Steam Deck LCD 256 Go : –20 % avant les French Days, la console passe à 335 € chez Valve

Le Steam Deck LCD en version 256 Go profite d’une belle réduction sur le site de Valve. Son prix passe de 419 € à seulement 335,20 €, soit 84 € d’économies. Une excellente opportunité pour s’offrir cette console portable pensée comme un vrai PC de jeu, juste avant les French Days.

Les consoles portables reviennent en force ces dernières années, mais rares sont celles qui offrent une expérience digne d’un PC de jeu complet. Le Steam Deck a changé la donne en permettant d’accéder à sa bibliothèque Steam partout, dans le train, sur le canapé ou en voyage. Bonne nouvelle : juste avant les French Days, Valve casse le prix de son Steam Deck LCD 256 Go, et l’offre vaut clairement le détour.

Une console portable qui fait tout comme un PC

Avec le Steam Deck, vous retrouvez toute la richesse de votre compte Steam dans un format portable. Concrètement, cela signifie que vous pouvez lancer vos RPG, vos FPS ou vos jeux indés préférés en toute mobilité.

Contrairement à une simple console de salon, le Steam Deck est pensé comme un PC miniature, capable de faire tourner de vrais gros titres.

Côté confort, son écran LCD tactile de 7 pouces (1280 x 800 px, 60 Hz) offre une expérience fluide, suffisante pour jouer aussi bien en intérieur qu’en extérieur grâce à une luminosité généreuse.

Avec ses 669 grammes, il reste agréable à tenir en main, et ses nombreux boutons tombent naturellement sous les doigts pour un contrôle immédiat.

Puissance et polyvalence au rendez-vous

Sous son design imposant se cache un APU AMD qui associe un processeur Zen 2 et une puce graphique RDNA, bien plus puissant qu’une Nintendo Switch.

Ainsi, la console peut faire tourner une grande variété de jeux AAA sans broncher. Le modèle 256 Go en promo offre un stockage rapide NVMe, parfait pour jongler entre plusieurs titres sans se limiter.

Bien sûr, l’autonomie varie selon vos usages (entre 2 et 8 heures selon le jeu lancé), et le système de refroidissement se fait parfois entendre. Toutefois, l’équilibre reste impressionnant pour une machine portable.

Une réduction impressionnante : le Steam Deck LCD 256 Go tombe à 335 €

Valve affiche habituellement le Steam Deck LCD 256 Go à 419 €. Grâce à cette promotion, son prix chute à seulement 335,20 €, soit une économie de 84 € (-20 %).

C’est une offre particulièrement intéressante quand on sait que la concurrence, comme la Switch OLED, est vendue plus chère avec beaucoup moins de puissance sous le capot.

Un achat sans risque chez Valve

Le Steam Deck est une création signée Valve, une référence dans l’univers du jeu PC avec la plateforme Steam.

Si vous commandez directement sur le site officiel, vous bénéficiez de la garantie constructeur, d’une livraison rapide et d’un suivi fiable. De quoi acheter en toute tranquillité.

Alors, faut-il acheter ?

Pour les joueurs qui veulent profiter de leur bibliothèque Steam partout, sans compromis sur la puissance, le Steam Deck LCD 256 Go est un choix évident.

À ce tarif, il devient une alternative imbattable aux consoles portables plus classiques. Attention toutefois : les stocks pourraient vite s’écouler avec les French Days qui approchent.

