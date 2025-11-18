Discord, le guide complet : tout savoir sur la messagerie des gamers

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Discord, la messagerie Cloud dédiée aux gamers accidentellement devenue l’un des réseaux sociaux les plus populaires. À travers ce guide ultime, découvrez l’application, son histoire, son fonctionnement ou encore les risques en matière de sécurité et de confidentialité…

Discord est une application gratuite pour mobile et PC. Elle permet de discuter par texte, voix ou vidéo en temps réel. En somme, cette messagerie combine les fonctionnalités d’appels par internet d’outils comme Skype, avec des » planches » de discussion dans le style de Reddit.

À l’origine, Discord fut conçue en 2015 pour permettre aux joueurs de jeux vidéo de communiquer en jouant. Toutefois, en combinant simplicité et fonctionnalité, cette plateforme est devenue populaire auprès du grand public et des communautés de tous horizons.

Son succès fut notamment propulsé par la crise du COVID-19, puisqu’il s’agit de l’application mobile la plus téléchargée pendant le premier confinement. Aujourd’hui, Discord est devenu un réseau social où n’importe qui peut discuter de sujets ou de centres d’intérêt commun. Les influenceurs s’en servent aussi pour se rapprocher de leurs communautés.

En outre, Discord est utilisé par de nombreux groupes d’amis pour discuter en toute simplicité comme sur WhatsApp ou Facebook Messenger. Fin 2020, cette messagerie compte plus de 140 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Tous les utilisateurs de Discord peuvent créer des » Serveurs » sur lesquels les communautés peuvent se réunir. En général, chaque serveur est dédié à un jeu vidéo ou à un sujet spécifique.

On distingue les serveurs privés des serveurs publics. Les serveurs privés requièrent une invitation, tandis que les serveurs publics peuvent être rejoints par n’importe qui. Il est toutefois nécessaire de trouver leur adresse sur le web ou les réseaux sociaux, car il n’y a pas de fonctionnalité de recherche intégrée.

Les serveurs sont décomposés en canaux de texte et en canaux vocaux. Les canaux textuels permettent de discuter par messages écrits, tandis que les canaux vocaux permettent d’utiliser le microphone et les haut-parleurs d’un appareil électronique pour converser oralement.

Les utilisateurs peuvent aussi partager des images, des vidéos ou des GIFs sur les canaux textuels. Une messagerie directe permet aussi le partage de fichiers, la discussion vidéo et le partage d’écran. L’interface est donc très similaire à Slack, aussi bien visuellement qu’en termes de fonctionnement.

Le créateur d’un serveur peut définir la limite de capacité d’un canal. Il peut aussi fixer les règles à respecter, et bloquer l’accès à quiconque les enfreint.

Les serveurs peuvent aussi être personnalisés, et chaque utilisateur peut se voir attribuer un rôle avec des privilèges et des couleurs spécifiques. Des » robots » se chargent aussi de modérer automatiquement ces canaux et d’accueillir les nouveaux venus.

Sur le plan technique, Discord repose sur le Google Cloud. La plateforme utilise aussi Cloudflare pour maximiser ses performances et renforcer sa sécurité, tout en réduisant ses coûts en bande passante et en hardware.

Discord : sécurité et confidentialité, la pomme de la discorde ?

Discord peut être utilisé de façon sécurisée, à condition d’être configuré correctement. Pour éviter les risques, il est préférable de rejoindre uniquement des serveurs privés avec des personnes que vous connaissez déjà.

Sur les serveurs publics, comme sur n’importe quel réseau social, il existe un risque pour les plus jeunes d’être confrontés à des prédateurs. Par ailleurs, cette plateforme est utilisée par des cercles de cybercriminels pour se réunir et fomenter des attaques.

En termes de confidentialité, Discord offre davantage d’intimité que des réseaux plus ouverts tels que Twitter et Facebook. Les paramètres permettent à l’utilisateur de contrôler qui peut lui envoyer des messages ou l’ajouter en ami.

Les messages directs contenant des images explicites peuvent être filtrés automatiquement. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent décider si l’application peut collecter et utiliser leurs données à des fins de personnalisation ou d’analyse.

Le nouvel interface de Discord : une expérience repensée

Discord a dévoilé une mise à jour majeure le 25 mars 2025, avec une refonte complète de son interface de bureau et de son overlay en jeu. Le but est d’offrir aux utilisateurs une expérience plus personnalisable et fonctionnelle, que vous soyez streamer, gamer ou simplement accro aux discussions vocales.

L’overlay en jeu a été entièrement repensé. Les widgets sont désormais indépendants et déplaçables. Ainsi, tous les styles de jeux sont couverts, de la stratégie en temps réel aux FPS, en passant par des jeux plus légers. Vous pouvez suivre un stream.

Il vous est aussi possible de partager vos sessions ou gérer vos emotes et sprays directement depuis l’interface. L’Overlay est également compatible avec un plus grand nombre de jeux, tout en affichant vos notifications Discord en temps réel.

Côté bureau, Discord propose quatre nouveaux thèmes : Clair, Cendre, Sombre, Onyx. L’application offre aussi trois options de densité pour ajuster l’espacement des éléments. La boîte de réception a été déplacée dans la barre de titre.

La liste des chaînes est maintenant redimensionnable, idéale pour les noms de chaînes interminables. Les appels vocaux et vidéo sont plus accessibles grâce à une barre regroupant tous les boutons essentiels. Cela avec un indicateur de caméra toujours visible.La mise à jour apporte aussi des fonctions pratiques. En effet, le nouveau bouton « Ignorer » masque les messages indésirables.

