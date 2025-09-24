Nvidia GeForce RTX 5060 OC Dual Fan : –55 € pendant les French Days chez Cdiscount

Bonne nouvelle pour les gamers : la carte graphique PNY GeForce RTX 5060 OC Dual Fan avec 8 Go GDDR7 bénéficie d’une réduction spéciale French Days. Son prix chute de 329,99 € à 274,99 € avec le code promo COCORICO25, soit 55 € d’économie. Une belle occasion de profiter d’une carte optimisée pour le Full HD, avec refroidissement double ventilateur et overclocking intégré.

Monter un PC gamer performant reste un budget conséquent, surtout avec l’essor des cartes graphiques de nouvelle génération. Mais cette offre Cdiscount casse la tendance ! En fait, la RTX 5060 OC Dual Fan, dotée d’un refroidissement renforcé et d’une fréquence boostée, s’affiche à prix mini le temps des French Days. C’est l’occasion rêvée pour équiper sa machine d’une carte solide pour le 1080p, sans dépasser les 300 €.

Une carte graphique pensée pour le Full HD fluide

Cette carte graphique RTX 5060 embarque 8 Go de mémoire GDDR7 et une architecture Blackwell de Nvidia. Ce qui fait qu’elle est parfaitement calibrée pour du gaming en Full HD et du 1440p occasionnel.

Elle intègre le DLSS 4, qui permet de booster les performances et la fluidité même sur les jeux récents. Et ce, sans impact négatif sur la qualité d’image.

C’est un excellent choix également pour les créateurs, car elle prend en charge Nvidia Studio et les optimisations IA. Ce qui permet de monter des vidéos, streamer ou travailler sur des projets graphiques avec une bonne stabilité.

Un refroidissement efficace et silencieux

La version Dual Fan OC signée PNY n’est pas qu’une simple 5060. Elle profite d’un overclocking d’usine et d’un double ventilateur qui assure un bon équilibre entre silence et température.

Avec un TDP limité à 145 W, elle reste relativement économe en énergie. De plus, elle propose une belle marge pour jouer confortablement.

Côté connectique, elle coche toutes les cases. La carte graphique est équipée de trois DisplayPort 2.1b et un port HDMI 2.1b, de quoi gérer facilement plusieurs écrans, voire un setup orienté création ou bureautique avancée.

Une réduction impressionnante : la RTX 5060 OC tombe à 274,99 €

Affichée au lancement à 329,99 €, cette GeForce RTX 5060 Dual Fan OC passe à 274,99 € avec le code COCORICO25.

Cela représente une économie immédiate de 55 €, un tarif bien plus compétitif que celui de l’édition Founder et rare pour une carte graphique récente. À ce prix, peu de concurrentes directes peuvent rivaliser en Full HD.

Une valeur sûre chez un vendeur fiable

PNY est un constructeur reconnu pour la fiabilité de ses cartes graphiques, et la gamme Dual Fan fait partie de ses best-sellers.

Quant à Cdiscount, le marchand français applique la garantie constructeur et propose une livraison rapide, ce qui rend l’achat encore plus rassurant.

Une offre à saisir vite

La RTX 5060 OC Dual Fan est idéale pour les joueurs qui veulent un PC gaming fluide en Full HD sans exploser leur budget. Grâce à cette remise des French Days, elle devient un choix logique et abordable, aussi bien pour upgrader une config vieillissante que pour un premier build. Attention toutefois : à ce prix, le stock risque de partir vite.

