Last of Us Part II. Cette fois, Hades 2 arrive pour décrocher le GOTY 2025, même s’il devra affronter des titres cultes comme Clair Obscur: Expédition 33 et Hollow Knight: Silksong.