En plus, certains jeux permettent désormais d’intégrer un chat Discord directement. Enfin, la plateforme a renforcé la fiabilité de son API pour limiter les pannes et incidents. Certes, avec cette mise à jour, Discord devient plus flexible et agréable à utiliser.

Avant de commencer un appel vidéo sur Discord, il convient de vérifier les paramètres afin de s’assurer que l’expérience est optimale. Cela inclut la vérification des paramètres de microphone et de volume, ainsi que le choix de la caméra. Ceux qui utilisent une caméra externe au lieu de l’option intégrée doivent veiller à ce que la bonne caméra soit sélectionnée dans la liste déroulante.

Une fois que les paramètres ont été préparés, l’appel vidéo sur Discord peut commencer. Dans le cas où la conversation se déroule sur le navigateur Web ou l’application de bureau, il faut d’abord accéder à la boîte de réception partagée avec le correspondant. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton Accueil dans le coin supérieur gauche, ce qui permet d’afficher la liste de tous les contacts.

Pour appeler une seule personne, il suffit de cliquer sur son nom.

Pour joindre un groupe privé, il faut appuyer sur le bouton +, puis créer un groupe DM. Par la suite, il faut ajouter les noms des utilisateurs à appeler. Une fois dans la fenêtre de message direct du ou des correspondants, il suffit sélectionner l’icône qui se trouve toujours en haut à droite de l’écran.

À ce moment, l’utilisateur se voit à l’écran, mais il doit attendre que les autres participants se joignent à l’appel pour que la conversation commence correctement. Le processus d’appel vidéo sur Discord mobile est similaire.

Une troisième version d’AnarchyGrabber vient de faire son apparition

Victime de son succès, Discord s’attire de plus en plus les foudres des cybercriminels. Outre le malware SpideyBot, une nouvelle variante du malware AnarchyGrabber s’avère redoutable pour voler les mots de passe en clair.

Ce malware se répand sur les forums de hackers du Dark Web, ou encore via des vidéos YouTube. Présenté comme un outil de triche dans les jeux vidéo, il va en fait modifier les fichiers clients JavaScript de Discord. Il vole ensuite le jeton de l’utilisateur et permet au criminel de se connecter à la place de la victime.

En avril 2020, ce cheval de Troie malveillant avait déjà été mis à jour par les hackers. Il modifie les fichiers clients de Discord pour échapper à la détection des antivirus et voler les comptes des utilisateurs dès qu’ils se connectent.

Le malware AnarchyGrabber3 peut voler votre mot de passe

Cette nouvelle variante peut désactiver l’authentification à deux facteurs, voler le mot de passe en clair et diffuser le malware aux amis de la victime.

Dès son installation, AnarchyGrabber3 modifie le fichier index.js du client Discord. Il charge ensuite d’autres fichiers JavaScript. Notamment un fichier inject.js provenant d’un dossier 4n4archy et un fichier malveillant appelé discordmod.js.

L’utilisateur sera déconnecté par le script malveillant, et il lui sera proposé de se reconnecter. À ce stade, l’authentification à deux facteurs sera désactivée.

L’adresse e-mail, le nom d’utilisateur, le jeton, le mot de passe en clair et l’adresse IP sont ensuite transférés vers un canal Discord contrôlé par le pirate. Les commandes envoyées par l’attaquant seront également prises en compte par le client altéré, et un message contenant le malware pourra être envoyé aux amis de la proie.

Ce malware se montre particulièrement dangereux, car la plupart des utilisateurs ne se rendront même pas compte qu’ils sont infectés. En effet, le fichier exécutable ne reste pas sur le système de l’utilisateur et ne s’exécute pas après la modification du fichier client.

Une fois le mot de passe en clair fourni, les pirates peuvent également l’utiliser pour accéder aux comptes de la victime sur d’autres sites Web et services en ligne.

Pour vérifier si votre système est infecté par AnarchyGrabber3, accédez au fichier index.js dans %AppData%Discord[version]modulesdiscord_desktop_core avec le Bloc-notes. Ensuite, recherchez une ligne de code « module.exports = require(‘./core.asar’) ». Si le client ne contient pas d’autre code, vous n’êtes pas infecté.

Qu’est-ce que Discord Nitro ?

Il est possible d’utiliser Discord gratuitement. Toutefois, si vous souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités, vous pouvez opter pour » Discord Nitro « .

Il s’agit d’une formule payante, tarifée à 9,99€ par mois ou 99,99€ par an. Pour ce prix, vous bénéficierez par exemple d’une limite de volume de téléchargement étendue, de la haute définition pour le streaming vidéo et le partage d’écran, d’avatars animés et d’émoticônes personnalisés.

Les utilisateurs de la version Nitro profitent aussi de deux » Server Boosts « , à savoir des tokens (jetons) pouvant être utilisés pour améliorer un serveur. Lorsqu’un serveur est » boosté « , il dispose d’emplacements d’émoticônes additionnels, d’une meilleure qualité audio et vidéo et d’icônes de serveur animées. Notons que les Server Boosts peuvent être achetés séparément pour 4,99€ par mois.

Les meilleures astuces Discord à connaître par tous les utilisateurs

L’utilisation de Discord se révèle simple, mais pour ceux qui savent comment s’y prendre, Discord offre bien plus qu’il y paraisse. Dans cette optique, voici quelques conseils et astuces pour Discord que tous les utilisateurs devraient connaître.

Intégrations spéciales de Discord

Discord offre la possibilité d’intégrer d’autres applications courantes. Il suffit d’activer les connexions pour en tirer profit.

En tout, la plateforme prend en charge 9 applications différentes. Parmi elles, Twitch, YouTube, Blizzard Entertainment, Steam, Reddit, Facebook, Twitter, Spotify et Xbox Live. Chaque intégration présente des caractéristiques différentes d’une application à l’autre. Cependant, elles offrent toutes un moyen de synchroniser les données de l’application liée directement dans votre serveur Discord.

