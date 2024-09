Il installe ChatGPT sur une calculatrice : l’outil de triche ultime pour les étudiants ?

La calculatrice est considérée comme un simple outil d’apprentissage, mais imaginez si elle devient en un petit gadget capable d’exécuter ChatGPT. C’est ce qu’a réalisé ce moddeur ! Il a réussi à créer cet appareil de triche ultime. Dans l’univers académique, la tentation d’enfreindre les règles est omniprésente. Un projet qui réjouit les tricheurs en herbe !

Un moddeur a publié une vidéo dans laquelle il montre comment installer ChatGPT sur une calculatrice. Avec des modifications matérielles par-ci et une intégration astucieuse par là, le simple outil scolaire devient « dispositif de triche ultime » pour les étudiants. Dans ce contexte, on se demande alors : cette innovation est-elle une avancée technologique ou une menace pour l’intégrité académique ?

Ce 14 septembre, le YouTubeur ChromaLock a suscité l’enthousiasme et l’inquiétude à la fois avec sa vidéo. Dans celle-ci, il transforme une calculatrice graphique TI-84 de Texas Instruments en un appareil qui peut accéder à ChatGPT. Les modèles concernées sont le TI-84 Plus Silver Edition et TI-84 Plus C Silver Edition. Le mod pour les calculatrices TI-84 est disponible sur GitHub sous le nom de TI-32.

Pour créer ce chef-d’œuvre, ChromaLock a fait quelques modifications matérielles et a intégré une suite de logiciels open source qu’il a lui-même développés. Après, le YouTubeur y a ajouté des fonctionnalités comme le mode test et la compatibilité avec chatbot d’OpenAI, ainsi que la prise en charge d’un appareil photo. Vous pouvez donc questionner ChatGPT et l’IA affiche ensuite les réponses en temps réel sur l’écran de la calculatrice.

ChromaLock wired a tiny wifi-chip inside a TI 84 Plus calculator. Now you can access ChatGPT to ask questions during a test! pic.twitter.com/Meruihxd7v September 15, 2024

Afin d’améliorer encore plus la TI-84, ChromaLock a plutôt opté pour le port de liaison qui connecte des périphériques externes. Ainsi, il a mis un contrôleur assez petit qui se glisse incognito à l’intérieur de la calculatrice. Son apparence ou ses composants d’origine ne sont donc pas compromis.

Par ailleurs, ce minigadget est aussi compatible au Wi-Fi directement dans l’outil scolaire. Le choix s’est porté sur le Seed Studio XIAO-ESP32-C3, qui, associé à un circuit imprimé (PCB) conçu sur mesure et la suite logicielle. C’est ce qui permet à la calculatrice de se connecter à Internet.

Dans sa vidéo, ChromaLock explique aussi la façon dont il a ajusté les tensions et inséré des résistances de 1K entre le microcontrôleur et le port de liaison. Selon-lui, cela assure le « bon fonctionnement de la calculatrice TI-84 ».

ChromaLock rajoute une dose d’innovation

Une modification ingénieuse ! ChromaLock présente fièrement ce qui rend sa TI-84 presque unique et méconnaissable. Parmi ceux-ci, il propose une fonction chat, une visionneuse d’images monochromes et une interface pour interagir avec ChatGPT.

Sur la page GitHub, ChromaLock a même dressé une liste d’améliorations futures. À savoir, la navigation Web, l’envoi de courriels, la lecture de vidéos et l’accès à Discord. Avec ces ajouts, la calculatrice TI-84 modifiée peut se tenir face à des technologies plus puissantes. Même si son efficacité ne puisse jamais égaler celle d’un smartphone ou d’un ordinateur. Mais qui sait ?

Toutefois, pour les curieux et les bricoleurs, ce projet ouvre de nombreuses voies. Cela change la manière dont les étudiants pourraient utiliser leur calculatrice en classe.

Une technologie à double tranchant

ChromaLock affirme aussi que son dispositif peut contourner les mesures anti-triche habituelles mises en place dans les établissements scolaires. Par exemple, le programme de lancement peut être téléchargé à la demande et l’appareil peut sortir du mode test. Ainsi, cela réduit les risques de détection par un prof qui inspecte ou efface la mémoire de la calculatrice avant un examen.

Ce projet offre un aperçu fascinant des possibilités qu’offre la technologie dans le cadre éducatif. L’aspect technique est impressionnant, certes, mais côté éthique, utiliser ChatGPT sur sa calculatrice durant un examen, c’est illégal.

Alors que l’innovation continue de redéfinir nos outils scolaires, les étudiants, les enseignants et les décideurs doivent réfléchir à l’impact de ces avancées sur l’éducation et l’intégrité académique.

Et vous ? Pensez-vous que les outils comme celui-ci sont bénéfiques ou nuisibles ? Êtes-vous pour ou contre l’utilisation de chatGPT en classe ? Partagez votre point de vue en commentaire !

