PlayStation State of Play : découvrez toutes les nouveautés PS5

Mercredi 24 septembre 2025, tard dans la soirée, Sony a pris le micro pendant environ 35 minutes pour nous présenter les nouveautés qui arrivent sur PS5. Verdict ? Il y a du lourd ! Bon, en début du mois, on avait déjà eu droit à un deep dive sur 007 First Light, mais cette fois, le menu est bien plus copieux.

Le PlayStation State of Play est devenu un rendez‑vous incontournable pour les joueurs PlayStation. Ces conférences permettent à Sony de dévoiler des exclusivités PS5, des jeux tiers, des trailers et du gameplay, avec parfois des surprises bien senties.

Le dernier en date a eu lieu le 24 septembre 2025 à 23 h (heure de Paris). Et encore une fois, les fans ont été servis. Cette fin d’année et l’année prochaine s’annoncent chargées. Puisque Sony a dévoilé plein de nouveautés pour PS5.

Les dernières nouveautés PS5

Commençons par SAROS. Ce n’est pas vraiment une surprise, puisqu’on en avait déjà entendu parler il y a quelques mois. Mais ce qui arrive sur PS5 le 20 mars 2026 s’annonce spectaculaire. On aura droit à des gunfights nerveux, une projection rapide et surtout un rendu visuel qui attire l’œil. Bref, le genre de jeu qui mise sur l’action pure et dure.

L’autre nouveauté confirmée qui arrive sur PS5 est Zero Parades. Et puis, la vraie surprise du lot, c’est Microsoft Flight Simulator 2024. Oui, le jeu Microsoft débarque sur la console de Sony. Le jeu est disponible dès le 8 décembre 2025. Celle-là, personne ne l’avait vue venir.

Microsoft Flight Simulator 2024



– Coming Dec. 8th

– PS VR2 Support in Development for 2026 (FULL GAME)

– Sense Controller Support

– PS5 & PS5 Pro

– 125 Aircrafts

– Fly ANYWHERE on the Globe

– Career System

– Missions: Firefighter, Search & Rescue, Agriculture & More#PSVR2 #PS5 pic.twitter.com/04MPBzIjvT — AJ (@PSVRUnderground) September 24, 2025

Côté classiques revisités, les fans de tactical-RPG ont déjà noté la date. Final Fantasy Tactics revient le 30 septembre 2025. Et quelques jours plus tard, le 10 octobre 2025, c’est Battlefield qui prend la relève.

Et parce qu’un peu de folie ne fait jamais de mal, continuons avec la suite de Let It Die. Baptisé Let It Die Inferno, ce nouvel épisode garde son côté loufoque et promet une expérience tout aussi folle. Rendez-vous le 3 décembre 2025 pour plonger dans ce chaos assumé.

La liste continue

Ne croyez pas que Sony s’arrête là avec ses nouveautés pour la PS5. Au contraire, le calendrier s’allonge et les joueurs ont de quoi se régaler dans les mois à venir.

Les amateurs d’action peuvent déjà bloquer leurs dates. Code Vein II arrive le 30 janvier 2026, avec son univers sombre et ses combats intenses.

Dans la foulée, ceux qui attendaient Nioh 3 peuvent enfin souffler. Sony a confirmé sa sortie au 6 février 2026, lors du dernier State of Play.

Et pour les nostalgiques, Dynasty Warriors 3 revient dans un remaster prévu le 19 mars 2026. Une belle occasion de replonger dans ce monument du beat them all.

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered – March 19, 2026 pic.twitter.com/QqxGLseGzy — Wario64 (@Wario64) September 24, 2025

Bonne nouvelle aussi pour les fans de vitesse ! Sonic Racing Crossworlds est déjà dispo dès aujourd’hui. En plus, en 2026, le jeu accueillera un DLC inédit consacré à Megaman.

Enfin, Sony a déjà également prévu une touche horrifique pour plus tard. Halloween The Game, qui débarquera le 8 septembre 2026, juste à temps pour les amateurs de frissons.

Les gamers n’ont pas seulement droit à de nouveaux jeux sur PS5. Sony a aussi annoncé des accessoires pour enrichir l’expérience. Parmi eux, deux enceintes stéréo compatibles avec la PS5, le PC et la PlayStation Portal. Sans fil et rechargeables par induction, elles misent sur le confort.

À côté de ça, une manette DualSense édition spéciale God of War verra le jour pour fêter les 20 ans de la saga. Parce que oui, deux décennies de Kratos, ça se célèbre dignement.

Certes, Sony met les bouchées doubles pour garder la PS5 au cœur de l’actu. Comme toujours !