Pour configurer les intégrations Discord à partir de l’application de bureau, il faut aller dans Paramètres utilisateurs. Ensuite, sélectionner Connexions et cliquer sur les icônes des applications.

Contrôle des notifications Discord

Les membres appartenant à plusieurs serveurs Discord peuvent perdre le contrôle de leurs notifications. Le fait d’ouvrir l’application pour trouver des milliers de messages non lus ne sert à rien. En effet, il est impossible d’analyser une telle quantité d’informations.

Mais Discord permet d’exercer un contrôle granulaire sur les notifications. Pour cela il faut modifier les préférences au niveau du serveur, du canal et de l’utilisateur.

À cet effet, il suffit d’accéder à Paramètres utilisateur ensuite Notifications. Afin de désactiver les notifications pour un serveur entier, il faut faire un clic droit sur l’icône du serveur et sélectionner Server Mute. Enfin, pour désactiver les alertes d’un canal particulier, il suffit d’appuyer avec le bouton droit de la souris sur le nom du canal et de choisir Mute.

Utiliser les dossiers de serveur dans Discord

Discord a ajouté la prise en charge des dossiers de serveurs depuis juillet 2019. Il s’agissait d’une fonctionnalité que les utilisateurs demandaient depuis des années. En utilisant les dossiers de serveurs, il est possible d’organiser la liste des serveurs sur le côté gauche de l’écran en groupes plus faciles à gérer. Pour ceux qui sont membres de dizaines de groupes différents, les dossiers rendent l’application beaucoup plus facile à utiliser.

Pour créer un nouveau dossier de serveur, il suffit de faire glisser l’icône d’un serveur par-dessus celle d’un autre. En faisant un clic droit sur le dossier nouvellement créé, il est possible de le renommer, de modifier sa couleur et d’ajuster d’autres paramètres.

Configuration des bots Discord

Les bots jouent un rôle de plus en plus important dans de nombreuses applications de communication. Il existe des centaines de bots Discord développées par la communauté, chacun étant conçu pour remplir un rôle spécifique sur le serveur. Par exemple, GAwesome Bot peut être utilisé pour organiser des sondages et des concours. Quant à GameStats, il permet de comparer les statistiques et les profils de jeu avec vos amis, et il existe même un bot sur le thème du quiz appelé TriviaBot.

L’installation et l’utilisation de ces bots sont presque toutes gratuites. Pour ajouter de nouveaux bots à un serveur, il faut être administrateur, mais vous pouvez en ajouter autant que vous voulez dans vos espaces personnels.

Modifier les paramètres de traitement de la voix

L’une des astuces Discord les plus sous-utilisées consiste à améliorer la sortie audio du propre microphone. À cet effet, il faut utiliser les puissantes fonctions de traitement de la voix de l’application. Les paramètres à activer ou à désactiver comprennent l’annulation de l’écho, la réduction du bruit et le contrôle automatique du gain. Par ailleurs, il est possible d’utiliser un outil d’annulation du bruit bêta pour votre microphone.

Profiter des raccourcis clavier de Discord

Discord propose de nombreux raccourcis clavier. Les utilisateurs experts s’en servent beaucoup pour naviguer rapidement entre les différents chats simultanés.

Voici quelques raccourcis de Discord qui méritent d’être connus :

Changer de serveur : Ctrl + Alt + Haut/Bas

Changer de canal : Alt + Haut/Bas

Parcourir les messages non lus : Alt + Shift + Haut/Bas

Marquer le canal comme lu : Échapper à Marquer le serveur comme lu : Shift + Echap

Sauter au message non lu le plus ancien : Shift + Page précédente

Basculer la fenêtre emoji : Ctrl + E

Basculer la sourdine : Ctrl + Shift + D

Répondre à un appel : Ctrl + Enter

Modifier votre dernier message : Haut

Il est fort probable que les utilisateurs de Discord aient déjà eu recours à un bot. Ceux qui souhaitent créer leur propre robot sont invités à poursuivre leur lecture.

Les prérequis pour la création d’un bot Discord

En fait, cette tâche se révèle relativement simple. Toutefois, il faut avoir une connaissance de base en matière de programmation pour mettre en place le système. Tout d’abord, il faut disposer d’un compte ou en créer sur Discord dans le cas contraire. Par ailleurs, le Client Discord doit être téléchargé pour être utilisé sur une plateforme mobile

Par la suite, l’utilisateur doit configurer son serveur et inviter le bot. À cet effet, il doit suivre des étapes faciles. Lorsque le bot intègre le serveur, il suffit de lui attribuer un rôle. Pour ce faire, il est conseillé de passer par Node.js.

En outre, il faut utiliser un logiciel de codage pour élaborer et améliorer les caractéristiques du robot. Ce tutoriel utilise Visual Studio Code, mais les opérations à suivre restent les mêmes avec d’autres éditeurs.

Étapes à suivre pour créer un robot Discord

La création d’une application Discord constitue un élément essentiel pour le fonctionnement du bot. En fait, cette idée consiste à produire un jeton permettant à Discord de reconnaître le code du bot. Pour ce faire, il faut accéder à la section consacrée aux applications. Une fois connecté, l’utilisateur est redirigé vers cette page avec son compte où s’affiche la liste de ses applications.

Pour commencer, il faut cliquer sur le bouton Nouvelle application et lui donner un nom avant d’appuyer sur sur Créer. Cette action mène à une autre page où il faut entrer certains détails sur l’application. En particulier, des descriptions, une application ou des balises. Une fois cette opération terminée, il faut ensuite cliquer sur le bouton Enregistrer les modifications pour continuer.

