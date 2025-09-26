Saros : pourquoi ce jeu PS5 a choqué tout le monde au State of Play

Un nouveau héros, une planète maudite et des combats qui explosent l’écran : Saros a littéralement électrisé le State of Play de septembre. Le prochain projet de Housemarque, créateur de Returnal, semble prêt à marquer l’histoire de la PS5.

Quatre ans après le succès de Returnal, le studio finlandais revient avec Saros, un shooter exclusif à la PS5 prévu pour 2026. Pensé comme une montée en puissance de leur formule, le jeu met en scène Arjun Devraj, un héros plongé dans l’enfer d’une planète rongée par une éclipse éternelle.

Saros : un retour attendu après Returnal

Housemarque n’était pas monté sur scène les mains vides lors du State of Play. Après avoir marqué les joueurs avec Returnal, le studio finlandais dévoile enfin Saros. Prévu pour 2026, Saros débarquera en exclusivité sur PS5, avec une version optimisée pour la PS5 Pro.

Ainsi, le titre conserve l’ADN nerveux qui a fait la réputation du studio. Notamment, un shooter à la troisième personne au cœur d’un univers de science-fiction sombre et fascinant. Cette fois-ci, les projecteurs se braquent sur Arjun Devraj, un héros propulsé sur Carcosa, une planète étrange où une éclipse solaire permanente sert de décor à des affrontements titanesques.

En plus, il est impossible de ne pas voir l’inspiration. Entre les teintes dorées agressives, les créatures extraterrestres qui rappellent des démons et la brutalité des combats, Saros évoque immanquablement Doom. Sauf qu’ici, Housemarque conserve son propre style avec un gameplay orienté fluidité, esquives et stratégies de survie.

Un gameplay survolté et inventif

Côté mécanique, Saros a aussi fait sensation pendant sa présentation. Arjun dispose d’un dash énergétique ultra-dynamique qui rend les affrontements frénétiques. Il est également doté d’un bouclier capable d’absorber les tirs ennemis pour les transformer en attaques puissantes, et même d’options de corps-à-corps brutales.

Par ailleurs, le rechargement est inspiré de Gears of War. Il exige un timing précis pour maximiser l’efficacité des armes. Je trouve que ce petit détail va ajouter une tension supplémentaire aux batailles.

Comme son grand frère Returnal, Saros garde aussi une forte composante rogue-lite. Les joueurs pourront débloquer des améliorations persistantes pour renforcer leur héros au fil des runs. Le State of Play a même révélé une mécanique baptisée Second Chance. Celle-ci permet à Arjun de revenir d’entre les morts.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.