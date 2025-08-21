Nvidia dévisse en bourse : le début de la fin pour l’industrie de l’IA ?

La chute des actions de Nvidia en bourse inquiète les experts. Cette dégringolade pourrait bien signaler que quelque chose ne va pas dans l’industrie de l’IA. Alors, s’agit-il d’une simple correction passagère ou d’un vrai signe d’alerte pour le secteur ?

S’il y a bien une société qui semblait en plein essor ces derniers temps, Nvidia trônait incontestablement en tête de liste. Il n’y a pas si longtemps, la firme faisait même parler d’elle et recevait des louanges de la part de Donald Trump. Mais ces derniers jours, ça se complique pour elle. En effet, cette semaine, Nvidia chute en bourse, et l’action du géant des GPU a perdu plusieurs points. Mais qu’est-il arrivé ?

Nvidia recule de 5% en bourse

Le 20 août, l’action de Nvidia en bourse a démarré la journée avec une chute de plus de 3 %. Ce qui porte sa perte totale à plus de 5 % en une semaine. Une telle dégringolade ne passe jamais inaperçue. Surtout quand on parle du titan qui, en juillet 2025, est devenu la première capitalisation boursière mondiale avec plus de 4 000 milliards de dollars.

Si ce nom ne vous dit rien, sachez que Nvidia est une société qui a bâti sa réputation sur deux piliers. Historiquement, c’est le roi des cartes graphiques pour les jeux vidéo. Aujourd’hui, l’entreprise a pris une dimension bien plus grande. Elle est devenue l’acteur indispensable de la révolution de l’IA.

C’est en effet elle qui vend les puces surpuissantes sans lesquelles les modèles d’IA comme ChatGPT, Midjourney ou Gemini ne pourraient pas fonctionner. Pour le dire simplement, Nvidia est à l’IA ce que les puits de pétrole sont à l’énergie.

Une situation qui inquiète

Voir Nvidia perdre près de 5 % en bourse ne laisse personne indifférent. Certains analystes se demandent même si ce n’est pas le signe d’un possible ralentissement de l’IA. D’autant que Nvidia n’est pas seul à tanguer.

Des poids lourds de la tech comme Google, Meta et Tesla ont également vu leur cours s’éroder. La situation est encore plus critique pour la société de logiciels d’IA Palantir, qui a dégringolé de 9 % en quelques jours.

Mais alors, qu’est-ce qui se cache derrière la chute de Nvidia ? Les experts avancent plusieurs explications. Certains relient cette baisse aux résultats décevants de Coreweave, un acteur clé des centres de données d’IA. Sa chute spectaculaire de 38% de son action aurait refroidi l’enthousiasme des investisseurs pour l’ensemble du secteur de l’IA.

D’autres pointent la révélation de Reuters. Nvidia préparerait une nouvelle puce d’IA spécialement destinée au marché chinois. Potentiellement plus performante que son modèle phare, le H20. Pour les investisseurs, cette annonce a semé le doute et créé de la confusion.

Enfin, un fait qui a fait beaucoup parler. Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a vendu 150 000 actions la semaine dernière. Une opération qui lui a rapporté plusieurs dizaines de millions de dollars.

Certes, il est encore trop tôt pour parler d’un effondrement. Si l’on regarde la situation sur le long terme, Nvidia reste un investissement solide. La société a atteint des niveaux historiques il y a quelques semaines à peine.

La question est de savoir si cette secousse boursière n’est qu’une correction passagère. Ou bien le signe avant-coureur d’une tendance plus durable pour l’ensemble du secteur de l’IA.