À présent, l’utilisateur doit rechercher la section Bot dans le catalogue des rubriques disponibles dans le menu principal. En pointant dessus, section Bots s’ouvre lui permettant de valider la création en appuyant sur Ajouter un Bot. Autorisez la création du robot dès que le système le demande.

La page qui suit présente un jeton permettant de sécuriser le robot. Dans le cas où le token en question n’a pas été produit, il faut appuyer sur Réinitialiser pour en générer un nouveau. Veuillez copier l’ID de ce jeton, car il sera nécessaire dans les étapes suivantes.

Recherchez maintenant l’élément OAuth2 dans la barre de menu latérale et faites un clic dessus pour obtenir l’ID CLIENT. Cette dernière se présente sous la forme d’une suite de chiffres à copier et à coller dans l’URL ci-dessous :

https://discordapp.com/oauth2/authorize?&client_id=CLIENTID&scope=bot&permissions=8

Dans cette chaîne, il faut remplacer CLIENTID par le mot l’ID CLIENT qui a été copié.

Une fois l’URL insérée dans le navigateur, il faut valider l’entrée. Cette action va permettre d’ouvrir une page pour indiquer l’endroit où Discord doit envoyer le bot. Par la suite, choisissez le serveur vers lequel le robot doit être ajouté avant de « Continuer ». Sans compter que le système demande une confirmation si les droits d’administration de ce serveur doivent être accordés au bot ou non. À noter que ces droits peuvent être révoqués plus tard.

Après l’ajout du bot sur le serveur, l’utilisateur reçoit une confirmation de son arrivée. En outre, le bot apparaît dans la rubrique réservée aux membres, à droite. En suivant toutes ces étapes, désormais vous serez en mesure d’ajouter un bot sur un serveur.

Lorsqu’un utilisateur crée un nouveau serveur Discord, il a la possibilité de télécharger une icône de serveur au cours du processus de création. Cette icône ressemble à une photo de profil. Cependant, cette opération n’est pas obligatoire lors du processus de création du serveur et les utilisateurs peuvent télécharger l’icône de leur choix après la création de leur serveur.

Dans cette section, vous découvrirez comment ajouter une icône de serveur à votre serveur à partir de l’application mobile Discord. Alors, il faut appuyer sur le nom du serveur en haut de l’écran lorsque vous affichez la liste des canaux de votre serveur. Ensuite, il faut cliquer sur Paramètres qui se trouve sur le côté droit de l’écran. Par la suite, il faut ouvrir la photothèque de votre appareil en appuyant sur l’espace de l’icône du serveur situé en haut de l’écran.

Vous pouvez utiliser les outils de retouche photo de Discord pour recadrer ou faire pivoter l’image, si vous le souhaitez. Une fois que vous avez fini de personnaliser votre icône de serveur, appuyez sur « Choisir » dans le coin inférieur droit de l’écran.

À noter qu’une fois que cette icône a été ajoutée au serveur Discord, les étapes suivantes peuvent être répétées à l’avenir si vous souhaitez la modifier.

Les meilleurs serveurs Discord sur l’IA

Tensorflow

Le serveur Discord Tensorflow compte de nombreux membres. Il dispose de canaux de discussion spécifiques liés à Tensorflow, aux algorithmes génétiques, aux GAN, aux ML et aux réseaux neuronaux. De fait, il s’agit de l’un des rares serveurs à proposer une piste sur l’éthique de l’IA. Ce dernier offre un environnement sain et confortable aux utilisateurs de Tensorflow.

/r/LearnMachineLearning

/r/LearnMachineLearning compte parmi les plus grandes communautés de science des données sur Discord. Elle compte environ 6 000 membres. Ce nombre impressionnant garantit les réponses les plus rapides aux questions sur le ML. Par ailleurs, ce serveur comprend des salles d’étude et des canaux liés à des cours de science des données. En fait, ce dernier peut être particulièrement utile pour les débutants.

Data Share Discord

Le serveur Data Share Discord fait partie des projets de la communauté Towards Data Science. Il constitue en outre un espace ouvert permettant à tous les passionnés de science des données de discuter de leurs projets et de leurs problèmes. Le serveur représente une ressource précieuse pour poser des questions sur la science des données, obtenir des ressources, recevoir des commentaires et converser avec une communauté partageant les mêmes intérêts.

Learn AI Together

Learn AI Together rassemble plus de 4 000 membres et se veut un serveur dynamique pour les passionnés d’IA. Il facilite le partage de projets, d’articles et de divers cours. En outre, certains sujets comme les discussions hebdomadaires sur les actualités en IA sont très actifs sur ce serveur. Learn AI Together constitue une excellente ressource pour les passionnés qui souhaitent apprendre.

Pourquoi Discord est-il devenu si populaire ?

Durant la crise sanitaire du COVID-19, les réseaux sociaux et les applications de chat ont connu une croissance exponentielle. En effet, les internautes ont cherché à se connecter en ligne. À cette fin, Discord compte plus de 140 millions d’utilisateurs actifs mensuels selon l’entreprise.

La plateforme est devenue un outil très prisé des YouTubers, podcasters, livestreamers et autres influenceurs en ligne. Ils l’utilisent pour créer leurs communautés Internet. En effet, Discord leur permet de prendre facilement des appels audio et vidéo d’invités ou d’autres téléspectateurs. Sa fonction de partage d’écran permet de participer à des jeux multijoueurs.

Les intégrations avec d’autres services offrent la possibilité d’écouter Spotify avec des amis en temps réel. Des robots peuvent être configurés pour automatiser diverses tâches ou fournir des fonctionnalités supplémentaires telles que des sondages ou des alertes d’actualité.

