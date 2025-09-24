Google Pixel 9a + enceinte JBL Go 3 en pack promo : 479 € seulement chez Boulanger 

Pour les French Days, Boulanger frappe fort avec un pack inédit ! Un smartphone taillé pour la photo, une enceinte Bluetooth compacte et résistante, et surtout une belle économie de 120 €. Le Google Pixel 9a et l’enceinte JBL Go 3 passent à 479 € au lieu de 599 €. Un smartphone photo premium et une enceinte Bluetooth étanche pour une économie immédiate de 120 €.

Et si la meilleure affaire des French Days était ce duo ? Boulanger associe l’excellent Google Pixel 9a, calibré pour la photo, à l’incontournable enceinte JBL Go 3. Un pack pensé pour le quotidien et l’ambiance, qui prouve qu’on peut s’offrir le meilleur de la technologie sans dépasser son budget. Une occasion rare de s’équiper avec du matériel de qualité à un prix enfin accessible.

Un smartphone équilibré et durable

Le Google Pixel 9a séduit par son format 6,3 pouces pOLED 120 Hz, idéal pour jongler entre réseaux sociaux, streaming et gaming.

Il est équipé d’un processeur maison Tensor G4, épaulé par 8 Go de RAM. Ce photophone pourra ainsi encaisser sans problème toutes vos applis.

Côté photo, Google conserve son ADN. L’appareil possède un double capteur boosté par son traitement logiciel, qui sublime les clichés même en basse lumière.

Ajoutez à cela une batterie de 5100 mAh qui assure plus de 30 heures d’autonomie et surtout 7 ans de mises à jour logicielles. C’est tout simplement une garantie rare dans cette gamme de prix.

Design en alu, certification IP68 et IA Gemini intégrée complètent le tableau d’un smartphone qui a tout d’un grand.

Une enceinte JBL Go 3 pour compléter l’expérience

Compacte, robuste et certifiée IP67, la JBL Go 3 se glisse dans un sac ou une poche sans effort.

Elle délivre un son puissant pour sa taille (4,2 W) et tient environ 5 heures en lecture continue.

Étanche et résistante à la poussière, elle se prête parfaitement aux soirées improvisées comme aux après-midis en extérieur.

Une réduction frappante : le pack tombe à 479 €

L’ensemble Google Pixel 9a + JBL Go 3 est affiché à 599 € en temps normal. Pendant les French Days, il est proposé à 479 €, soit une économie nette de 120 € (–20 %). Pour un smartphone photo de référence et une enceinte portable de qualité, difficile de trouver un meilleur rapport valeur/prix.

Boulanger : fiabilité et garantie

En plus du prix réduit, vous bénéficiez de la garantie constructeur Google et JBL, ainsi que de la livraison rapide et sécurisée par Boulanger, enseigne reconnue et fiable. Le choix parfait pour un achat sans mauvaise surprise.

Pour qui est ce pack ?

Ce duo est parfait pour ceux qui veulent un smartphone photo performant, endurant et suivi longtemps avec une enceinte nomade pour la musique du quotidien. Une offre taillée pour les amateurs de bonnes affaires et les passionnés de tech.

