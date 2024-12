ChatGPT devait nos changer nos vies : deux ans après, succès ou flop ?

Il y a deux ans, OpenAI lançait ChatGPT, une intelligence artificielle prometteuse. On nous disait qu’elle allait révolutionner notre quotidien. Aujourd’hui, nous nous demandons : a-t-elle vraiment changé nos vies ?

Lancé par OpenAI le 30 novembre 2022, ChatGPT a suscité de grands espoirs. Avec plus de 250 millions d’utilisateurs en seulement deux ans, son influence est indéniable. Cependant, a-t-il vraiment transformé nos vies comme promis ? En dehors de quelques domaines spécifiques, il est difficile de l’affirmer. Pourtant, il est indéniable que ChatGPT a ouvert de nouvelles perspectives. Il offre des possibilités, bonnes ou mauvaises, qui sont désormais visibles.

Lorsque j’ai découvert ChatGPT pour la première fois, j’étais fascinée. Je me rappelle bien : il répondait à tout, quasiment en temps réel. Cette intelligence artificielle développée par OpenAI a trouvé sa place dans divers aspects de notre quotidien.

Elle assiste par exemple dans la programmation, la rédaction ou l’organisation de projets. Elle est également intégrée à Microsoft Copilot, ce qui simplifie le travail en entreprise. C’est donc un outil puissant pour certains métiers, notamment dans la technologie et le service client. En revanche, pour beaucoup, il reste un simple gadget.

En parallèle, l’éducation est devenue un champ de bataille pour ChatGPT. Tandis que certains élèves l’utilisent pour tricher ou simplifier leurs devoirs, les enseignants restent méfiants. Cette méfiance a poussé certaines écoles à en interdire l’utilisation.

Mais hélas, ces interdictions ne règlent pas tous les problèmes. Education Week révèle que peu d’enseignants exploitent activement ces outils en classe. Par ailleurs, des startups EdTech cherchent à exploiter le potentiel de ChatGPT. Malgré cela, leurs résultats continuent de diviser.