D’un autre côté, Discord se distingue probablement par sa capacité à gérer plusieurs groupes d’utilisateurs. En effet, ceux-ci peuvent créer des canaux de discussion distincts avec des droits d’accès différents pour les différents utilisateurs. Cela permet d’éviter que ces groupes d’utilisateurs ne se retrouvent dans un seul fil de discussion ou canal de chat vocal.

Plusieurs outils de modération et d’administration automatisés préviennent les dérapages, même si aucun modérateur humain ne gère le serveur. Plus de 100 000 utilisateurs peuvent rejoindre un très grand serveur.

Discord lève 100 millions $ et atteint 7 milliards $ de capitalisation

À l’heure du confinement et de la distanciation sociale, les entreprises de la communication virtuelle profitent de la situation. Fin décembre 2020, la plateforme compte désormais 140 millions d’utilisateurs actifs mensuels soit deux fois plus qu’à la fin 2019.

Dans ce contexte clément, Discord annonce une levée de fonds de série H à hauteur de 100 millions de dollars. Le principal investisseur est Greenoaks Capital, épaulé entre autres par Index Ventures. Sa capitalisation s’élève désormais à 7 milliards de dollars, soit le double d’il y a 6 mois.

Le CEO et co-fondateur de l’entreprise, Jason Citron, promet d’utiliser ces fonds pour continuer à améliorer Discord. Cette levée de fonds pourrait être la dernière de la startup avant son entrée en bourse qui s’annonce fracassante…

Discord recrute les équipes de deux startups pour se diversifier au-delà du gaming

Suite à son succès fulgurant auprès des gamers, Discord cherche à poursuivre sa croissance en diversifiant son audience. Pour y parvenir, elle vient de faire appel à deux startups.

L’objectif ? Rendre la plateforme encore plus engageante pour les utilisateurs déjà existants, mais aussi attirer de nouvelles catégories d’usagers.

Tout d’abord, Discord a recruté les neufs personnes à l’origine de la plateforme Byte qui propose de développer des communautés autour de vidéos. Le but affiché est d’attirer les créateurs de contenu.

En outre, les six créateurs du service Zyper ont été embauchés. Cette plateforme avait pour but de réunir des personnes autour des marques qu’elles affectionnent et de leurs centres d’intérêt en commun. Pour Discord, l’enjeu est d’attirer l’attention des marques vers sa messagerie.

Il ne s’agit pas d’acquisitions à proprement parler, puisque Discord n’a pas acheté les services et applications de ces deux startups. A l’inverse, la firme prévoit d’exploiter le talent et le savoir-faire de ces deux équipes pour améliorer et étendre sa propre plateforme.

Pour rappel, Discord a promis de ne pas monétiser son service via la publicité ou la collecte de données personnelles des utilisateurs. Elle doit donc trouver des alternatives pour tirer profit de son succès, et l’une des solutions pourrait être de se tourner vers vers les marques et les créateurs de contenu.

Discord Premium : ce qu’il faut savoir sur cet abonnement

Discord a mis en place une formule Premium. Cette option offre aux créateurs la possibilité de rentabiliser leurs serveurs. Le 7 décembre 2021, un premier essai a été lancé auprès de quelques créateurs. Cela va permettre à 150 millions de membres de Discord de payer leur abonnement pour avoir accès à une série de serveurs ou de chaînes.

Les souscriptions premium constituent un moyen de mettre à la disposition des communautés un plus grand nombre de contenus ou d’accès. Par exemple, les membres premium pourront créer un ensemble de bonus, consulter des statistiques sur l’engagement des membres. En outre, ils vont avoir la possibilité de réserver des canaux, voire la totalité des serveurs.

Grâce à l’adhésion Premium, Discord va devenir un lieu privilégié pour sa communauté et de nombreux créateurs. Ce produit forme un moyen permettant de gagner plus d’argent. Discord fixe les modalités de paiement et propose un ratio de 90/10 à ses créateurs. Les communautés Discord conservent ainsi 90 % de leurs revenus.

Discord fait appel à ses membres pour contribuer à l’élaboration de ses abonnements durant cette période d’essai. Ainsi, les journalistes et les cartographes professionnels peuvent déjà utiliser leurs propres serveurs sur Discord.

L’arnaque crypto sur Discord semble être la plus célèbre des escroqueries dans le monde numérique actuel. Étant donné que Discord compte plus de 150 millions d’utilisateurs mensuels, la plateforme constitue également l’un des endroits préférés des cybercriminels pour trouver leurs victimes. Découvrez les types d’escroqueries en cryptomonnaies utilisant la marque Discord.

Bot malveillant avec des offres de crypto Discord

Selon Stefan Ateljevic, fondateur de CryptoBlokes, l’une des arnaques les plus notoires sur Discord ces jours-ci concerne les bots faisant la promotion de cryptomonnaies. En général, les attaques ont lieu au moment de la sortie d’un jeton de cryptomonnaie ou d’un jeu blockchain qui fait l’objet d’un grand battage publicitaire. En fait, durant cette période les utilisateurs de Discord espèrent attraper la nouvelle avant tout le monde et faire un profit énorme.

Les arnaques ciblent les membres en créant des liens qui pointent vers un site non officiel qui semble légitime. Cependant, ils incluent un moyen de connecter le portefeuille de cryptomonnaies. Ainsi, ceux qui espèrent acheter un NFT à la seconde où il a été annoncé finissent par déposer leur crypto dans un portefeuille frauduleux. Cela peut entraîner la perte de beaucoup d’argent.

Le moyen d’éviter les arnaques sur Discord est simplement de ne jamais ouvrir directement les liens. Il faut toujours les analyser avec un antivirus ou les ouvrir en utilisant une fenêtre anonyme.

