OD, Physint : Kojima, le créateur de Metal Gear révèle enfin ses 2 futurs jeux

Kojima Productions a révélé deux jeux phares : OD Knock annoncé pour 2027 et Physint avec une sortie envisagée autour de 2030.

L’annonce est intervenue le 23 septembre 2025 lors du livestream Beyond the Strand, organisé pour marquer les dix ans de Kojima Productions au Tokyo Game Show. OD Knock est décrit comme un jeu d’horreur psychologique. Physint, lui, s’affirme comme un jeu d’infiltration à l’ambition cinématographique, fidèle à l’héritage du studio.

OD Knock, un opus horrifique

OD Knock, exclusivité temporaire Xbox Series X/S, naît d’une collaboration entre Kojima Productions et Jordan Peele. Son sous-titre Knock donne déjà des frissons. Kojima, lui-même, a confessé sa phobie intime de ce bruit sec. Et il en a fait l’axe narratif de son nouveau cauchemar.

Deux minutes suffisent pour le trailer qui s’ouvre sur une séquence en vue subjective, réalisée avec l’Unreal Engine 5. Une femme se terre dans une maison suburbaine banale aux murs défraîchis et aux meubles usés.

Le silence se rompt soudain par un knock sourd, qui semble venir des cloisons. Les cognements se multiplient, glissant de la porte vers les fenêtres, puis jusqu’aux plafonds et aux sols.

La protagoniste explore les recoins de son foyer et trouve des fragments d’histoire. Une lettre froissée avec le mot « overdose ». Un rappel du titre OD, à la fois « overdose » et « other dimension ».

Des flashs de mémoire affluent et récitent une dépendance, un deuil, des visions spectrales avec des murmures d’avertissements incompréhensibles.

La patte de Jordan Peele, déjà visible dans Get Out et Nope, infuse cette horreur psychologique. L’intrus final n’est pas un humain, mais une entité informe, mi-chair, mi-ombre. Elle s’infiltre par les fissures des murs, attirée par chaque knock tel un écho à la culpabilité de la protagoniste.

La narration avance en boucles non linéaires, rappelant le prototype culte P.T. La femme tente de fuir, mais les knocks la rattrapent.

Kojima tease une structure épisodique du jeu. OD : Knock ne serait que le premier chapitre d’une anthologie des peurs. La prochaine pourrait s’appeler Arachnid. Ou Cage.

Physint, un retour aux racines Metal Gear

Physint, acronyme de Physical Intelligence, évoque autant l’espionnage physique qu’une intelligence incarnée. Kojima Productions l’annonce comme un jeu d’infiltration nouvelle génération, pensé comme une exclusivité PlayStation.

Le récit plonge dans un monde contemporain fissuré par des cybermenaces hybrides. L’IA s’infiltre partout : dans les réseaux, dans les systèmes, mais aussi dans les corps humains via des implants neuronaux.

Un premier poster dévoile l’ambiance. On y voit un agent solitaire, codename Strand – un écho assumé à Death Stranding. Trench-coat sombre, fusil-mitrailleur en bandoulière, silhouette figée sous un slogan sibyllin : Here Comes the Feeling. Son visage reste flou, pour inviter le joueur à projeter ses propres émotions.

L’intrigue démarre par une mission d’extraction ratée. Strand infiltre un sommet diplomatique high-tech, chargé de sauver un diplomate piégé par un virus IA qui altère les émotions.

Autour de lui gravitent des alliés marquants. Mary Jabassa, jouée par Charlee Fraser, un mercenaire massif incarné par Ma Dong-seok, et Minami Hamabe dans le rôle d’une agente double. Des rumeurs évoquent même Robert Pattinson, peut-être en magnat de la tech et antagoniste obsédé par la fusion homme-machine.

Au cœur de l’histoire, une conspiration mondiale : The Strand Collective. Cette faction occulte déploie l’IA éponyme Physint pour manipuler les dirigeants via des “sentiments induits”, déclenchant guerres proxy et effondrements sociétaux. Strand, porteur d’un implant défectueux, vacille entre missions stealth et visions troublées de son passé.

Pour ce jeu, Kojima promet un gameplay hybride. Une infiltration sensorielle, où l’état émotionnel des PNJ influence la détection et combats chorégraphiés rappelant Metal Gear Solid 2. Clins d’œil assumés : le trench-coat à la Snake, les couloirs high-tech saturés de brume, une atmosphère de tension permanente.

