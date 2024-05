Google Cloud Platform : Tout savoir sur la plateforme cloud de Google

La Google Cloud Platform est la plateforme qui regroupe les différents services cloud de Google. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme : les avantages de la GCP, les différents services proposés, leurs tarifs, ainsi que les formations proposées par Google pour apprendre à utiliser ces services.

La Google Cloud Platform est une suite de services cloud offerts par Google. La plateforme regroupe différents services Cloud de calcul, de stockage, de networking, de Big Data, de machine Learning, d'internet des objets, de sécurité, de gestion cloud et de développement d'applications qui sont directement lancés sur les serveurs de Google.

Qu'est-ce que Google Cloud Platform ?

Les services Cloud peuvent être utilisés par des développeurs logiciels, des administrateurs cloud et autres professionnels de l'informatique sur internet ou par le biais d'une connexion réseau dédiée. Ce service ne s'adresse pas aux grands publics souhaitant par exemple héberger ses souvenirs sur Cloud Photo.

Quels sont les avantages ?

Comme toutes les plateformes Cloud, celle de Google présente l'avantage d'épargner aux entreprises la gestion d'une infrastructure, l'approvisionnement des serveurs et la configuration des réseaux. En outre, Google met aussi en avant l'aspect évolutif de son infrastructure. Constamment mise à jour et optimisée, la plateforme jouit du savoir-faire de Google et s'avère à la fois performante, économique et sécurisée.

Grâce au système de calcul sans serveur et entièrement géré, les utilisateurs peuvent passer du prototype à la production à l'échelle mondiale sans se préoccuper de la capacité, de la fiabilité ou des performances. Parmi les points forts de la Google Cloud Platform, on compte aussi un réseau backbone de centres de données composé de milliers de kilomètres de câbles à fibre optique combinés à une solution de mise en réseau avancée et à des services de cache en périphérie pour offrir des performances extrêmes. La firme de Mountain View met aussi l'accent sur la sécurité avec une infrastructure Cloud protégée par plus de 700 experts.

Google Cloud Platform : quels sont les principaux services ?

Le Google Compute Engine est une Infrastructure en tant que Service (IaaS) permettant aux utilisateurs de lancer des instances de machines virtuelles. Ils peuvent ainsi exécuter leurs workloads sur le cloud.

Le Google App Engine est une Plateforme en tant que Service (PaaS). Elle permet aux développeurs logiciels d'accéder à une offre d'hébergement scalable. Les développeurs peuvent utiliser un SDK pour développer des logiciels compatibles avec l'App Engine.

Le Google Cloud Storage est une plateforme de stockage cloud conçue pour stocker de larges ensembles de données non structurées. Google propose aussi des options de stockage de base de données, comme le Cloud Datastore pour le stockage NoSQL, ou Cloud SQL pour MySQL. On retrouve également la base de données native de G Cloud Bigtable.

Le Google Container Engine est un système de gestion et d'orchestration pour les containers Docker fonctionnant sur le cloud public de Google. Ce système est basé le moteur d'orchestration de container Google Kubernetes.

La Google Cloud Platform offre également des services de développement et d'intégration d'applications. Par exemple, G Cloud Pub/Sub est un service de messagerie géré en temps réel permettant d'échanger des messages entre les applications. De même, Endpoints permet aux développeurs de créer des services basés sur les APIs RESTful et de rendre ces services accessibles pour les clients iOS, Android et JavaScript. On compte aussi les serveurs Anycast DNS, des services de monitoring, d'authentification, d'équilibrage et d'interconnexion réseau. La plateforme est compatible avec 170 solutions partenaires et/ou tiers. Elle peut fonctionner avec les systèmes d'exploitation comme Windows Server 2015 ou encore CentOS.

Les services avancés : Analytics, Machine Learning, IoT

Google propose également sur sa plateforme Cloud des services de plus haut niveau, comme ceux dédiés au Big Data et au Machine Learning. Les services Big Data de Google permettent notamment de traiter et d'analyser des données. Google BigQuery permet par exemple d'effectuer des requêtes sur des ensembles de données de plusieurs terabytes. G Cloud Dataflow est un service de traitement de données conçu pour l'analyse, l'extraction, la transformation et le chargement de données. G Cloud Dataproc offre des services Apache Spark et Hadoop pour le traitement Big Data. Elle intègre également les bases de données de Cassandra ou encore MongoDB.

En ce qui concerne l'intelligence artificielle, Google propose son Cloud Machine Learning Engine, un service géré permettant aux utilisateurs de développer et d'entraîner des modèles de Machine Learning. Différentes API sont également disponibles pour la traduction et l'analyse de discours, de textes, d'images ou de vidéos.

Google propose également des services IoT, comme le Google Cloud IoT Core. Il s'agit d'une série de services gérés permettant aux utilisateurs de gérer les données en provenance d'appareils IoT.

La suite de services Google Cloud Platform disponible en Français, évolue sans cesse, et Google introduit régulièrement de nouveaux services, tout en modifiant les services existants. Il arrive aussi que la firme supprime des services en fonction de la demande des utilisateurs ou de la concurrence. Les principaux rivaux de sur le marché du cloud computing sont Amazon Web Services et Microsoft Azure.

Certification : des formations dispensées par Google pour maîtriser la plateforme

Afin de permettre à chacun de maîtriser sa plateforme cloud, Google offre des programmes de formation et des certifications. On compte notamment des programmes de formation aux infrastructures cloud, à l'analyse de données, au Machine Learning, au développement d'applications et à l'utilisation des logiciels de la G suite.

Au total, Google propose trois certifications différentes : Certified Professional Cloud Architect, Certified Professional Data Engineer, et Certified Professional G Suite Administrator. Ces trois certifications peuvent aider les professionnels de l'informatique à trouver un emploi ou les aider à évoluer au sein de leurs entreprises. Par ailleurs, Google propose également un programme d'introduction à la plateforme en Français.

Prix des services cloud de Google

Comme la plupart des fournisseurs de services cloud, le pricing de Google Cloud Platform repose un modèle économique pay-as-you-go (facturation à l'utilisation), c'est-à-dire que les utilisateurs payent en fonction des ressources qu'ils consomment. La consommation des ressources est calculée avec précision à la minute près. Selon Google, les tarifs de la plateforme sont en moyenne 60% inférieurs à ceux des autres fournisseurs.

L'autre avantage de ce modèle est que les utilisateurs n'ont pas à payer de frais initiaux. De même, la facturation prend fin dès que l'utilisateur cesse d'utiliser les services sans avoir à payer de frais de résiliation. Pour les services Google Compute Engine et Cloud SQL, Google propose également un système de remise automatique pouvant aller jusqu'à 30% sur les charges de travail les plus utilisées. Les tarifs varient entre les différents services et doivent donc être consultés au cas par cas sur le site officiel.

Google Cloud Platform particulier

Le particulier peut lancer Google Cloud Platform depuis la version gratuite. Celle-ci donne accès aux différents services limités à un certains espace de stockage ou un nombre de minutes d'utilisation par jour. Il disposera de 300 dollars de crédits pendant un an. Cette formule Always Free permet de se limiter aux fonctions de base de la plateforme tout comme Google Cloud Free offre 15 Go de stockage dans Google Drive.