Pièces de cryptomonnaie gratuites sur Discord

Une autre arnaque sur Discord consiste à promettre des crypto gratuites. Les Cybercriminels envoient des messages aux utilisateurs ciblés décrivant des opportunités attrayantes d’échanger des cryptomonnaies gratuites.

Cependant, lorsque ces derniers cliquent sur les liens proposés dans ces messages, ils se voient demander de fournir des informations personnelles. Cela inclut des images de pièces d’identité avec photo et/ou des dépôts de cryptomonnaies afin d’accéder aux pièces.

Par la suite, les attaquants reçoivent les cryptomonnaies et utilisent les documents personnels à des fins d’usurpation d’identité et à d’autres fins malveillantes.

Il existe de nombreuses mesures à adopter pour éviter d’être la cible de ces escroqueries. En particulier, il faut éviter de cliquer sur les liens reçus sur Discord. Il est également conseillé d’activer l’authentification multifactorielle pour le compte. D’ailleurs, cela ajoute une étape supplémentaire au processus de connexion. Ainsi, il devient possible de vérifier la légitimité du propriétaire. Les attaquants auront beaucoup plus de mal à se connecter au compte cible.

Serveurs Discord Crypto

Le créneau des cryptomonnaies est une telle nouveauté que tout le monde veut désormais gagner de l’argent avec Bitcoin, Ethereum, Cardano, Shiba ou toute autre pièce. Les réussites des investisseurs ont incité ceux qui ont un peu de retard sur la technologie à en apprendre davantage. C’est là qu’interviennent les faux serveurs Discord crypto ‘éducatifs’.

Les auteurs de cette arnaque encouragent les internautes à apprendre comment devenir un gourou dans ce secteur. Les internautes pleins d’espoir se laissent tenter par les faux clips promotionnels d’investisseurs prospères montrant leurs voitures ou leurs avions privés. Toutefois, beaucoup d’entre eux deviennent des victimes sans se rendre compte du danger qu’ils courent.

Les Stage Channels : la nouvelle fonctionnalité de Discord

Une autre application vient s’ajouter aux espaces audio et au direct de Discord. Semblable à celle de Clubhouse, elle permet de diffuser des conversations audio en direct, devant une salle d’auditeurs virtuels. La Stage Channel est disponible sur toutes les plateformes de l’application, dont Windows, macOS, Linux, iOS et Android.

Bien que Discord possède déjà plusieurs canaux vocaux par lesquels communiquer librement, la Stage Channel fonctionne un peu différemment. Ce canal de scène est conçu de manière à structurer les discussions. En autre, il permet de choisir certaines personnes en particulier pour parler en même temps, tandis que d’autres écoutent. Utile pour les événements organisés et encadrés tels que les mairies communautaires ou les AMA. Toutefois, cet outil est réservé aux serveurs communautaires disposant d’outils de gestion.

Son fonctionnement est assez simple. Lorsque vous rejoignez le canal de scène, vous êtes immédiatement mis en sourdine. Un modérateur s’occupe de vous donner la parole lorsque vous le demandez, en appuyant sur un bouton.

Par ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité fait de Discord la première application pour supporter des plateformes de salles d’audio. Clubhouse n’étant disponible que sur iOS, Twitter fonctionne aussi uniquement sur iOS et Android, ou encore LinkedIn sont en cours de travail.

Stage Discovery : pour une sortie audio en live sur Discord

Discord étend son service de communication audio aux joueurs et autres communautés. La société vient de lancer Stage Discovery, une nouvelle fonctionnalité qui permet à ses utilisateurs de produire et de profiter d’événements audio en live. Une nouvelle fonctionnalité qui s’ajoute donc à Stage Channels qui permet de faciliter davantage les recherches de salles audio sociales.

Il s’agit pour l’entreprise américaine d’un moyen de repousser ses rivaux Clubhouse et Twitter. Avec Stage Discovery, les utilisateurs peuvent accéder au canal via l’icône du nouveau Stage Channels dans la barre d’outils principale de l’appareil mobile et le menu de démarrage sur le bureau.

Selon la société californienne, avec ses 6 années d’existence, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser un langage grossier dans le titre ou la description. Le contenu graphique ou à caractère pornographique ou encore explicite sera également interdit. Des tests sur les moyens d’organiser des événements payants pour les utilisateurs sont aussi en cours chez Discord.

La fonctionnalité n’est encore que dans sa version bêta privée, mais la société américaine est aujourd’hui en train d’apprendre comment la rendre utilisable pour tout public.

La société a également annoncé le lancement de Threads cet été pour rendre le chat textuel plus facile et plus pratique, « afin que vous puissiez corriger ces vulnérabilités à tout moment.

Discord permet maintenant d’ajouter des infos et une bannière à son profil

Sur la version PC de Discord, il est désormais possible de compléter une rubrique » à propos de moi « . Pour effectuer ce changement sur votre profil, il suffit de vous rendre dans les Paramètres dans la section » Profil d’utilisateur « . Vous pouvez ensuite rédiger la description de votre choix en 190 caractères. Des liens internet peuvent être intégrés.

Les abonnés Nitro peuvent même ajouter une image de bannière au format PNG, JPG ou GIF. Par défaut, l’image de bannière prend la couleur de votre image de profil.

Chaque fois que quelqu’un cliquera sur votre nom dans la liste d’un serveur auquel vous êtes connecté, ils pourront voir la biographie et l’image de bannière que vous avez choisies.

Cette nouveauté a été déployée depuis le 24 juin 2021. Elle est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs de Discord sur Mac et PC. En ce qui concerne la version mobile, il est possible de visualiser les profils personnalisés, mais pas encore de modifier le sien. Cette fonctionnalité sera toutefois ajoutée très prochainement selon Discord.

