Strava : le réseau social des sportifs entre en bourse, faut-il investir ?

Strava prépare son grand saut vers la Bourse. Avec plus de 150 millions d’utilisateurs à travers le monde entier, l’application veut transformer ses kilomètres parcourus en millions levés. Mais est-ce une opportunité à saisir ?

Oui, c’est tout à fait légitime de se poser la question ! Car investir en Bourse n’a rien d’un coup de chance. Alors, qu’en est-il pour Strava ? Le réseau social des sportifs prépare son entrée sur les marchés financiers. Bien que Strava n’ait pas encore donné plus de détails, des signes laissent penser que l’IPO pourrait être imminente.

Rappelons qui est Strava

Avant tout, rappelons qui est Strava pour ceux qui ne connaissent pas encore. C’est en effet une application mobile qui permet aux sportifs de suivre, analyser et partager leurs activités physiques.

Fondée en 2009 par Michael Horvath et Mark Gainey, Strava a rapidement gagné en popularité grâce à son suivi précis et son réseau social intégré. L’application est surtout prisée par les coureurs et les cyclistes. Mais elle s’adresse aussi aux randonneurs, nageurs et skieurs passionnés. Bref, c’est le réseau social pour partager ses exploits et suivre ses amis.

Aujourd’hui, Strava compte plus de 150 millions d’utilisateurs dans 185 pays. Déjà valorisée à 2,2 milliards de dollars, elle vise maintenant un cap plus élevé. La prochaine étape de Strava est une entrée en Bourse (IPO) dès début 2026, selon des sources.

Alors, Strava en bourse : oui ou non ?

Pour le moment, on n’a pas encore beaucoup d’infos sur Strava et son entrée en Bourse. Parce que l’entreprise n’a pas précisé ni le montant qu’elle veut lever ni la valorisation visée pour son IPO.

BREAKING: Strava, the fitness tracking app with 150M users, is preparing for a U.S. IPO.



The company is in talks with Goldman Sachs, JPMorgan and Morgan Stanley. Current valuation is about $2.2B with an IPO possible in early 2026. pic.twitter.com/koligv0nkR — Short Squeez (@shortsqueeznews) September 17, 2025

Mais ce que l’on sait déjà, c’est qu’elle s’entoure de poids lourds. Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley ont été mandatés pour accompagner cette opération. Une valeur sûre.

Bien sûr, rien n’est gravé dans le marbre. Tout dépendra des conditions de marché. Si la conjoncture est favorable, l’IPO pourrait se faire rapidement. Sinon, il faudra patienter encore un peu avant de voir Strava débarquer sur les places financières.

Et ce qui donne un peu d’idée sur l’intérêt autour de Strava, c’est que l’entreprise a déjà convaincu des investisseurs prestigieux. Par exemple, en mai dernier, elle a levé plus de 150 millions de dollars auprès de TCV et Sequoia. Quand des investisseurs misent autant d’argent, c’est qu’ils voient du potentiel.

En plus, le moment lui paraît idéal. Depuis janvier, 144 entreprises ont déjà fait leur entrée en Bourse aux États-Unis, levant chacune plus de 50 millions d’euros. Au total, cela représente 24,1 milliards de dollars, d’après Renaissance Capital.

Et Strava semble prête à relever le défi. La société a renforcé son équipe dirigeante, en recrutant Matt Anderson au poste de directeur financier. Un signal classique qu’une IPO se prépare sérieusement.

Alors, faut-il investir ? La réponse n’est pas encore simple. Mais ce qui est sûr, c’est que Strava se positionne pour courir une nouvelle course, cette fois sur le marché financier.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.