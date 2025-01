Nvidia annonce le « moment ChatGPT » pour les robots humanoïdes : tout savoir

Lors du CES 2025, Nvidia prend le devant de la scène. Cette fois, ce n’est pas pour leur matériel habituel, mais pour leur entrée révolutionnaire dans la robotique humanoïde, désignée comme le « moment ChatGPT ».

Nvidia inaugure une nouvelle ère pour la robotique. En s’inspirant de l’essor de ChatGPT d’OpenAI, la société ambitionne de transformer les robots humanoïdes. Alors, quelles surprises cette révolution technologique nous réserve-t-elle lors du CES 2025 ? Parlons-en ici !

ChatGPT comme source d’inspiration pour Nvidia

À l’heure actuelle, presque tous les internautes connaissent ChatGPT. Eh oui, ce chatbot d’OpenAI qui a captivé le public et les entreprises depuis la fin 2022.

Et vous savez quoi ? Nvidia souhaite recréer cet engouement, mais cette fois, dans le domaine de la robotique. Jensen Huang, PDG de Nvidia, a déclaré : « Le moment ChatGPT pour la robotique générale approche à grands pas. »

Personnellement, je pensais que cette avancée relèverait encore de la science-fiction… Mais visiblement, Nvidia accélère le développement.

Huang a annoncé que les technologies d’IA actuelles permettront des « avancées très rapides, des avancées surprenantes » dans les prochaines années.

Et puis, Huang a détaillé l’importance des robots capables de s’adapter à notre monde. Il a expliqué : « Si nous pouvions construire ces robots étonnants, nous pourrions les déployer exactement dans le monde que nous avons construit pour nous-mêmes ».

Contrairement aux robots traditionnels, ces machines ne nécessiteront pas d’infrastructures spécifiques, ce qui facilitera leur intégration dans divers secteurs.

Pour réaliser cette vision, Nvidia mise sur sa plateforme Isaac Groot, dévoilée lors du CES 2025 à Las Vegas.

"The ChatGPT moment for general robotics is just around the corner," said Nvidia CEO Jensen Huang during his #CES2025 keynote presentation. pic.twitter.com/3gXoIkePvs — TechCrunch (@TechCrunch) January 7, 2025

Et d’après l’information, cette solution propose plusieurs outils avancés. Parmi eux, on trouve des modèles de base, des pipelines de données et des cadres de simulation. Ces technologies permettent de capturer des données humaines et de les transformer en mouvements synthétiques pour former les robots.

Huang a expliqué : « La capacité critique est de savoir comment former ces robots ». Il a ajouté que, contrairement aux voitures autonomes, qui utilisent des données issues de nos trajets quotidiens, les robots humanoïdes nécessitent des démonstrations humaines spécifiques.

Il a aussi précisé que « L’imitation des informations, la démonstration humaine est plutôt laborieuse à réaliser ».

C’est pourquoi Nvidia utilise Omniverse pour générer des millions de mouvements synthétiques. Ces données permettent aux robots d’apprendre des tâches complexes.

L’IA physique ? La prochaine vague technologique ?

Apparemment, Nvidia voit dans l’IA physique une véritable révolution. Lors du COMPUTEX 2025 à Taïwan, Huang a affirmé : « La prochaine révolution de l’IA sera celle de l’intelligence artificielle physique, une IA qui maîtrise les lois de la physique et qui sera capable de collaborer avec nous. »

C’est sûrement pour cette raison que Nvidia met sur la robotique. À mon avis, la firme veut transformer non seulement les usines, mais aussi des secteurs comme la logistique, la santé et l’agriculture.

D’après Nvidia, plus de cinq millions de robots préprogrammés sont testés à travers le monde, notamment dans des simulations via Omniverse.

Et puis, ces robots ne se contentent pas de suivre des ordres simples. Ils apprennent, s’adaptent et exécutent des tâches complexes.

Et vous, que pensez-vous de ces avancées ?