Une autre nouveauté est en cours de déploiement. Il s’agit des stickers et des emojis animés. Il est possible d’ajouter des packs de stickers aux serveurs » boostés » par des paiements mensuels ou via un abonnement Nitro. Les abonnés auront d’ailleurs accès à 300 stickers créés par Discord et utilisables sur l’ensemble de la plateforme.

Discord dispose désormais la fonctionnalité Threads

Discord a décidé de lancer une nouvelle fonctionnalité appelée Threads. Ce dernier permet aux utilisateurs de mieux répondre aux échanges de conversations sur Discord. Threads se démarque nettement du système de réponses introduit depuis 2020. Ainsi, les utilisateurs vont pouvoir lancer de nouvelles conversations grâce à la fonction « # » disponible sur macOS, Windows, Linux, Android et iOS.

Cette caractéristique ressemble beaucoup à celle des autres logiciels de chat. Grâce à cette option, les usagers de Discord parviennent à dériver une conversation à partir du flux de la chaîne principale.

Discord a également introduit des thèmes de discussion privés et publics. Les fils publics autoriseront les autres membres ayant le droit de publier des messages à lancer des discussions et à y répondre. Les threads privés vont permettre à plusieurs utilisateurs de participer à des discussions en privé.

Discord les archivera dans un délai maximum de 24 heures afin de réduire la charge des canaux. Il sera toujours possible de lire ces fils de discussion dans les archives. Cependant, il ne sera plus possible d’y répondre après leur archivage.

Les conversations s’ouvriront dans une fenêtre en deux volets sur Discord, avec la possibilité d’afficher un fil de discussion dans son intégralité en passant par la liste des canaux. Autrement dit, il se peut que la liste des chaînes se remplisse lorsque les internautes créent de multiples fils de discussion.

YouTube se débarrasse des robots Discord

L’un des points forts de Discord est de permettre de personnaliser les serveurs avec de nombreuses options et fonctionnalités. Les robots » Groovy » et » Rythm « , dédiés au partage de musique, en sont un parfait exemple.

Une fois déployés sur un serveur Discord, les utilisateurs pouvaient leur envoyer des playlists complètes en provenance de Spotify. Les deux robots se chargeaient alors de chercher une version similaire sur YouTube, afin de diffuser la musique.

Malheureusement, ces » bots » prélevaient le contenu de YouTube sans autorisation explicite. Ils ont donc reçu un avertissement, et leurs créateurs ont décidé de les supprimer.

La décision de YouTube et logique et compréhensible. Groovy et Rythm sont accusés de » violer les conditions d’utilisation en modifiant le service et en l’utilisant à des fins commerciales « . Toutefois, ce changement est regrettable pour les utilisateurs de Discord qui devront se passer de cette fonctionnalité appréciable.

Des jeux de société avaient même été créés en se basant sur ces » music bots « . Par exemple, le jeu Ribbon Drive proposait d’assembler des mixtapes influençant les personnages, l’histoire et le déroulement de l’histoire.

De même, les utilisateurs de Discord pouvaient se réunir pour écouter des albums ou créer des canaux dédiés à un style de musique. Les robots musicaux faisaient partie intégrante de la plateforme jusqu’à présent.

Fort heureusement, un partenariat avec YouTube est en cours pour permettre une intégration officielle. Cette intégration est déjà en version beta sur certains serveurs.

Discord teste l’intégration officielle de YouTube

Selon The Verge, une nouvelle fonctionnalité, appelée Watch Together, est désormais disponible sur Discord. Cette dernière permet aux utilisateurs de regarder ensemble des vidéos YouTube.

En fait, cette fonctionnalité a été testée il y a près d’un an, mais Discord a décidé de la relancer et de lui donner une nouvelle priorité. Elle est conçue spécifiquement pour YouTube afin de permettre aux utilisateurs de Discord de créer des listes de lecture en recherchant ou en collant des liens. En outre, il existe une option autorisant les autres membres à contrôler la lecture des vidéos.

Comme YouTube regorge énormément de contenus musicaux, il peut être utilisé de la même manière que les bots Groovy et Rhythm. Cependant, l’utilisateur peut être confronté à des publicités qui sont diffusées de temps en temps.

Il convient de noter que l’intégration de YouTube dans Discord n’est disponible que sur un nombre très limité de serveurs. Cependant, le rapport de The Verge indique que la phase de test devrait s’étendre dans les prochaines semaines et que Discord espère l’ouvrir à tous d’ici la fin du mois d’octobre. Pour le moment, Discord ne donne aucune information officielle à ce sujet. Dans un e-mail adressé à PC Gamer, un porte-parole a déclaré que « en tant que société fondée sur l’innovation, Discord expérimente des fonctionnalités qui satisferont les utilisateurs ».

Les membres Discord : une excellente approche pour augmenter la visibilité du serveur

Les membres Discord sont des internautes qui ont rejoint un serveur pour contribuer au développement de la communauté. Ils se connectent généralement via un lien d’invitation Discord. Ce dernier peut être fourni par un autre membre de la communauté, un annuaire en ligne ou un site de médias sociaux.

Plus de membres signifient plus de conversations à avoir. Un plus grand nombre de participants permet également au serveur d’être mieux classé dans les résultats de recherche de l’annuaire Discord. Il est ainsi plus facile pour les nouveaux utilisateurs potentiels de trouver des serveurs comparables à ceux qu’ils utilisent.

En outre, le fait d’avoir plus de membres sur Discord renforcera également la réputation sociale du serveur. Une augmentation de cette preuve sociale se traduira par une augmentation des membres organiques.

Pour obtenir des membres Discord, il suffit de se rendre chez un fournisseur de services Internet Discord et de les acheter. Ces sites ajouteront immédiatement des participants aux serveurs Discord en leur fournissant un lien une fois le paiement effectué. Les fournisseurs peuvent prendre jusqu’à 48 heures pour ajouter des utilisateurs à un serveur. Le délai varie d’un fournisseur à l’autre, mais un délai de 24 à 48 heures est considéré comme normal.

Revolt : une alternative open source à Discord

En guise d’alternative à Discord, les amateurs de logiciels open source peuvent se tourner vers Revolt. Actuellement en beta publique, cette plateforme n’est pas encore disponible sur mobile. Elle est uniquement accessible sur PC (Windows ou Linux).

Pour l’heure, il manque de nombreuses fonctionnalités proposées sur Discord. Toutefois, la possibilité de » self-host » un serveur à l’aide de Docker est un réel avantage.

L’utilisateur peut créer son propre serveur, créer des canaux, assigner des rôles d’utilisateur. Il est aussi possible de modifier le thème, la couleur des accents, de changer la police et les packs d’emojis. Le CSS est pris en charge, au même titre que l’accélération hardware. Comme sur Discord, des robots peuvent être intégrés aux serveurs. Des demandes d’ami peuvent être envoyées aux autres utilisateurs.

De manière générale, l’expérience utilisateur est très similaire à celle de Discord. Les performances sont très correctes, malgré une certaine lenteur au premier chargement d’un canal texte. La fonctionnalité d’authentification à deux facteurs n’est pas encore disponible à l’heure actuelle.

Par ailleurs, les canaux vocaux ne fonctionnent pas comme ceux de Discord pour le moment et se révèlent moins intuitifs, moins rapides et plus difficiles à contrôler. La fonctionnalité » Discord Stage » de conversation audio n’a pas encore d’équivalent sur Revolt.

Parmi les autres fonctionnalités manquantes, on peut citer l’impossibilité de réagir aux messages, la réduction de bruit, les changements de serveur, les logs de serveur et différents robots. Toutefois, il ne s’agit que d’une beta et Revolt a déjà une feuille de route pour l’ajout de nombreuses fonctionnalités.

Ce logiciel open source est disponible sur Linux et Windows. Il est possible de l’utiliser directement depuis un navigateur web, sans avoir besoin d’installation supplémentaire. Un fichier Applmage et un package deb disponibles sur GitHub permettent néanmoins l’installation sur PC si nécessaire.

Discord autorise la programmation d’événements sur les serveurs

À la base, Discord a été conçu pour offrir aux joueurs la possibilité de se rencontrer et de dialoguer via le chat vocal. En fait, de nouvelles améliorations ont été apportées à ce service. De fait, une série de nouveautés arrive pour permettre de planifier des événements sur les serveurs. Ce dernier permet de modifier le profil de chaque serveur sur lequel il se trouve.

La nouvelle application de planification des événements de Discord permet de créer et de partager des événements avec le réseau social comme dans le cas de Facebook. La possibilité de lancer de nouvelles activités semble idéale pour s’assurer que tout le monde connaît les dates des prochaines parties.

Grâce à cette nouvelle caractéristique, les utilisateurs peuvent ainsi confirmer leurs participations à un événement via Discord. Ils recevront une alerte lorsque ce dernier se tiendra, ce qui élimine le risque de manquer une soirée importante des jeux

En outre, Discord est en train de déployer une option destinée aux usagers de Nitro. Ce dernier leur offre la possibilité de configurer leurs avatars en fonction des types de serveurs. Par exemple, pour les jeux Dungeons & Dragons, il suffit de personnaliser l’avatar du personnage sur le serveur dédié à D & D et de choisir une photo réelle pour tous les autres serveurs.

Les créateurs peuvent proposer des abonnements mensuels à leur communauté. Ainsi, les membres peuvent bénéficier d’avantages exclusifs tels que des émoticônes personnalisés, des salons privés ou du contenu exclusif. Ces abonnements permettent aux créateurs de générer des revenus récurrents tout en renforçant l’engagement de leur communauté.

Ensuite, Discord facilite également le système de dons grâce à des intégrations avec des plateformes comme Patreon. Ce qui permet aux utilisateurs de soutenir leurs créateurs préférés directement via leur serveur.

De plus, Discord a mis en place des outils de vente afin que les créateurs puissent vendre des produits dérivés ou des billets pour des événements. Pour maximiser ces opportunités de monétisation, il est recommandé de bien communiquer sur les avantages offerts, d’interagir régulièrement avec les abonnés et de maintenir une communauté dynamique.

FAQ

Qu’est-ce que Discord ? Discord est une application de messagerie gratuite disponible sur mobile et PC. Elle permet de discuter par texte, voix ou vidéo en temps réel. Elle assure de créer des communautés autour de jeux vidéo ou de centres d’intérêt variés. Discord est-il sécurisé ? Oui, mais il faut rester vigilant. Rejoignez de préférence des serveurs privés et activez l’authentification à deux facteurs. Évitez de cliquer sur des liens suspects et méfiez-vous des malwares comme AnarchyGrabber3. Comment passer un appel vidéo sur Discord ? Pour un appel vidéo, vérifiez d’abord vos paramètres audio et caméra. Sur PC ou mobile, cliquez sur le contact ou créez un groupe DM. Puis sélectionnez l’icône caméra en haut de la conversation. Comment personnaliser mon serveur Discord ? Vous pouvez ajouter une icône de serveur, des rôles avec couleurs et privilèges. Il vous est possible de configurer des canaux de texte et vocaux. Mais aussi d’utiliser des bots pour automatiser certaines tâches. Les abonnés Nitro peuvent aussi ajouter des bannières et stickers animés.

